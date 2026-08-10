ID.nl - Tech, Smart Living & Games

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De H16 Pro Heat van Dreame is een krachtige stofzuiger voor mensen zonder tapijt #tech #gadget

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Voor als je de vliegenmepper zat bent: de Bug-A-Salt

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Niet de locatie meesturen waar de foto is genomen op iPhone #tech #gadget #iphonetrick

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Wat is de beste game uit 2001? Check snel de nieuwe PUPCast!

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Een nieuwe Ghost Recon + gratis updates voor Wildlands 👍 #ghostrecon #ghostreconwildlands #ps5

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Zo plan jij je reizen nog beter vooruit op je iPhone!

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Breaking: check op donderdag 27 augustus om 21:00 uur een extended look op Netflix voor GTA 6! Geen Netflix? Hij komt ze...

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Snel een PDF maken op ie iPhone #tech #gadget #iphonetricks

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Eerlijk: ga je The Grounds in EA FC 27 checken? #eafc #eafc27

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Hé Google, dit is de google Home Speaker #tech #gadget

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Wagenziek? Probeer deze iPhone-instelling #tech #iPhonetricks

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Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 22 augustus te zien op Skyshowtime in Nederland. Beter laat dan nooit? 😅

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Grote veranderingen in de Career Mode van EA Sports FC 27 #eafc #eafc27

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Tips voor je Galaxy-smartphone #tech #gadget #smartphonetips

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Betaal je voor 4K op Disney Plus? Dan zie je 1080p, en je kan zelfs geld terugvragen #disneyplus #4K #marvel

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ad | Met de Realcheck-app van Bitdefender kan je checken of er AI gebruikt is in video’s #tech

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Extra GTA dollars dankzij het Summer Heist Event in GTA Online 💸 #gtaonline #gta6 De belangrijkste data op een rij: Tot en met 5 augustus: - Dubbele GTA$ voor het voor de eerste keer voltooien van The Fleeca Heist en The Pacific Standard Heist atis Fleeca Circuit-livery voor de Übermacht Cypher voor het voltooien van The Fleeca Heist - Gratis Pacific Standard Sweater, Tropical Bangles en Tropical Glow Necklace voor het spelen van GTA Online 6 t/m 12 augustus: - 100% kans op het vinden van het panterbeeld in een eerste playthrough van The Cayo Perico Heist Final - Gratis Panther Tour Jacket voor het voltooien van de Cayo Perico Heist - Dubbele GTA$ en RP voor Assault on Cayo Perico - Gr

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Ga je 1666: Amsterdam spelen?

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David Beckham en Martin hebben dezelfde smaak: de Ninja AutoBarista Pro #tech #gadget #koffie

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Een reistip voor je smartphone-oplader

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Gespeeld: 1666: Amsterdam heeft zijn duistere hart op de goede plek
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Gespeeld: 1666: Amsterdam heeft zijn duistere hart op de goede plek

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No Man's Sky bestaat tien jaar: van gehekelde naar geprezen game

Met deze betaalbare hogedrukreinigers heb je weer een schoon terras of nette oprit
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Met deze betaalbare hogedrukreinigers heb je weer een schoon terras of nette oprit

De gegevens van sommige Steam-klanten liggen waarschijnlijk op straat
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De gegevens van sommige Steam-klanten liggen waarschijnlijk op straat

De Apple Watch gaat er in de toekomst mogelijk heel anders uitzien
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10 augustus 2026

De Apple Watch gaat er in de toekomst mogelijk heel anders uitzien

Ouderwets knallen vanaf 31 augustus met Serious Sam: Shatterverse
Games
10 augustus 2026

Ouderwets knallen vanaf 31 augustus met Serious Sam: Shatterverse

Streamtips: nieuwe films en series – Reacher en The Housemaid
Entertainment
10 augustus 2026

Streamtips: nieuwe films en series – Reacher en The Housemaid

Netflix stelt vijfde The Witcher-seizoen stilletjes uit naar 2027
Entertainment
10 augustus 2026

Netflix stelt vijfde The Witcher-seizoen stilletjes uit naar 2027

Programma op X om geld mee te verdienen gaat op de schop
Tech
10 augustus 2026

Programma op X om geld mee te verdienen gaat op de schop

Multi-gigabit-ethernet: wat is dat eigenlijk?
Tech
10 augustus 2026

Multi-gigabit-ethernet: wat is dat eigenlijk?

Uitgelicht

Gespeeld: 1666: Amsterdam heeft zijn duistere hart op de goede plek
Games

Gespeeld: 1666: Amsterdam heeft zijn duistere hart op de goede plek

Een game in het Amsterdam van de zeventiende eeuw, gemaakt door de geestelijk vader van Assassin’s Creed? “Hold my honingwijn”, zeggen we dan bij ID Games. Dat móeten we spelen! Dus gingen we met enthousiasme in op de uitnodiging om 1666: Amsterdam te spelen in de donkere gangen van de Amsterdam Dungeon. Zo schizofreen als de duistere figuren in de kerker, voelden we ons na het spelen.

Dwayne Vrancken
Dwayne Vrancken10 augustus 2026
Review: Star Wars Visions: The Ninth Jedi is voor vermoeide fans
Entertainment

Review: Star Wars Visions: The Ninth Jedi is voor vermoeide fans

George Lucas is de geestelijk vader van Star Wars, en dus de architect van de zandbak die de Galaxy Far, Far Away is. Maar hij heeft ook altijd moeite gehad met anderen binnen zijn imperium te laten bouwen. Star Wars Visions: The Ninth Jedi biedt een kijkje op hoe de franchise eruit zou hebben gezien zonder Lucas.

Dunke van Boekel
Dunke van Boekel7 augustus 2026
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iPhone 18-serie: dit weten we nu al over de nieuwe toestellen
Tech

iPhone 18-serie: dit weten we nu al over de nieuwe toestellen

Apple onthult zijn iPhone 18-serie naar verwachting op 8 of 9 september, met de vouwbare iPhone Ultra als grote nieuwkomer naast de Pro-modellen. Dit artikel houden we doorlopend bij met de laatste geruchten over ontwerp, chip, prijs en beschikbaarheid, zodat je in één overzicht alles weet wat er tot nu toe bekend is.

Eelko Rol
Eelko Rol4 augustus 2026
Dit zijn de 10 meest gestelde vragen over thuisbatterijen
Tech

Dit zijn de 10 meest gestelde vragen over thuisbatterijen

Een thuisbatterij lijkt een eenvoudig apparaat: hij slaat stroom op om later te gebruiken. Toch roept hij bij bijna iedereen dezelfde vragen op, van de aanschafprijs tot de vraag of je gewoon een stekkerbatterij in het stopcontact mag steken. We zetten de tien vragen die we het meest voorbij zien komen op een rij en geven je heldere antwoorden.

Eelko Rol
Eelko Rol1 augustus 2026

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10 augustus 2026
Niet de locatie meesturen waar de foto is genomen op iPhone #tech #gadget #iphonetrick
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Niet de locatie meesturen waar de foto is genomen op iPhone #tech #gadget #iphonetrick

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