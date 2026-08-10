ID.nl - Tech, Smart Living & Games
Social Feed
De H16 Pro Heat van Dreame is een krachtige stofzuiger voor mensen zonder tapijt #tech #gadget
Voor als je de vliegenmepper zat bent: de Bug-A-Salt
Niet de locatie meesturen waar de foto is genomen op iPhone #tech #gadget #iphonetrick
Wat is de beste game uit 2001? Check snel de nieuwe PUPCast!
Een nieuwe Ghost Recon + gratis updates voor Wildlands 👍 #ghostrecon #ghostreconwildlands #ps5
Zo plan jij je reizen nog beter vooruit op je iPhone!
Breaking: check op donderdag 27 augustus om 21:00 uur een extended look op Netflix voor GTA 6! Geen Netflix? Hij komt ze...
Snel een PDF maken op ie iPhone #tech #gadget #iphonetricks
Eerlijk: ga je The Grounds in EA FC 27 checken? #eafc #eafc27
Hé Google, dit is de google Home Speaker #tech #gadget
Wagenziek? Probeer deze iPhone-instelling #tech #iPhonetricks
Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 22 augustus te zien op Skyshowtime in Nederland. Beter laat dan nooit? 😅
Grote veranderingen in de Career Mode van EA Sports FC 27 #eafc #eafc27
Tips voor je Galaxy-smartphone #tech #gadget #smartphonetips
Betaal je voor 4K op Disney Plus? Dan zie je 1080p, en je kan zelfs geld terugvragen #disneyplus #4K #marvel
ad | Met de Realcheck-app van Bitdefender kan je checken of er AI gebruikt is in video’s #tech
Extra GTA dollars dankzij het Summer Heist Event in GTA Online 💸 #gtaonline #gta6 De belangrijkste data op een rij: Tot en met 5 augustus: - Dubbele GTA$ voor het voor de eerste keer voltooien van The Fleeca Heist en The Pacific Standard Heist atis Fleeca Circuit-livery voor de Übermacht Cypher voor het voltooien van The Fleeca Heist - Gratis Pacific Standard Sweater, Tropical Bangles en Tropical Glow Necklace voor het spelen van GTA Online 6 t/m 12 augustus: - 100% kans op het vinden van het panterbeeld in een eerste playthrough van The Cayo Perico Heist Final - Gratis Panther Tour Jacket voor het voltooien van de Cayo Perico Heist - Dubbele GTA$ en RP voor Assault on Cayo Perico - Gr
Ga je 1666: Amsterdam spelen?
David Beckham en Martin hebben dezelfde smaak: de Ninja AutoBarista Pro #tech #gadget #koffie
Een reistip voor je smartphone-oplader
Net Binnen
No Man's Sky bestaat tien jaar: van gehekelde naar geprezen game
Met deze betaalbare hogedrukreinigers heb je weer een schoon terras of nette oprit
De gegevens van sommige Steam-klanten liggen waarschijnlijk op straat
De Apple Watch gaat er in de toekomst mogelijk heel anders uitzien
Ouderwets knallen vanaf 31 augustus met Serious Sam: Shatterverse
Streamtips: nieuwe films en series – Reacher en The Housemaid
Netflix stelt vijfde The Witcher-seizoen stilletjes uit naar 2027
Programma op X om geld mee te verdienen gaat op de schop
Multi-gigabit-ethernet: wat is dat eigenlijk?
Uitgelicht
Gespeeld: 1666: Amsterdam heeft zijn duistere hart op de goede plek
Een game in het Amsterdam van de zeventiende eeuw, gemaakt door de geestelijk vader van Assassin’s Creed? “Hold my honingwijn”, zeggen we dan bij ID Games. Dat móeten we spelen! Dus gingen we met enthousiasme in op de uitnodiging om 1666: Amsterdam te spelen in de donkere gangen van de Amsterdam Dungeon. Zo schizofreen als de duistere figuren in de kerker, voelden we ons na het spelen.
Review: Star Wars Visions: The Ninth Jedi is voor vermoeide fans
George Lucas is de geestelijk vader van Star Wars, en dus de architect van de zandbak die de Galaxy Far, Far Away is. Maar hij heeft ook altijd moeite gehad met anderen binnen zijn imperium te laten bouwen. Star Wars Visions: The Ninth Jedi biedt een kijkje op hoe de franchise eruit zou hebben gezien zonder Lucas.
iPhone 18-serie: dit weten we nu al over de nieuwe toestellen
Apple onthult zijn iPhone 18-serie naar verwachting op 8 of 9 september, met de vouwbare iPhone Ultra als grote nieuwkomer naast de Pro-modellen. Dit artikel houden we doorlopend bij met de laatste geruchten over ontwerp, chip, prijs en beschikbaarheid, zodat je in één overzicht alles weet wat er tot nu toe bekend is.
Dit zijn de 10 meest gestelde vragen over thuisbatterijen
Een thuisbatterij lijkt een eenvoudig apparaat: hij slaat stroom op om later te gebruiken. Toch roept hij bij bijna iedereen dezelfde vragen op, van de aanschafprijs tot de vraag of je gewoon een stekkerbatterij in het stopcontact mag steken. We zetten de tien vragen die we het meest voorbij zien komen op een rij en geven je heldere antwoorden.
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6 is de grootste game-release van het jaar. Na meer dan tien jaar wachten brengt Rockstar Games de...
Thuisbatterij
Een thuisbatterij slaat stroom op die je later gebruikt. Wek je overdag stroom op met zonnepanelen, dan verbruik je die...
Airfryers
De airfryer heeft de Nederlandse keuken veroverd. Wat begon als een alternatief voor de traditionele frituurpan is...
De Apple Watch gaat er in de toekomst mogelijk heel anders uitzien
Apple zou het ontwerp van de Apple Watch in de toekomst wel eens compleet om kunnen gooien. Het bedrijf zou intern experimenteren, onder andere met een Apple Watch zonder scherm.
Programma op X om geld mee te verdienen gaat op de schop
Op X - voorheen bekend als Twitter - gaat het systeem om geld te verdienen met populaire posts veranderen. Dit omdat veel gebruikers dit systeem zouden manipuleren.
Multi-gigabit-ethernet: wat is dat eigenlijk?
Gigabit-ethernet was jarenlang de vanzelfsprekende snelheid voor thuisnetwerken en kantoorwerkplekken. Voor internet, bestanden delen en wifi-accesspoints was 1 Gbit/s meestal ruim voldoende. Maar door snellere glasvezelabonnementen, wifi 6E en wifi 7, NAS-systemen met ssd’s en steeds snellere pc’s wordt de gigabitpoort vaker de langzaamste schakel. Multi-gigabit-ethernet lost dit probleem op en biedt een praktische tussenstap op 2,5 of 5 Gbit/s over de netwerkkabels die er vaak al liggen.
Niet de locatie meesturen waar de foto is genomen op iPhone #tech #gadget #iphonetrick
Met deze betaalbare hogedrukreinigers heb je weer een schoon terras of nette oprit
Tijdens warme en droge periodes hoopt vuil zich snel op je terras of oprit op, doordat de natuurlijke spoeling van regen ontbreekt. Met een krachtige hogedrukreiniger maak je een groot oppervlak eenvoudig en snel weer stralend schoon. Bovendien bespaar je water in vergelijking met een tuinslang. Gebruik handige accessoires, zoals een terrasreiniger of wasborstel, om je bestrating nóg sneller en streeploos te reinigen
Welke slimme apparaten besparen de meeste energie?
Een slimme thermostaat, laadpaal of energiemonitor kan je energierekening verlagen, maar niet elk smart-homeapparaat bespaart ook echt energie. Sommige slimme apparaten voorkomen verspilling, andere zorgen dat je stroom gebruikt op momenten dat die goedkoper is of dat je meer van je eigen zonnestroom benut. In dit artikel lees je welke slimme apparaten werkelijk verschil maken en wanneer de aanschaf weinig oplevert.
MOVA S70 Roller review: zo bevalt deze robotstofzuiger in de praktijk
De MOVA S70 Roller robotstofzuiger belooft veel: 28.000 Pa zuigkracht, een zelfreinigende roldweil en een basisstation dat veel werk overneemt. Maar hoe pakt dat uit in gewone huizen met kinderen, huisdieren, deurmatten en lastige hoeken?
De H16 Pro Heat van Dreame is een krachtige stofzuiger voor mensen zonder tapijt #tech #gadget
Gespeeld: 1666: Amsterdam heeft zijn duistere hart op de goede plek
Een game in het Amsterdam van de zeventiende eeuw, gemaakt door de geestelijk vader van Assassin’s Creed? “Hold my honingwijn”, zeggen we dan bij ID Games. Dat móeten we spelen! Dus gingen we met enthousiasme in op de uitnodiging om 1666: Amsterdam te spelen in de donkere gangen van de Amsterdam Dungeon. Zo schizofreen als de duistere figuren in de kerker, voelden we ons na het spelen.
No Man's Sky bestaat tien jaar: van gehekelde naar geprezen game
Gisteren was het precies tien jaar geleden dat de game No Man's Sky uitkwam. Sean Murray, de oprichter van ontwikkelaar Hello Games, wijdde er een emotioneel bericht aan. In de afgelopen tien jaar is het spel enorm veranderd, en heeft de ontwikkelaar het tij gekeerd.
Wat is de beste game uit 2001? Check snel de nieuwe PUPCast!
Streamtips: nieuwe films en series – Reacher en The Housemaid
De streamingdiensten staan deze week weer bol van de nieuwe releases. Maak je geen zorgen als je soms door de bomen het bos niet meer ziet; wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod al voor je op een rij gezet.
Netflix stelt vijfde The Witcher-seizoen stilletjes uit naar 2027
Netflix lijkt het aankomende vijfde en tegelijkertijd laatste seizoen van de serie The Witcher te hebben uitgesteld naar 2027.
Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 22 augustus te zien op Skyshowtime in Nederland. Beter laat dan nooit? 😅
Dit vind je misschien ook interessant
Een thuisbatterij kopen in 2026: waar moet je op letten?
Door het stoppen van de salderingsregeling voor het terugleveren van stroom aan het energienetwerk is het voor veel zonnepaneeleigenaren minder interessant geworden om die energie terug te geven. Des te hoger is de stimulans om de opgewekte energie zelf te gebruiken. En dat kan door middel van een thuisbatterij. Maar welke batterijen zijn er? En waar moet je bij de aanschaf op letten?
Nu bij Bemmel & Kroon: riante cashback op heel veel Bosch koelkasten en vriezers
Een koelkast of vriezer koop je meestal voor jaren. Dan is het prettig als de inhoud, indeling en afmetingen goed aansluiten op wat je thuis nodig hebt. Ook het energieverbruik en het geluidsniveau kunnen een groot verschil maken in het dagelijks gebruik. Toe aan een nieuwe? Bij Bemmel & Kroon krijg je nu een flinke cashback op geselecteerde Bosch-apparatuur voor koelen en vriezen!
Nu bij Bemmel & Kroon: 5% zomerkorting op alle Inventum-apparatuur
Een nieuw fornuis, een combimagnetron of een vaatwasser koop je niet elke dag. Juist daarom wil je rustig kunnen kijken wat bij je past. Welke functies heb je nodig, wat mag het kosten en welk model past het best in jouw keuken? Op de site van Bemmel & Kroon kun je uitgebreid zoeken en vergelijken. En, helemaal fijn: je krijgt nu 5% zomerkorting op alles van Inventum.
Deze artikelen zijn gemaakt in samenwerking met onze partners. Bekijk alle partnerbijdragen
Lezen is leuk.
Testen is beter.
Via Review.nl, het testpanel van ID.nl, test jij gratis de nieuwste producten. Ontvang, test en deel je eerlijke mening. Elke maand nieuwe testpanels.
Test gratis de nieuwste producten via Review.nl
Mis niets. Snap alles.
Wekelijks de beste tech-culture verhalen in je inbox.