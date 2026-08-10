ID.nl - Tech, Smart Living & Games

Nu bij Bemmel & Kroon: 5% zomerkorting op alle Inventum-apparatuur

Een nieuw fornuis, een combimagnetron of een vaatwasser koop je niet elke dag. Juist daarom wil je rustig kunnen kijken wat bij je past. Welke functies heb je nodig, wat mag het kosten en welk model past het best in jouw keuken? Op de site van Bemmel & Kroon kun je uitgebreid zoeken en vergelijken. En, helemaal fijn: je krijgt nu 5% zomerkorting op alles van Inventum.