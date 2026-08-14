Het is de bedoeling dat Embracer Group ergens voor april 2028 een nieuwe Kingdom Come-game en Darksiders 4 uitgeeft.

Dat liet het bedrijf weten in de rapportage van de resultaten van het eerste fiscale kwartaal van dit jaar. Daarbij werden er diverse aankomende releases genoemd, waaronder dus Darksiders 4 en het nog naamloze nieuwe Kingdom Come-spel. Ook andere eerder aangekondigde games kwamen voorbij.

Geplande releases

Zo werd benadrukt dat zowel Metro 2039 als Tomb Raider: Legacy of Atlantis in februari 2027 verwacht worden. Vanaf april 2027 begint het volgende fiscale jaar van het bedrijf, dat loopt tot en met maart 2028, en het is in die periode dat de nieuwe Kingdom Come-game en Darksiders 4 moeten verschijnen. Ook zal Tomb Raider: Catalyst ergens in die periode uitkomen.

Een nieuwe Kingdom Come-game

Afgelopen mei kondigde Warhorse al aan dat het aan een nieuw Kingdom Come-spel werkte, maar het gaf toen geen meer informatie. Ook kondigde het bedrijf toen aan dat het aan een openwereldgame gebaseerd op de The Lord of the Rings-franchise werkt. Onlangs lekte wel een handelsmerk voor een game genaamd Kingdom Come Salvation. Mogelijk wordt dat dus de naam van het nieuwe spel.

De Kingdom Come-games staan bekend om hun realistische weergave van de Middeleeuwen, diepgaande simulatiesystemen en het spannende en tegelijk humoristische verhaal. Er zijn twee games uitgekomen, waarbij het tweede deel genomineerd werd voor Game of the Year op The Game Awards vorig jaar.

Foto: PXimport

Darksiders 4

In 2024 werd al aangekondigd dat Darksiders 4 er aan zat te komen, en vorig jaar werd het spel officieel onthuld. De game wordt wederom een third-person-actiegame met adventure-elementen, vol met gevechten en puzzels.