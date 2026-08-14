Kom je terug van vakantie en ligt je gazon er geel, bruin of zelfs kaal bij? Dat is na deze extreem droge zomer niet vreemd. Toch is dor gras niet automatisch dood. Jeuken je groene vingers? Heb dan nog even geduld. Kort maaien, verticuteren en bemesten kun je beter uitstellen tot het goed heeft geregend. Pas daarna zie je of het gras weer uitloopt of dat je kale plekken moet herstellen. In dit artikel lees je wat je nu al kunt doen en wanneer het tijd is voor de volgende stap.

Is bruin gras dood of alleen uitgedroogd?

In juli viel landelijk gemiddeld slechts 12 millimeter regen, tegenover normaal 82 millimeter. Daarmee was juli 2026 de op een na droogste juli sinds het begin van de metingen. Het landelijke neerslagtekort was eind juli opgelopen tot 261 millimeter en ook de eerste weken van augustus hebben niet veel verbetering laten zien. Hoeveel droogteschade het gazon werkelijk heeft opgelopen, zie je vaak pas wanneer de regen terugkeert.



Gras beschermt zichzelf tijdens een lange droge periode door in rust te gaan. De sprieten boven de grond worden geel of bruin, terwijl de wortels en groeipunten nog kunnen leven. Zodra de bodem weer voldoende vochtig is en de temperatuur daalt, kan het gras opnieuw uitlopen.



Wacht na een paar stevige regenbuien of een grondige sproeibeurt ongeveer een tot twee weken voordat je beoordeelt welke delen van het gazon weer bijtrekken. Verschijnen er nieuwe groene sprieten, dan was het gras vooral uitgedroogd. Blijft een plek dor en strokleurig, dan is het gras daar waarschijnlijk afgestorven.



Je kunt ook voorzichtig aan een pluk gras trekken. Gras dat stevig vastzit, heeft meer kans om te herstellen. Komt het zonder weerstand los en blijft er kale grond achter, dan moet je die plek waarschijnlijk opnieuw inzaaien.



Niet iedere bruine plek ontstaat door droogte. Heeft er tijdens de vakantie een zwembad, tent of tuinmeubel op het gazon gestaan, dan kan het gras zijn verstikt. Kleine gele plekken kunnen ontstaan door hondenurine of te veel mest.

Moet je een verdroogd gazon direct sproeien?

Een bestaand gazon hoeft tijdens een droge zomer niet voortdurend groen te blijven. Geel gras ziet er treurig uit, maar kan een droge periode meestal overleven. Jonge grasplanten, pas gelegde graszoden en pas ingezaaide plekken zijn veel kwetsbaarder.



Wil je een bestaand gazon sproeien, doe dat dan niet iedere dag een paar minuten. Daarmee wordt vooral de bovenste laag grond nat en blijven de wortels dicht bij het oppervlak. Geef liever minder vaak een grotere hoeveelheid water, zodat het vocht dieper in de bodem terechtkomt. We gaven al eerder meer praktische adviezen over je tuin water geven bij droogte.



Sproei bij voorkeur vroeg in de ochtend. Er verdampt dan minder water dan midden op de dag. 's Avonds kan ook, maar het gras blijft dan langer nat. Dat kan de kans op schimmel vergroten.

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Hoeveel water heeft een droog gazon nodig?

Geef een bestaand gazon per sproeibeurt ongeveer 10 tot 15 millimeter water. Dat staat gelijk aan 10 tot 15 liter per vierkante meter. Met een regenmeter, een bakje met rechte wanden of een leeg conservenblik kun je controleren hoeveel water er werkelijk op het gazon terechtkomt.



Voor een gazon van 50 vierkante meter heb je voor 10 millimeter water ongeveer 500 liter nodig. Wil je het gras tijdens een lange droge periode groen houden, dan loopt het waterverbruik dus snel op. Vaak is het daarom verstandiger om een bestaand gazon tijdelijk bruin te laten worden en het beschikbare water te bewaren voor jonge bomen, struiken en pas aangeplante planten.



Voor pas ingezaaide plekken geldt juist het omgekeerde. Graszaad ontkiemt in de bovenste laag van de bodem en mag in die fase niet uitdrogen. Houd de grond daarom met een fijne sproeistraal gelijkmatig vochtig. Bij warm weer kan dagelijks een lichte sproeibeurt nodig zijn. Gebruik geen harde waterstraal, want daarmee spoelt het zaad weg of wordt het ongelijk over de kale plek verdeeld.



Zodra het jonge gras is opgekomen en wortels begint te vormen, bouw je het sproeien af. Geef dan minder vaak water, maar sproei wel langer, zodat het vocht dieper in de bodem trekt. Controleer met een schepje of de grond ook enkele centimeters onder het oppervlak vochtig is.



Wil je water uit een sloot, beek of eigen grondwaterput gebruiken, controleer dan vooraf de website van je waterschap. Door de aanhoudende droogte gelden in verschillende regio's onttrekkingsverboden en worden plaatselijk aanvullende maatregelen genomen. Die regels verschillen per waterschap en kunnen tussentijds veranderen. Online vind je een overzicht van alle waterschappen.

Wanneer mag je een verdroogd gazon weer maaien?

Maai het gras pas wanneer er na regen of sproeien weer duidelijk nieuwe groei zichtbaar is. Zolang het gazon volledig geel of bruin blijft en nauwelijks groeit, levert maaien niets op. Sterker nog: de droge sprieten beschermen de bodem juist nog een beetje tegen de zon.



Begin rustig met maaien en controleer vooraf of het mes scherp is. Een bot mes scheurt de grassprieten in plaats van ze netjes af te snijden, waardoor de uiteinden sneller uitdrogen en bruin worden.



Heb je een robotmaaier, laat die dan niet meteen zijn normale programma hervatten. De wielen rijden vaak over dezelfde stukken heen, waardoor een verzwakte grasmat extra beschadigd kan worden. Laat de robot tijdelijk minder vaak rijden en verhoog de maaihoogte. Wie een automatische maaier gebruikt, kan ook nagaan wat verstandig is met een robotmaaier bij droogte.

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Welke maaihoogte kies je na droogte?

Laat na een droge periode ongeveer 6 tot 8 centimeter gras staan. Maai per beurt niet meer dan een derde van de grasspriet af. Is het gras na een regenperiode sterk uitgelopen, verlaag de maaihoogte dan verspreid over meerdere maaibeurten.



Een grasmaaier met centrale hoogteverstelling is hierbij handig. Je past de maaistand dan met een hendel aan, in plaats van ieder wiel afzonderlijk te moeten verstellen. Controleer bij een robotmaaier wat de hoogste beschikbare maaistand is en stel het maaischema tijdelijk minder intensief in. Twijfel je over een nieuwe maaier, dan helpt deze gids over welke grasmaaier bij je tuin past bij het vergelijken van handmaaiers, elektrische maaiers en robotmaaiers.



Blijft het warm en droog, laat het gras dan wat langer. Langere sprieten beschaduwen de bodem, waardoor vocht minder snel verdampt.

Wanneer kun je dood gras verwijderen?

Zodra de bodem weer vochtig is en het levende gras opnieuw groeit, kun je los en dood materiaal voorzichtig verwijderen. Voor kleine oppervlakken is een gazonhark meestal voldoende. Hark niet te hard, want dan trek je ook jonge scheuten en levende grasplanten los.



Ligt er een dikke laag dood gras, mos of plantenresten, dan kan verticuteren nodig zijn. Daarmee verwijder je mos, dood gras en een eventuele viltlaag die water en lucht tegenhoudt. Doe dit niet tijdens aanhoudende droogte of direct na een kleine regenbui. Een verticuteermachine snijdt in de grasmat en de bodem. Het gazon heeft daarna vocht en enkele weken groeizaam weer nodig om te herstellen.



Half augustus kan het daarom nog te vroeg zijn. Wacht totdat de grond voldoende vochtig is en de weersverwachting geen nieuwe hete, droge periode laat zien. Anders vergroot je de schade die je juist probeert te herstellen.

Wanneer moet je een hard gazon beluchten?

Voelt de bodem hard aan of trekt regenwater nauwelijks in, dan kan de grond zijn verdicht. Dat gebeurt bijvoorbeeld op looppaden, rond speeltoestellen en op plekken waar vaak tuinmeubelen staan.



Steek op zulke plekken een tuinvork recht in de grond en beweeg die voorzichtig heen en weer. Voor een groter gazon kun je een prikrol of gazonbeluchter gebruiken. De openingen zorgen ervoor dat water en zuurstof gemakkelijker bij de wortels komen.



Belucht alleen wanneer de bodem vochtig is. In keiharde, uitgedroogde grond krijg je een tuinvork nauwelijks naar binnen en kun je wortels onnodig beschadigen. Is de grond juist kletsnat, dan druk je hem tijdens het lopen opnieuw samen.





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Wanneer kun je na droogte gras zaaien?

Zaai kale plekken pas opnieuw in wanneer de heetste en droogste periode voorbij is. De bodem moet vochtig zijn en de weersverwachting moet voldoende koele en regenachtige dagen bevatten. Voor veel gazons is september daardoor geschikter dan half augustus.



Dat er vanaf half augustus waarschijnlijk wat meer regen gaat vallen, betekent nog niet dat je direct moet gaan zaaien. Een enkele bui maakt vaak alleen de bovenste laag nat. Wacht liever tot de grond over meerdere dagen vocht heeft opgenomen en er geen nieuwe hittegolf wordt verwacht.



Verwijder voor het zaaien los en dood gras. Maak de bovenste paar centimeter grond los en vul kuilen zo nodig aan. Verdeel daarna het graszaad gelijkmatig en hark het heel licht door de bovenlaag. Druk de grond voorzichtig aan en bedek het zaad eventueel met een dun laagje turfvrije compost.



Bestaat de schade vooral uit een paar kale plekken, dan is plaatselijk bijzaaien voldoende. Is de hele grasmat dun geworden, dan kun je het gazon doorzaaien. Daarbij verdeel je graszaad over het bestaande gazon, zodat open plekken worden opgevuld en de grasmat weer dichter kan groeien.



Kies graszaad dat past bij de plek. Voor een speelgazon is een ander mengsel geschikt dan voor een schaduwrijk gedeelte onder bomen. Op een zonnige, droge plek kun je kiezen voor een mengsel met grassoorten die dieper wortelen en beter tegen droogte kunnen. September is vaak het beste moment om een verdroogd gazon te herstellen en de grasmat opnieuw dicht te krijgen.

Wanneer mag je een herstellend gazon bemesten?

Bemest het gazon niet zolang het gras nog in rust is. De planten nemen dan weinig voedingsstoffen op. Op een droge bodem kunnen mestkorrels bovendien plaatselijk een hoge concentratie vormen en het gras verder beschadigen.



Wacht tot het bestaande gras weer duidelijk groeit. Heb je kale plekken ingezaaid, laat het jonge gras dan eerst voldoende wortelen. Controleer bij een gekocht product altijd hoelang je na het zaaien moet wachten.



Een dun laagje turfvrije compost kan de bodemstructuur verbeteren en geeft geleidelijk voedingsstoffen af. Gebruik je gazonmest, kies dan een middel dat bij het seizoen past en houd je aan de aangegeven dosering. Meer mest versnelt het herstel niet.

Wat kun je nu al doen?

Situatie Beste aanpak Er verschijnen nieuwe groene sprieten Hervat het maaien op een hoge stand De grond is hard en water trekt slecht in Wacht tot de bodem vochtig is en belucht hem daarna Er ligt veel los, dood gras Hark het voorzichtig weg zodra het levende gras weer groeit Er blijven kale plekken over Zaai die bij voorkeur in september opnieuw in Het gras groeit nog niet Maai, verticuteer en bemest nog niet

Zo maak je het gazon beter bestand tegen droogte

Een gazon dat steeds kort wordt gemaaid, droogt sneller uit. Laat het gras tijdens warme perioden daarom wat langer en maai minder vaak. Langere grassprieten geven schaduw aan de bodem en helpen het vocht langer vast te houden.



Ook de bodem speelt een rol. Belucht delen die snel hard worden en breng af en toe een dun laagje compost aan. Organisch materiaal helpt zandgrond om meer water vast te houden en maakt zware grond luchtiger.



Vang regenwater op in een regenton en gebruik dat vooral voor jonge aanplant en pas ingezaaid gras. Blijkt een zonnig deel van het gazon ieder jaar opnieuw te verdrogen, dan kun je daar ook kiezen voor klaver, droogtebestendige bodembedekkers of een bloemrijk grasmengsel. Zo hoef je geel gras na een volgende droge zomer minder ingrijpend te herstellen.

Ook de rest van de tuin uitgedroogd?

Geef bij waterschaarste voorrang aan jonge bomen, struiken en planten die pas zijn aangeplant. Een bestaand gazon kan bruin worden en later herstellen, maar een jonge boom kan blijvende schade oplopen. Kras bij een bruin ogende struiktak voorzichtig een klein stukje van de bast. Is het daaronder nog groen, dan leeft de tak en hoef je hem niet direct weg te knippen.

In het kort Een bruin of geel gazon is na droogte niet altijd dood. Wacht eerst tot het goed heeft geregend en kijk of er binnen een tot twee weken nieuwe groene sprieten verschijnen. Geef een bestaand gazon liever 10 tot 15 millimeter water per sproeibeurt dan elke dag een beetje. Maai pas als het gras weer groeit en laat ongeveer 6 tot 8 centimeter staan. Verticuteren, bemesten en kale plekken inzaaien kun je beter uitstellen tot de bodem vochtig is. Voor bijzaaien of doorzaaien is september meestal geschikter dan half augustus.