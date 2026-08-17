Kingdom Hearts 4 komt echt ergens eind 2027 uit - volgens de maker hoeven fans niet bang te zijn voor uitstel. Daarnaast is een uitgebreidere trailer uitgebracht van de trailer die afgelopen weekend naar buiten kwam.

Afgelopen vrijdag tijdens Disney's D23-evenement in Anaheim werd er een nieuwe trailer van de game Kingdom Hearts 4 getoond. Daarbij werd ook aangekondigd dat het spel ergens eind 2027 moet verschijnen.

Later in het weekend werd er een panel gehouden waar ook medebedenker Tatsuya Nomura aanwezig was. Hij benadrukte dat mensen niet bang hoeven te zijn voor verder uitstel.

"Ik wil iedereen bedanken voor hun geduld rondom het wachten op Kingdom Hearts 4. Op D23 konden we eindelijk een releaseperiode aankondigen, en daar ben ik erg enthousiast over. Ik kan met zekerheid zeggen en beloven dat de game in 2027 uitkomt. De ontwikkeling verloopt goed. Ik ben niet 80 of 90 procent zeker - maar 100 procent. Dus de game komt zeker in 2027 uit, dat beloof ik."

Hij vervolgde: "We kondigden aan dat de game eind 2027 uitkomt, en online zag ik berichten van mensen die verwachten dat de echte releasedatum nog verder zal liggen. Daar wil ik duidelijk over zijn: dat gaat niet gebeuren. Dus ik hoop dat mensen uitkijken naar de game in 2027."

Er werd ook een uitgebreidere versie van de trailer van afgelopen vrijdag getoond, die hieronder bekeken kan worden. De oorspronkelijke trailer was anderhalve minuut lang, maar deze duurt bijna vier minuten. De trailer is gebaseerd op de animatiefilm Coco.

Disney gecombineerd met Square Enix

Kingdom Hearts 4 werd in 2022 aangekondigd. Sindsdien was het lange tijd stil rondom de titel, maar dit jaar zijn er op meerdere momenten nieuwe beelden naar buiten gebracht en nu dus ook een releasedatum.

De Kingdom Hearts-reeks is een van de populairdere IP's van Japanse ontwikkelaar en uitgever Square Enix. De games combineren Disney-personages en -omgevingen met personages uit Square Enix' eigen stal.

Genoeg Kingdom Hearts op stapel

Het langverwachte Kingdom Hearts 4 komt naar PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc. Op 8 oktober verschijnen ook de vorige drie delen als collectie en losstaande spellen op deze systemen.