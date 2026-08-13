Robotstofzuigers kunnen inmiddels behoorlijk veel zelf, maar de eufy Omni S2 gaat nog een stap verder. Deze robotstofzuiger combineert een zuigkracht van 30.000 Pa met een brede roterende dweil die zichzelf tijdens het schoonmaken continu reinigt. Ook het basisstation neemt een groot deel van het onderhoud uit handen.

eufy Omni S2 Robotstofzuiger 4,5 / 5 Score De Pluspunten Ziet er goed uit

Neemt veel werk uit handen

Objectdetectie werkt uitstekend

Geurpods zijn een aanwinst De Minpunten Lawaai tijdens drogen dweil

Drogen duurt lang De Omni S kost 1150 euro, en dat is best een hoop geld voor een stofzuiger. Daar krijg je wel een robot voor die opvallend veel schoonmaakwerk zelfstandig kan uitvoeren. Vooral de combinatie van een roterende dweilrol, continu reinigen tijdens het dweilen en het uitgebreide basisstation maakt de Omni S2 interessant voor wie zo min mogelijk zelf wil doen.

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Waar veel robotstofzuigers met twee ronddraaiende dweilpads werken, gebruikt de Omni S2 één brede dweilrol. Die wordt tijdens het schoonmaken voortdurend met water gereinigd. Volgens eufy gebeurt dat met 32 waterjets, waardoor de rol tijdens het dweilen schoon blijft.

Het systeem maakt daarbij gebruik van elektrolysewater. Dat moet helpen bij het verwijderen van vuil, geurtjes en bacteriën. De dweilrol draait met hoge snelheid rond en wordt met 15 Newton tegen de vloer gedrukt. Bovendien kan de dweil aan de zijkant uitschuiven om dichter langs randen en plinten te komen.

30.000 Pa klinkt indrukwekkend

Ook op het gebied van stofzuigen gooit eufy er flinke cijfers tegenaan. De Omni S2 haalt volgens de fabrikant maximaal 30.000 Pa zuigkracht. Dat is op papier enorm veel voor een robotstofzuiger.

Daarbij moet wel een kanttekening worden geplaatst: alleen het aantal Pascal zegt niet automatisch hoe goed een robot daadwerkelijk schoonmaakt. Ook zaken als de luchtstroom, borstels, navigatie en de manier waarop vuil wordt opgenomen spelen een belangrijke rol.

De Omni S2 heeft bovendien twee borstels aan de voorkant en is zo ontworpen dat hij ook dichter bij hoeken en randen kan komen.

Het basisstation doet bijna alles

Na het schoonmaken hoeft de robot niet op een handdoekje te worden gezet om uit te lekken. Het basisstation neemt het onderhoud grotendeels over. De dweil wordt gewassen en vervolgens gedroogd, terwijl stof en vuil water automatisch worden afgevoerd. Het station kan bovendien schoonmaakmiddel doseren en het water voor de robot bijvullen.

Wie zijn huis tijdens het schoonmaken ook van een geurtje wil voorzien, kan daarnaast een geurcapsule gebruiken. De capsule is optioneel en kan worden vervangen door een van verschillende beschikbare geuren.

Eén nadeel: je hoort hem wel

Volledig onderhoudsvrij is de Omni S2 niet. Na een schoonmaakbeurt moet de dweil worden gereinigd en gedroogd, en dat proces kan behoorlijk lang duren. Zeker in een woonkamer kan het basisstation daardoor opvallen, zowel qua formaat als qua geluid.

Dat is meteen een van de belangrijkste nadelen van dit soort high-end robotstofzuigers: hoe meer werk ze zelfstandig uitvoeren, hoe groter en complexer het basisstation wordt.

Is de eufy Omni S2 het geld waard?

De eufy Omni S2 bevindt zich duidelijk in het hogere prijssegment. De huidige prijs ligt rond de 1150 euro, en dat is best een hoop geld voor een stofzuiger.

Daar krijg je wel een robot voor die opvallend veel schoonmaakwerk zelfstandig kan uitvoeren. Vooral de combinatie van een roterende dweilrol, continu reinigen tijdens het dweilen en het uitgebreide basisstation maakt de Omni S2 interessant voor wie zo min mogelijk zelf wil doen.

In onze video hierboven zie je de robot in actie en laten we zien wat hem onderscheidt van veel andere robotstofzuigers.

De Omni S2 is daarmee een van onze favorieten in de hogere prijsklasse. Benieuwd welke robotstofzuiger het beste bij jouw budget past? Bekijk dan ook onze lijst met favoriete robotstofzuigers.

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