YouTube gaat vanaf volgende week het aantal views die een video heeft heel anders tellen: als iemand al maar één frame van een video heeft bekeken, dan telt dit al als view.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Hoe 'views' van video's nu nog worden geteld is niet officieel bekend - de algemeen geaccepteerde theorie is dat een video een view krijgt wanneer iemand een halve minuut heeft gekeken.

Vanaf volgende week is het moment dat een video start dus al genoeg voor een view. Dat was al het geval bij YouTube Shorts, en zo worden video's op diverse socialmediaplatforms vaak ook al geteld. Door de wijziging zullen veel video's op YouTube veel meer views krijgen.

Oude views blijven ook beschikbaar

Overigens kunnen de uploaders van video's in de instellingen bij Engaged Views nog wel zien welke mensen hun video's langer dan een enkele frame bekijken. Daar zal te zien zijn hoeveel views de 'oude' manier van tellen de video heeft opgeleverd.

YouTube benadrukt dat de verandering in hoe het aantal kijkers van een video wordt geteld niets verandert aan de verdiensten van YouTubers. Ook de voorwaarden om geld te verdienen met YouTube-video's blijven gelijk.

Andere recente wijzigingen

YouTube kondigde afgelopen week al diverse wijzigingen en nieuwe toevoegingen aan. Zo komt YouTube Premium Lite ook naar Nederland. YouTube Premium Lite laat mensen de meeste YouTube-video's advertentievrij bekijken. Ook is het mogelijk om video's te downloaden en op de achtergrond af te spelen. Muziekvideo's en Shorts vallen hier echter niet onder. In België kost YouTube Premium Lite 8,99 euro per maand, dus het is waarschijnlijk dat Nederland dezelfde prijs krijgt. Een regulier Premium-abonnement kost 13,99 euro.