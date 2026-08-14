Arme Green Lantern. De intergalactische held en een van de oorspronkelijke gezichten van de Justice League heeft het zwaar te verduren gehad buiten de stripboekenwereld. Van een mislukte film met Ryan Reynolds tot een productiehel voor zijn eigen serie; de Emerald Knight heeft het allemaal meegemaakt. Lanterns bewijst dat die lange lijdensweg uiteindelijk wordt beloond.

Het Oordeel 8,5 / 10 Score De Pluspunten Mysterie om je vingers bij af te likken

Scherp schrijfwerk

Spectaculaire actiescènes

Uitstekende cast... De Minpunten ...John’s verhaal komt wat traag op gang

Superheld-gehalte is wat laag Lanterns zal niet snel als nachtkaars uitgaan in je gedachten. Als detectiveserie met een klein superheldensausje zit je iedere aflevering aan het beeldscherm gekluisterd, dankzij de ijzersterke cast die goed bediend wordt met een mysterie dat je stukje bij beetje zelf bij elkaar puzzelt. HBO Max en het DCU hebben er een nieuwe knaller bij en laten we hopen dat een tweede seizoen niet lang op zich laat wachten.

Waar Green Lantern het zwaar te verduren had, is het huwelijk tussen HBO (Max) en DC tot dusver erg gelukkig. Dat bleek de afgelopen jaren al met Watchmen en Peacemaker. Met Lanterns komt er een derde parel bij via een pakkend mysterie dat uitstekend vorm krijgt via een dynamisch duo bestaande uit Aaron Pierre en Kyle Chandler.

Geen pak, maar een vergrootglas

Pierre is de stoïsche John Stewart, die in de leer is bij superheld Hal Jordan (gespeeld door Chandler). Laatstgenoemde is de Green Lantern van aarde, een intergalactische politieman met een speciale ring waarmee hij alles wat hij maar kan bedenken kan oproepen. Mooi trucje, maar na tien jaar zit de slijt er aardig op. Zijn superheldenpak verzamelt stof in de kast en de hoge piefen van de Green Lantern Corps zien in John een potentiële opvolger. Niet iets waar Hal op zit te wachten of zich om bekommert, want een moord met buitenaards randje in het fictieve Rushville houdt de superheld en zijn protegé druk bezig.

Waar het eerste seizoen van deze serie zich hoofdzakelijk met die moordzaak bezighoudt, zijn het de verschillende intriges rondom de zaak die je aan het scherm gekluisterd houden. Hoe steekt de relatie tussen de huidige Green Lantern en zijn aanstaande opvolger in elkaar? Waarom komt er überhaupt via deze constructie een opvolger voor Hal Jordan? Zo stapelen de vragen zich snel op.

Dat makers Chris Mundy, Damon Lindelof en Tom King True Detective als inspiratiebron zagen, mag geen verrassing heten. Lindelof maakte eerder Lost, The Leftovers en Watchmen, terwijl Mundy produceerde voor True Detective en Ozark. Meerdere tijdperken die het verhaal aan elkaar knopen versterken het bredere mysterie des te meer. Je puzzelt constant mee met wat er op je beeldscherm gebeurt. Net zoals je dat bij die andere geroemde series constant deed.

© HBO Max

Vaalgroene helden

Ondertussen vergeet Lanterns gelukkig niet om ook een superheldenserie te zijn, ondanks de compleet andere toon van dit DCU-project. Dit is geen hoopvolle of een met grappen overspoelde serie. In Lanterns is alles duister en overspoelt de gloed van Hal's ring het scherm vaalgroen.

Het is en blijft realistisch, ondanks dat er hier of daar een alien om de hoek komt kijken. Gelijktijdig betekent het dat je nooit het gevoel hebt dat de show het onderste uit de kan haalt met Green Lantern's krachten. De ongeremde creativiteit die de superheld kenmerkt, komt nauwelijks aan bod.

Maar eigenlijk is dat voor het verhaal dat in dit eerste seizoen verteld wordt helemaal niet nodig. Sterker nog, de keren dat de groene superkrachten het scherm vullen, laten des te meer een indruk achter. Vooral in één van de centrale actiescènes van de serie, wat een absoluut hoogtepunt van het seizoen is.

© HBO Max

Bingewaardig goed

Minder memorabel is de start van het seizoen. John Steward's verhaal staat samen met het grote mysterie centraal, maar door zijn stoïsche karakter is hij niet bepaald een charismatische goedzak waar je je gelijk in kunt vinden. Zijn rol in de eerste afleveringen doet je geloven dat hij een stagiair is die de spreekwoordelijke koffie mag halen, terwijl het hem zelf geen moer lijkt uit te maken.

Gelukkig speelt Pierre het personage goed, waardoor het geen groot pijnpunt is. De Engelse acteur houdt zichzelf goed staande naast Chandler, die overigens ook uitstekend voor de dag komt als Hal Jordan. Zoals je van HBO mag verwachten, is de gehele cast ijzersterk. Zo hebben ook Laura Linney (Ozark) en Nathan Fillion (Firefly) rollen. Laatstgenoemde vertolkt zijn personage Guy Gardner uit de Superman-film van vorig jaar.

© HBO Max

Kortom, HBO Max is een nieuwe knaller rijker in het detectivegenre. Zodra je begint, wil je in één klap alle afleveringen zien. Misschien is dat wel het grootste nadeel, want juist dát kan niet met de manier waarop de serie uitgezonden wordt. Maar dat is juist het beste teken van een goede serie; die smaakt naar meer.

De eerste aflevering van Lanterns verschijnt op 17 augustus op HBO Max, waarna wekelijks een nieuwe aflevering op de stream verschijnt. Het eerste seizoen telt acht afleveringen en is onderdeel van de DCU Chapter One: Gods and Monsters.