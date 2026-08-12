De Samsung Galaxy Z Fold8 is een vouwtelefoon die dichtgeklapt verrassend compact voelt en opengeklapt een bak schermruimte geeft. Na twee weken testen blijkt vooral dat paspoortachtige formaat verslavend handig, al blijven de camera's, speakers en prijs duidelijke minpunten.

Samsung Galaxy Z Fold8 8,5 / 10 Score De Pluspunten Heerlijk compact formaat

Met 201 gram echt heel licht

Prachtige en heldere schermen

Retesnel

Multitasken werkt goed

Fijne accuduur De Minpunten Camera's zijn niet van topniveau

Speakers zitten aan één kant

Flinke camerabult

Stevige prijs De camera's hadden beter gemogen, de speakers hadden absoluut slimmer geplaatst kunnen worden en 2000 euro blijft 2000 euro, maar de Galaxy Z Fold8 is vooral een smartphone die ik na twee weken testen met tegenzin terug in de doos stop. Ik ben een beetje verwend geraakt door dat rare kleine formaat, en dat is misschien wel het grootste compliment dat ik hem kan geven.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Specificaties Coverscherm: 5,5 inch Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Resolutie coverscherm: 1248 × 1972 pixels (WUXGA+)

Binnenscherm: 7,6 inch Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Resolutie binnenscherm: 1848 × 2448 pixels (QXGA+)

Processor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Werkgeheugen: 12 GB / 16 GB

Opslag: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Hoofdcamera: 50 megapixel, f/1.8, OIS

Ultragroothoekcamera: 50 megapixel, f/1.9

Zoom: 2x optical quality, maximaal 10x digitaal

Selfiecamera: 10 megapixel, f/2.2

Accu: 4800 mAh

Bedraad opladen: Maximaal 45 watt

Gewicht: 201 gram

Afmetingen dichtgeklapt: 123,9 × 81,9 × 9,7 mm

Afmetingen opengeklapt: 123,9 × 161,4 × 4,5 mm

Water- en stofbestendigheid: IP48

Kleuren: Lavender, Graphite, Cream en Pistachio* *Pistachio is exclusief verkrijgbaar via Samsung.

Er zijn van die smartphones die je na een paar dagen testen eigenlijk wel gezien hebt. De Samsung Galaxy Z Fold8 hoort daar absoluut niet bij. Sterker nog: na twee weken gebruik vind ik dit een van de interessantste smartphones die ik in lange tijd heb gebruikt. Niet eens alleen omdat hij open kan, maar vooral omdat Samsung met deze Fold voor een compleet andere vorm kiest. Dichtgeklapt is het bijna een soort paspoort dat je in je broekzak stopt, terwijl hij eenmaal opengeklapt een behoorlijk groot scherm prijsgeeft. Het kost even tijd om eraan te wennen, maar daarna wil je eigenlijk niet anders meer.

Foto: ID | MV

Een paspoort met een scherm

Wie de afgelopen jaren een beetje naar smartphones heeft gekeken, weet ongeveer wat je kunt verwachten. Een grote rechthoek van rond de 6,5 inch, waarbij fabrikanten vooral nog spelen met hoe dun de schermranden zijn en hoeveel camera's ze achterop kunnen proppen. De Fold 8 gooit dat over een andere boeg. Dichtgeklapt heb je namelijk een 5,5-inch scherm met een opvallend brede en korte vorm. Het geheel doet daardoor een beetje denken aan een paspoort of notitieboekje. In het begin vond ik dat nogal wennen. Ik gebruik normaal gesproken telefoons met de traditionele langwerpige vorm, en dan voelt dit ineens behoorlijk anders.

Maar na een week begon ik dit formaat steeds meer te waarderen. De telefoon ligt lekker in de hand, past makkelijk in je broekzak en het coverscherm is groot genoeg om gewoon je berichten op te tikken, een artikel te lezen of door social media te scrollen. Met 201 gram is hij ook nog eens opvallend licht, zeker als je bedenkt dat je eigenlijk twee schermen met je meedraagt. Het gekke is dat een normale smartphone na een tijdje met de Fold 8 ineens behoorlijk lomp en langwerpig aanvoelt.

Foto: ID | MV

En dan klap je hem open...

Het aardige is natuurlijk dat je helemaal niet aan dat kleine scherm vastzit. Heb je meer ruimte nodig, dan klap je de Fold8 open en verschijnt er een 7,6-inch scherm met een 4:3-verhouding. En dat scherm is écht heel erg mooi. Kleuren knallen ervan af, het is ontzettend helder en vooral voor het lezen van websites, bekijken van foto's of werken met meerdere apps is die bijna vierkante verhouding heerlijk.

Ook de bekende vouw in het midden wordt steeds minder een issue. Je ziet hem nog wel wanneer het licht er precies verkeerd op valt en met je vinger voel je hem uiteraard ook, maar tijdens normaal gebruik viel hij me nauwelijks nog op.

Er zit wel een nadeel aan die afwijkende schermverhouding. Niet elke app weet er even goed raad mee. Soms wordt content niet volledig weergegeven of ontstaan er flinke randen rondom een video. Dat is niet iets waar Samsung direct iets aan kan doen, maar het doet zo'n groot scherm eigenlijk wel een beetje te kort. De hardware is er klaar voor, nu moeten de app-ontwikkelaars nog even meekomen.

Foto: ID | MV

Multitasken-de-luxe

Maar waar dat grote scherm het best tot zijn recht komt, is bij multitasken. Je kunt twee apps naast elkaar openen en zelfs meerdere apps tegelijkertijd op het scherm toveren. De Fold 8 wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en is – pardon my French – gewoon retesnel. Apps starten vrijwel direct op, het wisselen tussen apps verloopt zonder enige hapering en ook zware games vormen geen enkel probleem. Het is vooral tijdens het multitasken dat je merkt wat je aan al die rekenkracht hebt.

Je kunt bijvoorbeeld aan de ene kant een video of podcast aanzetten en aan de andere kant een artikel lezen. Of een e-mail schrijven terwijl je ondertussen informatie uit een andere app erbij pakt. Content kun je bovendien tussen ondersteunde apps heen en weer slepen. Dat klinkt misschien allemaal als iets wat je alleen de eerste week probeert omdat het kan, maar ik merkte dat ik het steeds vaker ging gebruiken. Vooral omdat het allemaal zo soepel werkt.

Foto: ID | MV

Er is wel iets geks aan de multimedia-ervaring. De speakers zitten namelijk allebei in dezelfde helft van de Fold8. Klap je hem open, dan komt het geluid dus vanaf één kant. In eerste instantie had ik het niet eens zo door, maar zodra je het eenmaal hoort, kun je het eigenlijk niet meer onthoren. Kijk je een video met de Fold8 open voor je, dan verwacht je bij zo'n groot scherm ook dat het geluid netjes van beide kanten komt, maar in plaats daarvan zit de audio duidelijk aan één zijde.

Het is geen echte dealbreaker en de speakers zelf klinken prima, maar bij een smartphone die zo nadrukkelijk gemaakt is voor mediaconsumptie vind ik het wel een vreemde keuze. Zeker omdat het scherm zo ongelofelijk goed is om even een serie, YouTube-video of film op te kijken.

Die camera's dan

Draai je de Fold8 om, dan valt direct de forse camerabult op. Als je de telefoon op tafel legt, ligt hij daardoor nooit echt lekker plat. Hij wiebelt zodra je het scherm aanraakt, en bij zo'n verder strak ontworpen apparaat is dat jammer.

De camera's zelf zijn ook niet het sterkste onderdeel van deze Fold. Begrijp me niet verkeerd, want je kunt met de Fold8 prima foto's en video's maken. Voor vakantiekiekjes, je kinderen, huisdieren, eten en alles wat je normaal gesproken snel met je smartphone vastlegt, is er weinig aan de hand. Verwacht je voor deze prijs ook een van de beste smartphonecamera's van dit moment, dan valt dat echter tegen.

Ik heb dezelfde foto's ook met de iPhone 17 Pro Max gemaakt en dan zie je het verschil duidelijk. Vooral zodra de omstandigheden wat lastiger worden of je wilt inzoomen, merk je dat fotografie niet de belangrijkste reden is om deze Fold te kopen. Voor rond de 2000 euro mag je daar wat mij betreft best kritisch op zijn.

Verrassend goede accu

Waar ik vooraf juist mijn twijfels over had, was de batterij. Opengeklapt is de Fold8 ontzettend dun en ondertussen moet hij wel een behoorlijk groot 7,6-inch scherm aansturen. Toch heeft de accuduur me in mijn twee weken met het toestel positief verrast. Ik kwam zonder problemen de dag door, ook wanneer ik het grote scherm regelmatig gebruikte.

Dat vind ik misschien nog indrukwekkender dan de capaciteit op papier: je hebt hier een apparaat dat opengeklapt absurd dun aanvoelt, maar je hoeft niet halverwege de dag alweer naar een stopcontact te zoeken.

Ook het opladen gaat wat mij betreft snel genoeg. Er zijn fabrikanten die veel hogere laadsnelheden bieden, maar in de praktijk heb ik daar bij de Fold8 weinig last van gehad. De combinatie van het lage gewicht, de dunne behuizing en een accu waarmee je gewoon de dag doorkomt, vind ik veel belangrijker.

Samsung Galaxy Z Fold 8 kopen?

En dan komen we bij het lastigste gedeelte: de prijs. De Samsung Galaxy Z Fold8 kost vanaf ongeveer 2000 euro, en ja: dat is echt een berg geld voor een smartphone. Voor dat bedrag mag je kritisch zijn op de camera's, de speakers aan één kant en die enorme camerabult. Tegelijkertijd krijg je wel een smartphone die daadwerkelijk iets anders doet dan vrijwel alles wat we de afgelopen jaren hebben gebruikt.

Vooral het compacte formaat heeft me verrast. Ik dacht vooraf dat het kleine coverscherm een concessie zou zijn die je accepteert omdat je hem kunt openklappen, maar na twee weken denk ik daar eigenlijk precies andersom over. Juist dat kleine, paspoortachtige formaat is een van de beste eigenschappen van deze telefoon. Hij zit lekker in je broekzak, ligt fijn in de hand en voor de meeste dingen hoef je hem helemaal niet open te klappen. En zodra je wél meer ruimte wilt, heb je ineens dat prachtige 7,6-inch scherm.

De camera's hadden beter gemogen, de speakers hadden absoluut slimmer geplaatst kunnen worden en 2000 euro blijft 2000 euro, maar de Galaxy Z Fold8 is vooral een smartphone die ik na twee weken testen met tegenzin terug in de doos stop. Ik ben een beetje verwend geraakt door dat rare kleine formaat, en dat is misschien wel het grootste compliment dat ik hem kan geven.