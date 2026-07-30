De Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro is een van de duurste vloerreinigers die we hebben getest. Daar staat een krachtige stoomfunctie tegenover, plus veel gebruiksgemak tijdens het stofzuigen, dweilen en onderhouden. De vraag is vooral of dat genoeg is om de adviesprijs van 849 euro te rechtvaardigen.

Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Review 8,5 / 10 Score De Pluspunten Zeer krachtige stoomfunctie

Soepele zelfaandrijvende besturing

Ligt plat onder meubels

Opvallend stille motor

Snelle automatische zelfreiniging

Vloer droogt snel op De Minpunten Flinke prijs bij aanschaf

Randreiniging voorkant kan beter

Mist wieltje voor platliggen

Vrij zwaar in gewicht De Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro is duur, maar is zijn prijs waard. Vooral de stoomfunctie maakt indruk bij hardnekkig vuil. Daarnaast stofzuigt en dweilt hij tegelijk, manoeuvreert hij soepel dankzij de zelfaandrijving en reinigt hij zichzelf in vijf minuten. Er zijn wel wat minpunten: hij werkt alleen op harde vloeren, heeft geen opbergruimte voor accessoires en glijdt in platte stand niet altijd even soepel onder lage meubels. Maar dat zijn wat ons betreft geen dealbreakers.

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Met een adviesprijs van 849 euro is de Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro bepaald niet goedkoop. Daar krijg je wel een veelzijdige vloerreiniger voor terug, die in één beweging stofzuigt en dweilt. De belangrijkste toevoeging is de stoomfunctie, waarmee de machine ook hardnekkig vuil en opgedroogd vet losweekt. Werkt dat? Ja: onze vloeren hebben er nog nooit zó schoon bij gelegen als tijdens deze test.

De Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro is snel klaar voor gebruik. Je klikt de handgreep vast, vult het waterreservoir en sluit het basisstation aan op het stopcontact. Lampjes en audiomeldingen laten weten wanneer de vloerreiniger oplaadt en wanneer hij klaar is voor gebruik. Verder kun je op het kleine lcd-scherm de accustatus bekijken, zodat je daarvoor niet eerst de app hoeft te openen.

Foto: Wesley Akkerman

Soepel in gebruik, ook onder meubels

Dankzij de zelfaandrijving beweegt de S9 opvallend soepel door het huis. Je stuurt hem gemakkelijk rond tafelpoten en door smallere doorgangen, al blijft de brede reinigingskop daarbij soms een beperking. De voorkant past onder wat hogere kasten. Bovendien kun je de handgreep plat op de grond leggen, zodat je de vloerreiniger ook onder een bank of ander laag meubel schuift. Zo blijft heel de vloer goed schoon.

Tijdens het schoonmaken valt vooral op hoe stil de motor is. Zelfs in de hoogste stand produceert het apparaat niet veel lawaai. Met een druk op de knop wissel je tussen de verschillende reinigingsmodi. In de automatische stand past de S9 de zuigkracht zelf aan het vuil op de vloer aan. Handmatig bijstellen kan, eventueel via de app, maar dat hoeft in principe niet.

Dweilen met stoom tegen hardnekkig vuil

De stoomfunctie is het belangrijkste wapen van de S9. Wanneer je die activeert, verhit de S9 het water tot 160 graden en begint hij te stomen. Je weekt hiermee vuil en vers vet makkelijker los van je vloeren. Na het reinigen blijft er weinig tot geen vocht achter, waardoor de vloer snel opdroogt. Helaas Langs de zijkanten reinigt de kop tot aan de rand, maar helaas wordt aan de voorkant een smalle strook niet bereikt. Dat is iets om echt even rekening mee te houden.

In de borstelkop zitten schrapers die voorkomen dat haren zich om de rol wikkelen. Daardoor hoef je de borstel minder vaak met de hand schoon te maken. Zodra je de S9 op het laadstation zet, start je het automatische reinigingsprogramma. De basis spoelt de borstel en leidingen goed door met heet water, zodat vuil en resten van reinigingsmiddel worden verwijderd. Ook laadt hij de S9 lekker snel op.

Foto: Wesley Akkerman

"Onze vloeren hebben er nog nooit zó schoon bij gelegen als tijdens deze test." Wesley Akkerman, stofzuiger-expert bij ID.nl

Zelfreiniging en drogen in vijf minuten

Na de zelfreiniging blaast het basisstation hete lucht over de dweilrol, waardoor die binnen vijf minuten droog is. Dat gaat veel sneller dan bij sommige robotstofzuigers, die hiervoor uren nodig hebben en ondertussen hoorbaar blijven brommen. Het enige directe onderhoud dat je aan de Steam Pro hebt, is het legen van het vieze waterreservoir en het bijvullen van het schoonwaterreservoir. Over het algemeen vergt het systeem dus vrij weinig onderhoud.

Met een volle accu kun je ongeveer vijftig tot 75 minuten schoonmaken. Gebruik je de stoomfunctie, dan loopt de accu sneller leeg, omdat het verwarmen van water extra energie kost. De S9 weegt ruim zes kilo en is daarmee aan de zware kant. Dankzij de zelfaandrijving merk je daar tijdens het rijden minder van. Het schoonwaterreservoir heeft een inhoud van net geen liter en is daarmee kleiner dan dat van sommige (niet-stomende) concurrenten.

Foto: Wesley Akkerman

Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro kopen?

Er zijn nog enkele beperkingen om rekening mee te houden. De S9 is alleen geschikt voor harde vloeren en de stoomfunctie werkt uitsluitend met schoon water, dus zonder reinigingsmiddel in het reservoir. Het compacte basisstation neemt weinig ruimte in, maar biedt geen plek voor accessoires. Ook ontbreekt een extra wieltje voor gebruik in volledig platte stand, waardoor de machine onder lage meubels wat minder soepel glijdt. Grote bezwaren zijn het niet, maar bij deze prijs vallen zulke details wel op.

Ondanks zijn hoge prijskaartje vinden we de Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro zijn prijs waard. Paradepaardje is de stoomfunctie, waarmee je hardnekkig vuil moeiteloos losweekt. Daarnaast biedt de machine veel gebruiksgemak. Hij stofzuigt en dweilt tegelijk, manoeuvreert soepel dankzij de zelfaandrijving en reinigt zichzelf in slechts vijf minuten. De app is niet nodig voor dagelijks gebruik, het basisstation neemt weinig ruimte in en het onderhoud blijft beperkt.

Kieskeurig.nl Tineco Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Verticale stofzuiger Batterij/Accu Droog en nat Zakloos Zwart, Zilver bol. Beste prijs € 719,00 Besteld voor: 23:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

In het kort De Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro is een premium nat-droogvloerreiniger voor harde vloeren. Het apparaat combineert stofzuigen, dweilen en stomen met 160 graden stoom. De zelfreiniging en hete-luchtdroging beperken het onderhoud sterk. De hoge prijs en het gewicht maken hem vooral interessant voor wie vaak hardnekkig vuil van harde vloeren wil halen.