Instagram heeft het nieuwe woordmerk van het bedrijf uit de doeken gedaan - oftewel het lettertype waarmee de naam wordt geschreven. Op internet lopen de reacties sterk uiteen.

Het oude Instagram-woordmerk werd al een decennium gebruikt, dus het bedrijf vond het tijd voor een nieuwe versie. Instagram-hoofd Adam Mosseri kondigde het nieuwe woordmerk op social media aan, en beschreef die als "scherper en moderner", terwijl het simplistische oude design er ook in terug zou komen.

Instagzam?

Het internet had niet lang nodig om het nieuwe woordmerk te bekritiseren. Nu wordt verandering op het internet sowieso vaak gehekeld, maar ergers is het dit keer ook wel te begrijpen. Vooral de 'r' in de naam wordt gehekeld, omdat die teveel op een 'z' zou lijken. Het socialmediaplatform wordt dan ook al gekscherend 'Instagzam' genoemd.

Daarbij maken sommige critici de connectie met 'AI-slop' - oftewel letters die net niet helemaal kloppen en dus mogelijk door een AI-model zijn gemaakt. Nu is dat bij het nieuwe Instagram-woordmerk hoogstwaarschijnlijk niet het geval, maar volgens sommigen heeft het er wel veel van weg.

Ook positieve geluiden

Ondanks dat zijn sommige mensen ook positief over de blijvende simpliciteit van het woordmerk. Daarbij opperen voorstanders - niet geheel onterecht - dat Instagram zo'n bekend merk is, dat de meeste mensen die het logo zien toch meteen begrijpen welke naam er staat.

Vorig redesign was in 2016