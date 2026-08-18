Muziekstreamingdienst Spotify heeft weer een nieuwe feature aangekondigd. Ditmaal wordt het mogelijk om notities aan afspeellijsten toe te voegen, zogeheten 'Playlist Notes'.

Het bedrijf kondigde dit aan via een blogpost. Daarmee kunnen mensen die op mobiel een afspeellijst aanmaken op Spotify notities toevoegen die iedereen die de afspeellijst bekijkt kunnen zien.

Dat is bijvoorbeeld handig om uit te leggen waarom een bepaald nummer (of een audioboek of podcast) aan een afspeellijst is toegevoegd, of om een persoonlijke anekdote over een nummer te vertellen. Kortom: het geeft de mogelijkheid om meer context te geven aan nummers in afspeellijsten.

Mensen kunnen zodra de functie beschikbaar is naar de mobiele Spotify-app gaan en daar op de drie puntjes naast een nummer in een afspeellijst klikken. Vervolgens zal daar een optie staan om een notitie toe te voegen.

Spotify gaat zijn eigen redactie dit overigens ook laten doen bij de gecureerde afspeellijsten van het bedrijf. Zo komt men op de grootste afspeellijsten van Spotify - zoals Today's Top Hits en RapCaviar - straks ook notities tegen van Spotify-redacteuren die de toevoeging van nummers aan afspeellijsten uitleggen.

Recente prijsverhoging van Spotify

Vorige week nog kondigde Spotify een prijsverhoging voor het Premium-abonnement aan. Het standaardabonnement voor Premium, waarmee advertentieloos naar muziek geluisterd kan worden, gaat van 12,99 naar 13,99 euro. In België was dat abonnement voorheen nog 11,99 euro, maar dit wordt ook 13,99 euro.

Een Duo-abonnement op Spotify Premium was eerst 17,99 euro in Nederland en 16,99 euro in België. Dat wordt nu 19,99 euro. Een Family Premium-abonnement was eerst in 21,99 euro in Nederland en 20,99 in België. Dat wordt 23,99 euro.