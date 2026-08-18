Voorkom val- en stootschade: zo bescherm je tech onderweg

Tegenwoordig nemen we massaal allerlei tech mee naar werk, school en op vakantie. Deze apparaten krijgen onderweg heel wat te verduren. Om val- en stootschade te voorkomen, is het verstandig om di spullen tijdens reizen en woon-werkverkeer zo goed mogelijk te beschermen. De meeste mensen gebruiken daarom een hoesje voor hun smartphone en tablet. Met de producten in deze Shortlist kun je ook laptops, hoofdtelefoons, harde schijven, usb-sticks, geheugenkaarten en kabels veilig meenemen.

Thule Indago

Thule staat vooral bekend als fabrikant van kwalitatieve fietsendragers en bagageboxen, maar het Zweedse merk ontwikkelt ook stevige laptoptassen. De breed verkrijgbare Indago is daarvan een goed voorbeeld. Met een inhoud van 23 liter kun je in deze rugtas behoorlijk wat spullen kwijt. Voor de bescherming van een laptop is er een apart vak met een gewatteerde voering. Dat is geschikt voor een laptop tot maximaal 16 inch. Handig zijn ook de zijvakken voor drinkflessen. Thule ontwikkelt de Indago in vijf kleuren, namelijk blauw, roze, groen, wit en zwart.

© © Thule 2019, ©Thule Group 2019

Samsonite Spectrolite 4.0

199 euro | www.samsonite.nl

Zoek je een stijlvolle laptoptas, dan zit je bij Samsonite wel goed. De chique vormgegeven Spectrolite 4.0 is in een zwarte en blauw-zwarte uitvoering te koop. In de hier besproken, meest uitgebreide versie past een laptop van 15,6 inch. Je kunt als alternatief een kleiner maatje met ruimte voor een exemplaar van 14,1 inch overwegen. Een nuttige optie is dat je deze aktetas met de bagageriem eenvoudig aan het handvat van een trolley vastmaakt. Ideaal voor vliegreizen! Samsonite heeft oog voor het milieu, want de waterbestendige buitenzijde, rits en binnenvoering zijn gemaakt van gerecyclede petflessen. De fabrikant ontwikkelt onder dezelfde productnaam ook een rugtas.

Case Logic Variate

Als je een forse laptop van 17 inch bezit, heb je vanzelfsprekend een ruime rugtas nodig. De Variate van Case Logic is in dat geval een goede keuze. Wegens het zogeheten rolltop-ontwerp creëer je aan de bovenzijde zo nodig extra ruimte. Volgens het merk neem je naast een notebook net zo makkelijk een volledig toetsenbord, hoofdtelefoon en tablet mee. De binnenzijde bevat diverse opbergvakken, waardoor je zowel grote als kleine accessoires netjes kunt ordenen. Zo raak je dat korte oplaadsnoertje niet zomaar kwijt. Daarnaast neem je met behulp van de zijvakken moeiteloos een drinkfles en kleine paraplu mee.

Lenovo B210

28 euro | www.lenovo.com

Gebruik deze betaalbare rugtas van Lenovo gerust door weer en wind. Dankzij de waterafstotende stof komt jouw laptop altijd droog aan. Hoewel de B210 slank is vormgegeven, neem je evengoed een behoorlijke notebook van hooguit 16 inch mee. Er blijft bovendien nog wat ruimte voor andere spullen over, bijvoorbeeld een adapter, boek en agenda. Geïnteresseerden kiezen tussen een grijze, blauwe, bruine en zwarte versie. Daarnaast ontwikkelt het bekende computermerk ook nog een speciale Eco-uitvoering. Die bestaat voor een groot deel uit gerecycled materiaal.

Trust Bologna Slim Eco

Zoek je een dunne laptoptas voor weinig, dan kan deze Eco-versie van de Trust Bologna Slim je vermoedelijk wel bekoren. Wanneer je voor een groene, rode of blauwe afwerking kiest, val je zeker op. Verder is deze laptoptas ook verkrijgbaar in het zwart. Zoals wel meer hedendaagse aktetassen is de stof grotendeels gemaakt van gerecyclede petflessen. Houd er rekening mee dat je naast een laptop van maximaal 16 inch niet zoveel andere spullen kunt meenemen. Er is weliswaar een extra voorvak, maar dat heeft een beperkte inhoud.

Enrico Benetti Cornell Laptoptrolley (75005)

Wie naast een grote laptop van pakweg 17 inch nog allerlei papierwerk en overige spullen wil meenemen, tilt zich al gauw een breuk. Deze compacte trolley komt dan goed van pas. Vanwege de bescheiden afmetingen van 36 × 22 × 50 centimeter gebruik je dit stevige product eenvoudig als handbagage in een vliegtuig. Een apart vak beschermt tijdens het reizen jouw notebook. De totale inhoud bedraagt veertig liter, zodat je behoorlijk wat spullen kunt meenemen. Let niet te veel op de getoonde adviesprijs, want diverse webshops rekenen minder dan de helft van dit bedrag.

Urban Armor Gear Civilian Medium Shock Sleeve (14 inch)

Op zoek naar een laptophoes die wel een stootje kan hebben? Dit product van Urban Armor Gear voldoet aan alle eisen. Volgens het Amerikaanse merk beschermt de harde behuizing jouw apparatuur zelfs tegen een val. In deze uitvoering van de Civilian Medium Shock Sleeve past een laptop (of tablet) van maximaal 14 inch. Wegens de microvezelvoering komen er op de laptopbehuizing geen krassen. De binnenzijde bevat ook nog een bescheiden opbergvak voor kleine accessoires.

HP Protective Reversible

Deze originele laptophoes van HP is op twee manieren te gebruiken. Wanneer je de matzwarte kleurstelling op den duur toch een beetje saai vindt, keer je de Protective Reversible gewoon om. Vervolgens gebruik je ineens een witte, blauwe of grijze laptophoes. Er zijn verschillende varianten verkrijgbaar. De Protective Reversible is daarnaast in de maten 14,1 en 15,6 inch te koop.

Thule Gauntlet

Zoek je een stevig pantser voor je MacBook, dan is de Thule Gauntlet een goede keuze. De zachte binnenvoering is gewatteerd, waardoor je duurbetaalde laptop niet zo gauw beschadigd raakt. Een ander voordeel is dat je rechtstreeks vanuit de hoes kunt werken. Rits de Gauntlet open en klap de MacBook meteen uit. Thule fabriceert deze robuuste hoes in twee maten, namelijk 14 en 16 inch. In plaats van een Apple MacBook kun je wellicht ook een andere slanke laptop in de Gauntlet kwijt. Kies tussen de kleuren groen en zwart.

ACT AC8580

circa 17 euro | www.act-connectivity.com

Wil je een goedkope laptophoes kopen, dan kun je eens kijken naar producten van ACT. In de hier besproken AC8580 past bijvoorbeeld een laptop van 14,1 inch, maar het Nederlandse merk produceert ook prijsvriendelijke hoezen voor kleinere en grotere notebooks. Het is ook nog eens een milieubewuste keuze, want de fabrikant gebruikte overwegend gerecyclede materialen. Ook een tablet meenemen? Die past moeiteloos in het voorste vak.

Devine HP-BAG

Veel hoofdtelefoonmerken leveren bij hun producten een nogal slappe reishoes mee. Als je het luisterapparaat onderweg goed wilt beschermen, is dit universele exemplaar van Bax Music-huismerk Devine een betere optie. De harde buitenkant zorgt ervoor dat er tijdens het reizen niets met jouw hoofdtelefoon kan gebeuren. Het apparaat blijft met behulp van het elastiek aan de binnenkant goed op zijn plek zitten. Voor snoertjes heeft de Devine HP-BAG een apart vak. De behuizing is behoorlijk aan de maat, zodat je bijvoorbeeld ook een grote studiohoofdtelefoon kunt meenemen. Tot slot is er een schouderband bijgesloten.

Gator G-CLUB-HEADPHONE

ca. 47 euro | https://gatorco.com

Wie naast de hoofdtelefoon nog allerlei andere zaken wil meenemen, heeft veel profijt van deze universele hoes van Gator. Met behulp van meerdere kleine opbergvakken kun je alle accessoires netjes ordenen. Denk bijvoorbeeld aan een oplaadsnoertje, audiokabel, usb-stick, geheugenkaart en smartphone. Wil je de draadloze hoofdtelefoon opladen? Deze reishoes heeft een aparte uitgang voor een usb-kabel. Kortom, laat de hoofdtelefoon tijdens het opladen gewoon in de opbergcase zitten. Het Amerikaanse merk levert een schouderriem mee.

UDG Creator Headphone Hardcase Large

Neem in deze stevige opbergcase gerust een grote over-ear-hoofdtelefoon mee. De binnenzijde is erg ruim, waardoor je niet hoeft te proppen. Er is bovendien genoeg plek om een meterslange audiokabel te vervoeren. Voor kleine accessoires bevat de binnenzijde een compact vak met een rits. Met behulp van het handvat kun je de luisterapparatuur makkelijk tillen. Bezit je een kleine (opvouwbare) hoofdtelefoon? UDG fabriceert onder de productnaam Creator Headphone Case Small ook een compactere reishoes. Die is iets goedkoper.

Sounix harde-schijftas

15 euro | www.bol.com

Sounix ontwikkelt deze universele opberghoes in zo’n beetje alle kleuren van de regenboog. De behuizing van 18,5 × 12 × 4,5 centimeter kan onderweg verschillende kleine apparaten beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een harde schijf, ssd of powerbank. Dankzij het gaasvak en de elastische band blijven de apparatuur en losse accessoires keurig op hun plek zitten.

JJC MCR-STM5BP

25 euro | https://jjc.cc

Geheugenkaarten zijn kwetsbaar en raak je vanwege het bescheiden formaat bovendien makkelijk kwijt. Kortom, genoeg reden om ze in deze opvallende houder op te bergen. Zodra je het rechthoekige doosje openschuift, plaats je een SD-kaart en twee microSD-kaarten. Daarnaast bewaar je eventueel twee nano-simkaarten. Mooi meegenomen is dat de JJC MCR-STM5BP ook nog als kaartlezer fungeert. Prik de aanwezige usb-connector in de pc of laptop en zet vervolgens bestanden over.

Peli 0915

De breed verkrijgbare Peli 0915 biedt plek aan maar liefst twaalf SD-kaarten, zes miniSD-kaarten én zes microSD-kaarten. Alle opbergvakken hebben exact het juiste formaat, zodat de kaartjes stevig vastzitten. Wees niet bang dat dit opbergdoosje in een koffer of reistas zomaar opengaat. De sluiting is namelijk erg stevig. Het product voldoet aan de IPX4-norm en is dus spatwaterdicht.

Ugreen travel case

20 euro | www.ugreen.com

Bewaar in deze handige opbergtas al jouw kleine accessoires. Wanneer je de rits openmaakt, tref je allerlei vakken in uiteenlopende formaten. Stop onder meer een powerbank, een kaartlezer, oplaadkabels, batterijen, geheugenkaarten, in-ears en usb-sticks in deze ‘reisdoos’. Ga je vaak buiten op pad? Neem hem dan gerust mee, want de behuizing is waterdicht. Met behulp van de aanwezige lus bevestig je deze opbergcase eenvoudig aan een tas. Dit Ugreen-product meet 20,3 × 12,9 × 7,2 centimeter. Geïnteresseerden kiezen tussen een grijze en zwarte uitvoering.

UDG Creator DIGI Hardcase Small

Veel mensen bevestigen hun usb-stick aan een sleutelbos. Een voordeel is dat je hem dan altijd bij je hebt. Tegelijkertijd is het opslagapparaatje zo wel kwetsbaarder voor beschadigingen. Met deze opbergcase van UDG weet je zeker dat de opslagdrager ongeschonden blijft. Plaats maximaal vier usb-sticks in de daarvoor bestemde vakken. Er is ook nog een centraal vak voor bijvoorbeeld oordopjes, geheugenkaarten en een oplaadkabel.

Hama Usb Stick Case Fashion

Bevestig je jouw usb-stick graag aan een sleutelbos? Gebruik hiervoor dan deze eenvoudige hoes van kunstleer. Je weet dan tenminste zeker dat andere sleutels de behuizing van de opslagdrager niet beschadigen. Er is een sleutelring inbegrepen. Check vooraf wel even of de beoogde usb-stick in dit hoesje past. De binnenzijde heeft plek voor een opslagapparaatje van hoogstens 7 × 2 × 1,2 centimeter.

Case Logic QHDC-101K

Ca. 15 euro | www.caselogic.com