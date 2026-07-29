Vanaf 31 juli 2026 krijg je als consument meer recht op reparatie. Fabrikanten moeten voor meer apparaten onderdelen en reparatiemogelijkheden bieden, ook nádat de garantie is verlopen. Maar dat betekent niet dat het allemaal gratis wordt.

De nieuwe reparatierichtlijn lost een bekend probleem op: een apparaat gaat stuk, de garantie lijkt voorbij, onderdelen zijn lastig te krijgen en een geheel nieuw exemplaar is daardoor de makkelijkste keuze. Dat moet vanaf 31 juli anders.

De Europese richtlijn bestond juridisch al sinds 2024, maar vanaf komende vrijdag moeten EU-landen de regels ook daadwerkelijk toepassen in nationale wetgeving. Voor jou is vooral belangrijk: repareren wordt daardoor niet opeens gratis, maar fabrikanten kunnen minder makkelijk zeggen dat herstellen niet mogelijk of niet beschikbaar is.

Foto: penyushkin

Reparatierichtlijn vult gat na garantie

Tot nu toe liep je vaak vast zodra de gewone garantie of fabrieksgarantie voorbij was. Binnen de wettelijke garantie moet je meestal bij de verkoper zijn, omdat een product nu eenmaal moet doen wat je er redelijkerwijs van mag verwachten. Daarna werd het lastiger: fabrikanten hoefden niet altijd makkelijk toegankelijke onderdelen, reparatie-informatie of een betaalbare reparatieroute te bieden. Daardoor werd een kapotte pomp of printplaat al snel een reden om het hele apparaat maar gewoon te vervangen.

De reparatierichtlijn pakt precies dat gat aan. Fabrikanten van producten waarvoor Europese repareerbaarheidseisen gelden, moeten reparatie mogelijk maken, ook buiten de garantieperiode. Denk aan veelgebruikte apparaten zoals smartphones, tablets, wasmachines, televisies, stofzuigers en in bepaalde gevallen elektrische fietsen of steps. Gaat je wasmachine stuk, dan blijft het slim om eerst te bepalen of repareren een optie is. ID.nl heeft daar al een praktisch stappenplan voor: kapot apparaat repareren of vervangen.

Zo gebruik je de reparatierichtlijn als je apparaat stukgaat

Begin niet bij de winkelwagen, maar bij de diagnose. Kijk wat er precies stuk is, hoe oud het apparaat is en of één onderdeel de boosdoener lijkt. Een smartphone met een tv met een losse aansluiting of een wasmachine die niet meer afpompt is een ander verhaal dan een toestel met meerdere defecten tegelijk. Bij witgoed is dat verschil goed zichtbaar: soms is een verstopt filter genoeg, soms moet er echt een pomp of elektronisch onderdeel worden vervangen. Bij een concreet probleem helpt deze uitleg over een wasmachine die niet afpompt om het probleem eerst klein te maken.

Daarna vraag je om een duidelijke reparatieoptie. De richtlijn introduceert een Europees reparatie-informatieformulier, waarmee reparateurs vooraf inzicht geven in onder meer de aard van de reparatie, de prijs, de verwachte duur en de voorwaarden. Dat maakt offertes beter vergelijkbaar. Je hoeft dus niet blind akkoord te gaan met een vaag bedrag of een open eind. In de praktijk wil je weten: wat kost het onderdeel, wat kost arbeid, hoelang ben ik het apparaat kwijt en krijg ik garantie op de reparatie?

Voor fabrikanten verandert er ook het een en ander. Wanneer hun product onder deze nieuwe regels valt, moeten zij onderdelen en reparatiemogelijkheden bieden tegen redelijke voorwaarden. Ook moeten onafhankelijke reparateurs beter toegang tot informatie en onderdelen krijgen. Dat is vooral handig bij merken en apparaten die al langer worden gebruikt. Fairphone is een bekend voorbeeld van een merk dat repareerbaarheid in het ontwerp meeneemt, terwijl Samsung in Nederland een eigen 'self-repair'-route heeft voor verschillende Galaxy-modellen. De richtlijn maakt zulke mogelijkheden minder vrijblijvend.

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Reparatierichtlijn maakt repareren aantrekkelijker, niet per se goedkoper

Vergis je niet: de reparatierichtlijn maakt reparaties niet gratis. Als een product binnen de wettelijke garantie ondeugdelijk blijkt, heb je uiteraard rechten als koper. Buiten die periode kan de fabrikant verplicht zijn reparatie aan te bieden, maar daar mag in veel gevallen een redelijke prijs tegenover staan. Het verschil zit in beschikbaarheid en transparantie: onderdelen mogen niet langer onnodig onvindbaar zijn en reparatie mag niet standaard worden ontmoedigd omdat vervangen commercieel prettiger is.

Repareren is vooral voordelig als het apparaat verder nog goed is. Een nieuwe accu voor een telefoon met recente software kan bijvoorbeeld interessant zijn. Een nieuwe pomp in een degelijke wasmachine kan goedkoper zijn dan een compleet nieuw exemplaar. Bij een e-bike ligt de rekensom vaak bij de accu: reviseren, refurbished kopen of volledig vervangen kan flink verschillen in prijs en levensduur. Mocht dat een issue zijn, dan kun je je eens verdiepen in de opties voor een andere fietsaccu.

Wanneer werkt dit niet?

De reparatierichtlijn geldt niet voor elk kapot apparaat. Producten zonder Europese repareerbaarheidseisen vallen daardoor niet automatisch onder dezelfde verplichting. Ook kan reparatie technisch onmogelijk zijn, bijvoorbeeld bij zware brandschade, waterschade of een accu die onveilig is geworden. En als een apparaat economisch 'op' is, wordt repareren sowieso minder interessant: een goedkope stofzuiger met motorproblemen, versleten accu en kapotte behuizing is vaak geen logische kandidaat.

Let daarnaast op software en firmware. Een smartphone kan fysiek prima te herstellen zijn, maar minder aantrekkelijk worden als beveiligingsupdates bijna stoppen. Andersom kan een ouder toestel met nog jaren aan updates juist wél de moeite waard zijn. De beste keuze blijft dus een combinatie van prijs, verwachte levensduur, beschikbaarheid van onderdelen en veiligheid. De nieuwe regels geven je weliswaar meer invloed, maar jij moet nog steeds de rekensom maken.

Er komt daarnaast een Nationaal Reparateursregister, bedoeld om consumenten sneller en makkelijker in contact te brengen met een geschikte reparateur. Dat kan vooral handig zijn als je niet naar de fabrikant wilt of wanneer je een onafhankelijke reparateur zoekt. Voor dure apparaten is dat precies waar de winst zit: je krijgt meer keuze, betere informatie en minder reden om uit gemak maar een nieuwe te kopen.

In het kort De nieuwe reparatierichtlijn betekent dat fabrikanten vanaf 31 juli 2026 voor bepaalde apparaten reparatie en reserveonderdelen moeten bieden, ook na de garantieperiode. Repareren wordt daardoor beter afdwingbaar en transparanter, maar niet automatisch gratis. De richtlijn is vooral relevant voor smartphones, tablets, wasmachines, televisies, stofzuigers en sommige elektrische fietsen of steps. Vraag altijd eerst om een duidelijke diagnose en prijsopgave voordat je vervanging overweegt.