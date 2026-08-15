Om het jaar vindt D23 plaats, het grote Comic Con-achtige evenement rondom de House of the Mouse. Disney organiseert daar dan ook een panel waarin een aantal updates en aankondigingen worden vrijgegeven rondom aankomende Disney Animation-, Pixar-, Star Wars- en Marvel-projecten. Dit jaar werd er onder andere gepraat over de X-Men, Star Wars: Ahsoka, en aankomende Pixar-films.

De presentatie vond vanochtend plaats, en gedurende twee uren heeft The Walt Disney Company beelden getoond van verschillende aankomende films en series uit de verschillende studios in het bedrijf.

In voorgaande jaren was het niet ongebruikelijk dat iedere studio onder Disney een aparte presentatie gaf gedurende het D23-weekend. Deze keer ging het bedrijf echter voor een algemene 'Disney Entertainment Showcase', waar Disney Animation, Pixar, Lucasfilm en Marvel Studios gedurende twee uur hun zegje mochten doen. Zoals gewoonlijk met dergelijke evenementen werd de Showcase niet gestreamed, en moeten we het qua informatie dus doen met wat er publiekelijk uitgebracht wordt, alsmede de rapportages van genodigden in de zaal.

Over het algemeen? Dit was een prima showcase! Als je het mij vraagt waren er weinig echte verrassingen, naast wat geheel nieuwe projecten van Disney Animation en Pixar, en ik had persoonlijk gehoopt op wat meer sappige Star Wars-updates. Desalniettemin is er voor ieder wat wils, met als hoogtepunt - mijns inziens in ieder geval - de X-Men-cast.

Marvel Studios doet toekomstplannen uit de doeken

Marvel doet de nieuwe X-Men-cast uit de doeken

Er gaan al geruime tijd geruchten rond over de aankomende X-Men-film die zich afspeelt in het Marvel Cinematic Universe (MCU). De film wordt geregisseerd door Thunderbolts*- en Beef-maker Jake Schreier, en moet op 5 mei 2028 in de bioscoop verschijnen. Tijdens de Disney Entertainment Showcase zijn de eerste castleden van de film bekendgemaakt.

Zoals te verwachten keert Sadie Sink (Stranger Things) terug als de telepathische mutante Jean Grey - de rol die ze recent voor de eerste keer vertolkte in Spider-Man: Brand New Day. In de film wordt ze bijgestaan door Kit Connor (Heartstopper, Warfare) die de veldleider van de X-Men speelt: Cyclops - ofwel Scott Summers.

© Marvel

Van Wolfman-acteur Christopher Abbott is bekend dat hij een scheerbeurt gaat krijgen, gezien de acteur gecast is als de algemene leider van de X-Men, Charles Xavier (of Professor X). Er komt ook een nieuwe Storm: deze versie wordt gespeeld door Maya Boyd - een vooralsnog vrij onbekende actrice.

Inde Navarette, de actrice die dit jaar veel bekijks heeft getrokken vanwege haar rol in de horrorfilm Obsession, is daarbij gecast als Rogue - een mutant die de krachten en herinneringen van anderen kan absorberen. De schurk van de film is schijnbaar Mr. Sinister, die gespeeld wordt door Star Wars-acteur Adam Driver. Ook de mutante Emma Frost komt voor, gespeeld door Samara Weaving.

Eerste beelden van Disney+-serie VisionQuest getoond

Op 14 oktober begint de Disney+-serie VisionQuest, waarin Paul Bettany de rol van de superheld Vision weer op zich neemt. De serie speelt zich na de gebeurtenissen van WandaVision en Agatha: All Along af, en moet deze trilogie aan series afsluiten. VisionQuest draait om Vision, die terug tot leven is gebracht in een ietwat ander lichaam, die zich schijnbaar wat alleen voelt.

Daarom trekt hij zich letterlijk terug in zijn eigen hoofd, waar hij een eigen huis heeft waar verschillende bekende A.I.-modellen en persoonlijkheden ook rondhangen. Hieronder valt ook Ultron - de grote schurk uit Avengers: Age of Ultron - die weer gespeeld wordt door James Spader. Het centrale thema van de serie lijkt vaderschap te zijn, gezien Vision erachter komt dat hij een zoon heeft in de echte wereld.

Nieuwe trailer van Avengers: Doomsday gaat in op Doctor Doom

Er is ook nog een trailer gedeeld van Avengers: Doomsday - de MCU-film die op 15 december uitkomt. Het is schijnbaar dezelfde trailer als die getoond is tijdens het San Diego Comic Con-panel van Marvel Studios, maar nu is deze online te bekijken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de schurk van de film: Victor von Doom - gespeeld door voormalig Iron Man-acteur Robert Downey Jr.

Daarbij werd Marvel Studios-hoofd Kevin Feige's speech rondom Doomsday onderbroken door een video van Hugh Jackman en de stem van Ryan Reynolds, waarin zij hinten naar hun terugkeer als Wolverine en Deadpool in de film.

Wat is er gaande bij Star Wars?

Star Wars: Ahsoka seizoen 2 begint op 20 januari 2027 op Disney+

Het is bevestigd dat het tweede seizoen van de Star Wars-serie Ahsoka op 20 januari in première gaat op Disney+. De serie is een voortzetting van de verhaallijn uit de animatieseries The Clone Wars en Rebels, en volgt de voormalige leerling van Anakin Skywalker: Ahsoka Tano.

In het tweede seizoen zijn Ahsoka en haar leerling Sabine Wren gestrand in een ander heelal, terwijl de voormalige admiraal van de Galactic Empire - Thrawn - terugkeert naar het welbekende Star Wars-universum. De hieronder te bekijken teaser toont veel grootschalige gevechten tussen de rebellen en Thrawn, alsmede een aantal lichtzwaardgevechten. Hayden Christensen is ook weer te zien als Anakin Skywalker.

Mensen die aanwezig waren bij de Showcase kregen ook een minuutlange clip van Star Wars: Starfighter te zien. De film komt op 28 mei 2027 uit, en volgt Kade Auberon - gespeeld door Ryan Gosling. De beelden tonen onder andere een nieuwe starfighter, die volgens Kade de 'snelste ooit gemaakt' is.

Alles van Pixar

Pixar kondigt de gloednieuwe film 'Ghost Market' aan

In de lente van 2028 brengt Pixar weer een originele animatiefilm uit, Ghost Market genaamd. Dit verhaal draait om een jonge contentmaker op Hawaii genaamd Kyle die terwijl hij 's nachts op zoek is naar een snack per ongeluk op een verborgen markt stuit, waar de levenden en doden bij elkaar samenkomen. Grappig, dat gebeurt ons nou ook altijd. Pixar blijft in ieder geval lekker geheel nieuwe projecten als deze, het aankomende Gatto en Hoppers combineren met het uitbreiden van bestaande franchises als Toy Story.

Meer uit de stal van Pixar:

Over Gatto gesproken: van die film zijn ook nieuwe beelden gedeeld

gedeeld The Incredibles 3 staat nog altijd op de planning voor de maand juni van 2028. De film draait schijnbaar om de kinderen van de Parr-familie, en het idee dat niet alle superhelden altijd goedzakken zijn

Coco 2 komt uit in 2029, en de eerste concept art is tijdens de Showcase gedeeld

Verder Disney-nieuws

Frozen 3 komt in het najaar van 2027

Het langverwachte derde deel van de gigantisch populaire Frozen-franchise komt eind volgend jaar uit, en een stuk concept art is getoond op D23. De eerste details over de plot zijn ook bekendgemaakt: de film draait om Anna en Elsa die op pad gaan om de kwaadaardige Ice Queen te vinden, nadat zij Anna's bruiloft verpest.

Kingdom Hearts-animatieserie in aantocht en een trailer voor de aankomende game getoond

We hadden er niet op kunnen hopen, maar Disney heeft tijdens het panel ook wat tijd vrijgemaakt om te vertellen over de Kingdom Hearts-gamereeks. De semi-crossover van Disney-ip en Final Fantasy krijgt namelijk een animatieserie die ergens in de komende jaren op Disney+ moet verschijnen. Daarbij is bevestigd dat de wereld van Coco bezocht wordt in het aankomende Kingdom Hearts 4-spel, waarvan tevens is aangekondigd dat die laat in 2027 uitkomt. Hieronder is een nieuwe trailer van het spel te bekijken.

Oswald the Lucky Rabbit is de terugkeer van Disney's oudste mascotte

Er is tevens een 'first look' gedeeld van Oswald: een driedelige miniserie die in februari van 2027 op Disney+ te bekijken is. De serie is ontwikkeld door Iron Man- en The Mandalorian-regisseur Jon Favreau, en toont een nieuw avontuur met een van de allereerste Disney-creaties. Oswald the Lucky Rabbit is immers eerder bedacht dan zelfs Mickey Mouse. De miniserie combineert met de hand getekende 2d-animatie met live-action elementen en omgevingen, waarvan een voorproefje hieronder te bekijken is.

Nieuwe Disney Animation-film heet Clay

Er is concept art gedeeld van de Walt Disney Animation-film na Hexed - die later dit jaar uitkomt. Clay draait om een leraar - ingesproken door Kieran Culkin - die op een net geboren balletje klei moet letten. Concept art voor Disney Animation-films is vaak heviger gestyleerd dan het uiteindelijke eindproduct, maar de film komt in ieder geval erg kleurrijk en vrolijk over. De bedoeling is dat Clay in november van 2028 in de bioscoop draait.

Verdere aankondigingen en updates op een rij:

The Princess Diaries 3 is in ontwikkeling , en Anne Hathaway keert ervoor terug

, en Anne Hathaway keert ervoor terug Een scène van het aankomende The New Simpsons Movie is getoond aan genodigden, en toont Homer die probeert een bal te vangen tijdens een honkbalwedstrijd

Disney heeft bevestigd dat er gewerkt wordt aan Zootopia 3, en dat vogels geïntroduceerd worden in dit deel

aan Zootopia 3, en dat vogels geïntroduceerd worden in dit deel De live-action film Lilo and Stitch 2 komt uit in de zomer van 2028, en introduceert Angel : de roze alien en soortgenoot van Stitch

: de roze alien en soortgenoot van Stitch Ice Age: Boiling Point komt op 5 februari 2027 naar de bioscoop, en is getoond aan genodigden van de Showcase. Wij moeten het echter met dit plaatje doen

doen Een nieuwe trailer van Percy Jackson and the Olympians seizoen 3 is uitgebracht. Dit seizoen begint op 20 november en volgt het derde boek in de reeks: The Titan's Curse

van Percy Jackson and the Olympians seizoen 3 is uitgebracht. Dit seizoen begint op 20 november en volgt het derde boek in de reeks: The Titan's Curse De live-action verfilming van de film Tangled - Rapunzel in Nederland - draait vanaf 31 maart 2028 in de bioscoop

The Bluey Movie komt op 6 augustus 2027 naar de bioscoop, en een eerste trailer is uitgebracht