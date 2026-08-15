Netflix gaat twee gamestudio's sluiten - Oxenfree-ontwikkelaar Night School Studio en de Finse ontwikkelaar Moonloot.

Dat meldt Game File. Netflix bevestigde aan de website dat het een reorganisatie binnen diens gamedivisie doorvoert, waarbij Night School Studio zijn deuren sluit en hetzelfde lot Moonloot staat te wachten. Daarnaast zal een onbekend aantal werknemers van Netflix' eigen gamedivisie worden ontslagen.

Het bedrijf benadrukt een andere visie op games te hebben, met een focus op partyspellen, games voor kinderen, spellen gedreven door verhaal en titels voor een groter publiek, zoals het eerder dit jaar uitgekomen Fifa-voetbalspel omtrent het WK.

Night School Studio en Moonloot

Vooral het sluiten van Night School Studio kan op internet op veel kritiek rekenen. De studio werd bekend met de geprezen indiegame Oxenfree in 2016, maar werd in 2021 door Netflix overgenomen. Onder Netflix bracht het vervolg Oxenfree 2: Lost Signals uit. Ook heeft het zes weken geleden de interactieve horrorgame Unhinged uitgebracht, dat vooral opviel omdat je het met je smartphone kunt besturen en de game je echt op kan bellen.

Moonloot daarentegen is minder bekend. Deze in Finland gevestigde studio werkte volgens eerdere berichtgeving aan een Animal Crossing-achtige simgame, maar het lijkt er op dat die game niet meer uit zal komen.

Netflix en games

Netflix heeft de laatste jaren sowieso een wisselende strategie op het gebied van games. Het bedrijf biedt leden diverse spellen aan via de mobiele app via een aparte tab, maar heeft ook diverse sluitingen en ontslagen doorgevoerd.

Zo werd in 2024 Team Blue gesloten, een studio die Netflix zelf had opgericht met een focus op de ontwikkeling van grootschalige games. Bij die studio werkten enkele grote namen - waaronder Sony Santa Monica-art director Raf Grassetti, Overwatch-producent Chacko Sonny en Halo-ontwikkelaar Joseph Staten.