Er worden gesprekken met acteur Johnny Depp gehouden voor de mogelijke terugkeer van zijn personage Jack Sparrow in de zesde Pirates of the Caribbean-film.

Dat liet producent Jerry Bruckheimer aan Deadline weten tijdens het D23-evenement afgelopen weekend. Hier valt meer te lezen over de aankondigingen tijdens D23. Over de langverwachte zesde film meldde Bruckheimer: "We praten met Johnny, we werken aan een script, en hopelijk kunnen we het werkelijkheid maken."

Deadline claimt van andere bronnen te hebben vernomen dat de zesde Pirates-film wel een andere insteek krijgt dan de vorige vijf films. Het hoofdpersonage zou ditmaal een personage zijn die gespeeld wordt door Margot Robbie. Jaren geleden werd er al gesproken over een spin-off met Robbie in de hoofdrol, maar zij zou nu dus mogelijk de ster worden van Pirates of the Caribbean 6. Depps Jack Sparrow zou echter wel in de film voorkomen.

Succesvolle filmfranchise

De meest recente Pirates-film, Dead Men Tell No Tales, stamt alweer uit 2017. Het is een van de grootste filmfranchises van Disney - de films hebben samen wereldwijd meer dan 4,5 miljard dollar opgeleverd. De franchise is gebaseerd op een attractie uit de Disney-parken.