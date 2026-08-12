Matthew McConaughey speelt hierin de titulaire Amziah King, een imker die de grootste honingproductie in Oklahoma overziet. Plotseling keert zijn pleegdochter Katari - gespeeld door Angelina LookingGlass - terug in zijn leven, en grijpt hij dit moment aan om een band met haar op te bouwen. Maar blijkbaar is de honingindustrie best intens, en zijn Amziahs rivalen - de andere helft van de titel dus - van plan het ‘nieuwe’ familiebedrijf te verwoesten.
De film ging in première bij het South by Southwest Film Festival, en werd onder andere geprezen voor de onvoorspelbare wendingen in het verhaal, alsmede de acteerprestaties van McConaughey - geen verrassing voor de True Detective- en Interstellar-ster - en het ijzersterke debuut van Angelina LookingGlass.
Overigens bevat de cast nog een paar bekende namen, voornamelijk Kurt Russell - Escape from New York en Monarch - en Tony Revolori - Spider-Man: Homecoming en The Grand Budapest Hotel - zul je herkennen.
Wij mogen vrijkaarten voor The Rivals of Amziah King opsturen naar vijf duo’s, dus mail ons op prijsvraag@id.nl met een leuke anekdote - mag van alles zijn, zeker als het met honing te maken heeft - en misschien sturen wij de tickets jouw kant wel op!
Veelgestelde vragen
Wat is een neo-western?
Een neo-western is een moderne film die elementen uit klassieke westerns gebruikt, maar ze verplaatst naar een hedendaagse of afwijkende setting. Denk aan grensgebieden, familieconflicten, rivaliteit, geweldsdreiging en morele keuzes, zonder dat de film per se draait om cowboys en saloons. The Rivals of Amziah King past in die hoek doordat de film een landelijke gemeenschap, een familiebedrijf en onderlinge vetes combineert met moderne thriller- en dramakanten.
Hoe weet je of een film geschikt is om samen in de bioscoop te kijken?
Kijk vooral naar 3 dingen: genre, toon en leeftijdsadvies. Een misdaadfilm of thriller kan voor de ene kijker spannend en vermakelijk zijn, terwijl iemand anders liever een luchtiger drama kiest. Lees vooraf de korte inhoud, let op waarschuwingen voor geweld of grof taalgebruik en stem af met degene die meegaat. Bij een winactie voor 2 kaarten is het slim om iemand te kiezen die hetzelfde soort film waardeert.
Welke films passen bij liefhebbers van Matthew McConaughey?
Liefhebbers van Matthew McConaughey kiezen vaak films waarin charisma, spanning en karakterwerk samenkomen. Bekende voorbeelden zijn Interstellar, True Detective, Dallas Buyers Club en The Gentlemen. Wie juist benieuwd is naar zijn meer landelijke, eigenzinnige rollen, zit eerder bij films met misdaad, drama of zuidelijke Amerikaanse sfeer. The Rivals of Amziah King sluit daarbij aan door McConaughey neer te zetten als kleurrijke spil van een gemeenschap.
Hoe lang draait een nieuwe film meestal in de bioscoop?
Een nieuwe film draait vaak enkele weken in de bioscoop, maar de exacte periode hangt af van bezoekersaantallen, zaalcapaciteit en concurrentie van andere releases. Grote publieksfilms blijven soms langer staan, terwijl kleinere titels sneller naar minder vertoningen gaan. Wil je zeker zijn van een specifieke titel, controleer dan kort voor je bezoek de agenda van je lokale bioscoop. Bij vrijkaarten gelden bovendien vaak aparte voorwaarden voor datum, zaal of voorstelling.
Waarom gaan films eerst in première op festivals zoals SXSW?
Een festivalpremière geeft een film vroeg aandacht van pers, distributeurs en filmliefhebbers. SXSW staat bekend om een mix van film, muziek en technologie, waardoor opvallende genrefilms daar snel publiek kunnen vinden. Voor acteurs en debutanten kan zo'n première extra belangrijk zijn, omdat recensies en mond-tot-mondreclame al ontstaan voordat de film breed uitkomt. Daarna volgt meestal pas de reguliere bioscooprelease of verdere internationale uitrol.