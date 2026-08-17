QR-codes zie je overal terug: op facturen, visitekaartjes, websites en productlabels. In Excel kun je ze eenvoudig genereren via een invoegtoepassing of via een onlinedienst, zonder dat je extra programma’s hoeft te installeren. Zo maak je snel codes die je kunt gebruiken in lijsten of documenten.

Stap 1: Invoegtoepassing installeren

Er bestaan ondertussen verschillende invoegtoepassingen voor dit doel, maar wij vonden QR4Office de meest complete variant. Open een Excel-rekenblad en ga via het Lint naar Start / Invoegtoepassingen. Zoek daar naar QR4Office en klik op Toevoegen om de invoegtoepassing te installeren. Na de installatie verschijnt de tool in een zijpaneel binnen Excel. In dit voorbeeld vertrekken we van een kolom met internetadressen die we willen omzetten naar QR-codes.

Installeer de invoegtoepassing QR4Office.

Stap 2: QR-code maken

Selecteer de eerste cel die je wilt omzetten naar een QR-code, bijvoorbeeld A1. In de zijbalk van QR4Office zie je het invoerveld waarin je een url of tekst kunt invoeren. Klik op het kleine pictogram links naast dit invoerveld. Hierdoor vult Excel automatisch de inhoud van de geselecteerde cel (A1) in. Je kunt ook een voorgrondkleur en achtergrondkleur voor de QR-code kiezen. Daarnaast bepaal je in het zijpaneel de grootte van de code.

Plaats vervolgens de muisaanwijzer in de cel waar de QR-code moet verschijnen en klik op de blauwe knop Insert om de code te genereren. Na het genereren kun je de QR-code verplaatsen en vergroten binnen het werkblad. Zorg ervoor dat de code voldoende groot blijft en goed afgedrukt wordt voor een optimale scanbaarheid.

Aan de hand van de inhoud van de geselecteerde cel genereert Excel een QR-code.

Stap 3: Dynamische genereren

Wie QR-codes echt dynamisch wil koppelen aan cellen in Excel, kan gebruikmaken van een online QR-generator via een formule. Een eenvoudige manier is de opensourcedienst QuickChart (quickchart.io). Plaats in cel A1 bijvoorbeeld een tekst of url. In de cel waar de QR-code moet verschijnen, gebruik je vervolgens deze formule:

=AFBEELDING("https://quickchart.io/qr?text=" & A1 & "&size=300").

In deze formule verwijst A1 naar de inhoud van de eerste cel. De parameter size=300 bepaalt de grootte van de QR-code. Je kunt die waarde uiteraard aanpassen. QuickChart genereert de QR-code automatisch als afbeelding en toont die rechtstreeks in de cel. Je kunt de formule eenvoudig doortrekken naar andere rijen, zodat elke rij automatisch een eigen QR-code krijgt. Deze methode is volledig dynamisch: zodra je de inhoud van cel A1 wijzigt, verandert de QR-code onmiddellijk mee.