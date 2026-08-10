Tijdens warme en droge periodes hoopt vuil zich snel op je terras of oprit op, doordat de natuurlijke spoeling van regen ontbreekt. Met een krachtige hogedrukreiniger maak je een groot oppervlak eenvoudig en snel weer stralend schoon. Bovendien bespaar je water in vergelijking met een tuinslang. Gebruik handige accessoires, zoals een terrasreiniger of wasborstel, om je bestrating nóg sneller en streeploos te reinigen

We hebben vijf modellen gezocht die op het moment van schrijven voor maximaal 230 euro verkrijgbaar zijn en een relatief laag waterverbruik en een beperkt elektrisch verbruik hebben. Bij modellen op netstroom hebben we zowel naar het maximale waterverbruik als het opgenomen vermogen gekeken. Een accumodel is apart meegenomen voor het overzicht, maar de waterdoorvoer is daarbij wel een stuk lager. De genoemde doorvoercapaciteit is steeds een maximum: hoeveel water je in de praktijk gebruikt, hangt ook af van de gekozen stand en van hoe lang je daadwerkelijk spuit.

Welke systemen zijn er? Voor huishoudelijk gebruik kom je vooral koudwaterreinigers op netstroom tegen: een elektrische motor drijft de pomp aan en het aangevoerde kraanwater wordt niet verwarmd. Daarnaast bestaan er accu-hogedrukreinigers, waarmee je zonder stopcontact en kabelhaspel werkt. kunt werken. Voor plaatsen zonder stroomvoorziening zijn er ook benzine- en dieselmodellen; die worden vooral in zwaardere of professionele toepassingen gebruikt en bespreken we hier niet.

Warmwater-hogedrukreinigers verwarmen het water en worden veel ingezet bij olie, vet en roet, maar vragen daarvoor extra energie. Ten slotte bestaan er mobiele midden- en lagedrukreinigers, soms met een eigen watertank of aanzuigmogelijkheid. Die zijn draagbaar, maar vallen door hun lagere werkdruk technisch niet altijd in dezelfde klasse als een echte hogedrukreiniger. Drukregeling, Vario-lansen en appbediening zijn bedieningssystemen boven op deze aandrijf- en watertypen.

Bosch UniversalAquatak 36V-100 op accu

De UniversalAquatak 36V-100 wijkt van de andere vier modellen af doordat hij op een 36V-accu werkt. De maximale waterdoorvoer bedraagt 3,1 liter per minuut, omgerekend 186 liter per uur. Daarmee ligt de maximale doorvoer in deze selectie het laagst. Je kunt kiezen tussen High en Eco; in Eco wordt met een lagere druk gewerkt. Met een 4,0Ah-accu bedraagt de opgegeven gebruiksduur maximaal 45 minuten. De uitvoering in deze selectie wordt echter zonder accu en zonder lader geleverd, zodat je die onderdelen al moet hebben of apart moet aanschaffen.

De maximale druk is 100 bar. Een 3-in-1-mondstuk combineert een vlakstraal, roterende straal en puntstraal, zodat je niet voor iedere straalvorm een losse lans hoeft te plaatsen. De machine heeft een vier meter lange hogedrukslang en kan met een apart verkrijgbare aanzuigslang water uit een externe bron halen. Daardoor ben je niet uitsluitend aangewezen op een kraanaansluiting tijdens het reinigen.

Qua waterverbruik is dit het meest zuinige model uit onze vergelijking.

Introductiejaar: 2023

Maximale druk: 100 bar

Maximale waterdoorvoer: 186 l/u

Aandrijving: 36V-accu (lader en accu niet inbegrepen)

Kieskeurig.nl Bosch Bosch UniversalAquatak 36V-100 Accu Hogedrukreiniger - Zonder Batterij bol. Beste prijs € 216,70 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Amazon.nl € 216,70 1-2 dagen Bekijk product Conrad.nl € 234,99 Leverbaar in 13 - 17 werkdagen Bekijk product

Wat zegt bar bij een hogedrukreiniger? Bar is een eenheid voor druk: 1 bar is gelijk aan 100 kilopascal, oftewel 100.000 pascal. Bij een hogedrukreiniger zegt het aantal bar dus iets over de druk waarmee het water uit het systeem kan worden geperst. Het getal vertelt niet hoeveel water er tegelijk wordt verplaatst; daarvoor kijk je naar de waterdoorvoer in liter per uur. Die twee waarden moet je daarom los van elkaar lezen. Een geconcentreerde straal kan met relatief weinig water toch een hoge druk bereiken, terwijl een grotere waterdoorvoer vooral van belang is wanneer je vuil over een groter oppervlak wilt afvoeren. De vijf apparaten hieronder hebben een maximale druk van 100 of 110 bar. Bij regelbare modellen hoeft die maximale druk niet voortdurend te worden gebruikt.

Kärcher K Mini hogedrukreiniger - 110 bar - 360 l/u

De K Mini werd in april 2021 geïntroduceerd en is gebouwd rond een compacte behuizing zonder verrijdbare wielen. De elektrische motor heeft een nominaal ingangsvermogen van 1.400 watt. De wateropbrengst loopt tot 360 liter per uur en de werkdruk is regelbaar van 20 tot maximaal 110 bar. Daarmee kun je de druk aanpassen aan het oppervlak in plaats van steeds op de hoogste stand te werken.

De meegeleverde PremiumFlex-hogedrukslang is vijf meter lang. Dat geeft meer bewegingsruimte rond bijvoorbeeld een fiets, tuinmeubel of klein terras zonder het apparaat telkens te verplaatsen. De K Mini gebruikt Quick Connect om de hogedrukslang aan apparaat en pistool te koppelen. Er is verder een Vario Power-lans aanwezig, waarmee de druk via de lans wordt aangepast. De machine weegt 3,9 kilogram zonder accessoires en heeft een afneembare houder waarin onderdelen kunnen worden opgeborgen. Met maximaal 360 liter water per uur zit het verbruik hoger dan bij de twee Bosch-modellen hierboven.

Introductiejaar: 2021

Maximale druk: 110 bar

Maximale waterdoorvoer: 360 l/u

Opgenomen vermogen: 1.400 W

Kieskeurig.nl Kärcher Kärcher K Mini hogedrukreiniger - 110 bar - 360 l/u - 5 m slang Amazon Marketplace Beste prijs € 89,99 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 89,99 1-2 dagen Bekijk product bol. € 100,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Bosch EasyAquatak 100 - 1100W - 330 L/u

Bij de EasyAquatak 100 Long Lance ligt de nadruk op een laag opgenomen vermogen. De motor vraagt 1.100 watt en de huidige fabrikantgegevens vermelden een maximale pomphoeveelheid van 5,5 liter per minuut, oftewel 330 liter per uur. De maximale druk bedraagt 100 bar. Deze uitvoering met productnummer 06008A7E01 en EAN 4059952539447 verscheen in april 2020. Daarmee voldoet hij aan de eis dat het model uit 2019 of later moet stammen.

Je krijgt een lange lans met een verstelbare Vario-Jet-Fan-straal. Daarmee kun je de vorm van de waterstraal aanpassen zonder van complete lans te wisselen. De hogedrukslang is drie meter lang en de voedingskabel vijf meter. De pomp kan bovendien tot een halve meter zelfaanzuigend werken. Dat maakt gebruik met een geschikte alternatieve waterbron mogelijk, mits de aansluiting en waterkwaliteit daarvoor geschikt zijn. Het apparaat weegt zonder accessoires 3,3 kilogram. Door het beperkte vermogen en de waterdoorvoer blijft het opgegeven maximale verbruik onder dat van de drie Kärcher-modellen verderop, die elk 1.400 watt en maximaal 360 liter per uur gebruiken.

Introductiejaar: 2020

Maximale druk: 100 bar

Maximale waterdoorvoer: 330 l/u

Opgenomen vermogen: 1.100 W

Kieskeurig.nl Bosch Bosch EasyAquatak 100 Hogedrukreiniger - 1100W - 5.5 L/u - Groen bol. Beste prijs € 93,48 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 93,48 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 93,48 1-2 dagen Bekijk product

Kärcher K 2 Power Control - 1400W - 110 bar - 360 L/u

Bij de K 2 Power Control kun je de werkdruk direct via de Vario Power-lans instellen. Het bereik loopt van 20 tot maximaal 110 bar. De pomp verwerkt maximaal 360 liter water per uur en de motor heeft een opgenomen vermogen van 1.400 watt.

De hogedrukslang meet vijf meter en wordt met Quick Connect aangesloten. Voor vervoer en opslag heeft de machine een in hoogte verstelbare telescoopgreep die kan worden ingeschoven. Reinigingsmiddel kan via een geïntegreerde aanzuigslang worden toegevoegd. Naast de Vario Power-lans wordt een roterende vuilfrees gebruikt voor een geconcentreerdere reinigingsstraal. De bijbehorende Home & Garden-app geeft toepassingsinformatie, maar de machine zelf is niet afhankelijk van een draadloze verbinding om de druk te regelen. Voor het verbruik is vooral relevant dat de maximale waterdoorvoer gelijk is aan die van de K Mini en K 2 Classic Home: 360 liter per uur bij een nominaal ingangsvermogen van 1.400 watt.

Introductiejaar: 2021

Maximale druk: 110 bar

Maximale waterdoorvoer: 360 l/u

Opgenomen vermogen: 1.400 W

Kieskeurig.nl Kärcher Kärcher K 2 Power Control Hogedrukreiniger - 1400W - 110 bar - 360 L/u bol. Beste prijs € 94,95 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Conrad.nl € 109,99 Leverbaar in 4 - 7 werkdagen Bekijk product Toolmax.nl € 123,57 Over ongeveer 1 dag(en) in huis Bekijk product

Kenmerk Gewone tuinslang Hogedrukreiniger Waterverbruik per uur ~1.000 tot 3.500 liter ~350 tot 500 liter Werkingsprincipe Volume (met veel vater) Druk (mechanische kracht) Snelheid van reinigen Traag Snel

Kärcher K 2 Classic Home - 1400 W - 110 bar - 20 m²/u

De K 2 Classic Home in deze exacte uitvoering verscheen in 2025. Hij combineert een motorvermogen van 1.400 watt met een maximale wateropbrengst van 360 liter per uur en een maximale druk van 110 bar. Anders dan bij de K 2 Power Control is de werkdruk niet via een Vario Power-regeling instelbaar. De meegeleverde enkele spuitlans en vuilfrees bepalen hier vooral hoe geconcentreerd de waterstraal op het oppervlak terechtkomt.

De Home-uitvoering wordt geleverd met een T 1-oppervlaktereiniger en 0,5 liter Patio & Deck-reinigingsmiddel. De oppervlaktereiniger verdeelt de waterstralen onder een kap, waardoor je vlakke bestrating kunt behandelen zonder met een open straal over iedere strook te gaan. De hogedrukslang is drie meter lang en wordt via Quick Connect aangesloten. Reinigingsmiddel wordt met een aanzuigslang toegevoerd. Zonder accessoires weegt de machine ongeveer 3,4 kilogram. De opgegeven oppervlakteprestatie bedraagt 20 vierkante meter per uur. Qua maximaal water- en stroomverbruik staat hij op hetzelfde niveau als de K Mini en K 2 Power Control. Reinigingsmiddel en oppervlaktereiniger is inbegrepen.

Introductiejaar: 2025

Maximale druk: 110 bar

Maximale waterdoorvoer: 360 l/u

Opgenomen vermogen: 1.400 W