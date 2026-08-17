Anthrophic heeft een nieuw AI-model ontwikkeld genaamd Model 2. Deze zou een stuk slimmer zijn dan Mythos 5. Plannen om het model publiekelijk beschikbaar te stellen zijn er echter nog niet.

Anthropic meldt dat het model veel taken een stuk sneller en slimmer kan uitvoeren dan eerdere AI-modellen, al zou de sprong in kwaliteit niet zo groot zijn als tussen Claude Opus 4.6 en Mythos Preview.

Het AI-bedrijf heeft vooralsnog geen plannen om het nieuwe AI-model publiekelijk uit te brengen. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf het AI-model intern voor diverse taken. Denk aan programmeren, zelfstandig taken uitvoeren en het genereren van data.

Release nog onzeker

Anthropic brengt het nieuwe AI-model nog niet uit omdat het alle capaciteiten van het AI-model nog niet goed in kaart heeft gebracht. Dat zorgt er ook voor dat de risico's nog niet bekend zijn. Uiteindelijk moeten er tests uitgevoerd worden om te bepalen of mensen het AI-model wereldwijd kunnen gebruiken. Toch is het niet zeker dat Model 2 ooit publiekelijk beschikbaar komt; Anthropic zegt simpelweg dat daar op dit moment geen plannen voor zijn.

Risico's van AI

Dat AI-bedrijven voorzichtiger worden met het uitbrengen van hun nieuwe AI-modellen, is niet gek. De laatste tijd komt steeds vaker naar buiten dat AI-modellen bijvoorbeeld op eigen houtje websites kunnen hacken om relevante informatie te achterhalen.