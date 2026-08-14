Een thuisbatterij kopen lijkt logisch nu salderen op 1 januari 2027 stopt. Maar de ene accu steek je in het stopcontact, de andere laat je door een installateur in de meterkast aansluiten. Wanneer kies je voor een plug-in thuisbatterij en wanneer is een vaste thuisbatterij verstandiger?

De keuze tussen een plug-in thuisbatterij en een vaste thuisbatterij begint niet bij het mooiste kastje of de grootste kWh-waarde. Hij begint bij je stroomprofiel. Hoeveel zonnestroom lever je op een normale dag terug, hoeveel gebruik je na zonsondergang en wil je alleen je koelkast, modem en verlichting voeden, of ook een warmtepomp en laadpaal meenemen? Door de salderingsregeling die stopt in 2027 schuift de rekensom richting zelf gebruiken wat je zelf opwekt.

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Thuisbatterij kopen: wat bepaalt de keuze?

Bij een thuisbatterij kopen zijn drie dingen belangrijker dan het merk: capaciteit, vermogen en plaatsing. Capaciteit, uitgedrukt in kWh, bepaalt hoeveel stroom je kunt bewaren. Vermogen, uitgedrukt in watt of kilowatt, bepaalt hoeveel apparaten tegelijk stroom uit de accu kunnen krijgen. Plaatsing bepaalt of je zelf met een stekker klaar bent of een installateur nodig hebt voor meterkast, omvormer en beveiliging.

Een plug-in thuisbatterij is vooral een compacte buffer. Je zet hem binnen (en soms ook buiten als het model daarvoor geschikt is), steekt de stekker in een geaard stopcontact en koppelt hem vaak aan een P1-meter of app. In de praktijk voelt dat laagdrempelig: je ziet in de app wanneer de accu volloopt en hoort hooguit een zachte ventilator als hij harder moet werken. Bij de HomeWizard Plug-In Battery zie je goed wat zo'n stekkeraccu aantrekkelijk maakt, maar ook waar de grens ligt.

Een vaste thuisbatterij is meer onderdeel van je elektrische installatie. De accu hangt of staat vaak in of bij de meterkast, berging of garage en werkt met een aparte of hybride omvormer. Daardoor kan hij doorgaans meer vermogen leveren, meerdere batterijmodules aansturen en beter samenwerken met grotere zonnepaneleninstallaties. Daar staat tegenover dat installatie, keuring en eventuele aanpassing van de meterkast in de prijs worden meegenomen, waardoor die dus hoger uitvalt.

Foto: ID | MV Plaats een plug-in batterij ergens waar hij niet in de weg staat.

Wanneer is een plug-in thuisbatterij genoeg?

Een plug-in thuisbatterij past bij huishoudens die klein willen beginnen. Denk aan een appartement of tussenwoning met een paar zonnepanelen, een relatief laag avondverbruik en weinig ruimte voor installatiewerk. Ook huurders en mensen die nog niet zeker weten hoe hun energiecontract er na 2027 uitziet, vinden dit type prettig: je hoeft geen grote verbouwing te plannen en neemt de accu in in het geval van een verhuizing makkelijker mee dan een vast systeem.

De beperking zit vooral in het vermogen. Veel plug-in batterijen leveren genoeg voor sluipverbruik, verlichting, laptop, tv en een deel van het kook- of wasmoment, maar ze zijn niet bedoeld om het verbruik van een hele woning op piekmomenten te dragen. Zet je tegelijkertijd de inductiekookplaat, oven en warmtepomp aan, dan komt de rest van de stroom uit het net. Voor een plug-in model is dat geen fout, dat is het ontwerp.

Let ook op de plaatsing. Een stekkeraccu heeft lucht nodig en moet zijn warmte kwijt kunnen. Om die reden zet je hem niet onder een stapel jassen in de trapkast. Staat hij in de woonkamer, dan wil je weten of je hem kunt horen bij laden en ontladen. Staat hij in de bijkeuken, controleer dan of het stopcontact geaard is en of de kabel niet in de weg ligt. Wil je gebruikmaken van slim laden, kijk dan of de app kan sturen op zonnestroom, dynamische tarieven of nul op de meter. Bij sommige modellen komen zulke functies later via software beschikbaar, zoals bij slim laden voor de HomeWizard Plug-In Battery.

Soms is een vaste thuisbatterij gewoon verstandiger

Een vaste thuisbatterij wordt logisch zodra je meer wilt dan een kleine buffer. Heb je veel zonnepanelen, een warmtepomp, airco's, een laadpaal of plannen om meer elektrisch te gaan leven, dan telt vermogen net zo zwaar als capaciteit. Een vaste accu kan grotere pieken afvlakken en meer zonnestroom naar de avond doorschuiven. Dat merk je vooral op dagen waarop de wasmachine, vaatwasser en warmtepomp elkaar overlappen.

Ook noodstroom kan een reden zijn om voor vast te kiezen, maar lees je van tevoren goed in. Niet elke vaste thuisbatterij houdt automatisch je hele huis aan bij stroomuitval. Soms werkt alleen een aparte back-upgroep, soms heb je extra schakelmateriaal nodig en soms is noodstroom helemáál niet inbegrepen. In Nederland is stroomuitval gemiddeld kort, dus betaal alleen voor back-up als je daar echt waarde aan hecht, bijvoorbeeld voor thuiswerken, medische apparatuur of een woning met een hoop elektrische voorzieningen.

De beste thuisbatterij is niet de grootste accu, maar de accu die vaak genoeg half-leeg raakt om opnieuw zonne-energie op te slaan. Een te grote vaste batterij staat in de winter lang leeg en zit op zonnige zomerdagen vroeg vol. Een goede installateur rekent daarom met je kwartierwaarden of uurwaarden, niet met een glad verkooppraatje op basis van alleen het aantal zonnepanelen.

"De beste thuisbatterij is niet de grootste accu, maar de accu die vaak genoeg half leeg raakt om opnieuw zonne-energie op te slaan."

Foto: Zonneplan Laat een vaste batterij door een erkende installateur of partij plaatsen.

Dealbreakers bij een plug-in of vaste thuisbatterij

Koop geen plug-in thuisbatterij als je verwacht dat hij zware apparaten zelfstandig voedt. Daarvoor is het aansluitvermogen te beperkt. Koop ook geen vaste thuisbatterij als je vooral nieuwsgierig bent en nog geen inzicht hebt in je verbruik, want dan betaal je voor installatiewerk zonder harde onderbouwing. Begin in dat geval eens met het uitlezen van je slimme meter en bekijk een paar weken wanneer je teruglevert en wanneer je afneemt.

Een andere dealbreaker is ruimte. Een vaste batterij hoort op een plek waar warmte weg kan, waar je kabels netjes kunt wegwerken en een monteur veilig kan werken. In een smalle gang of vluchtroute wil je geen accupakket kwijt. Bij plug-in modellen is de verleiding groter om hem ergens neer te zetten waar toevallig een stopcontact zit, maar ook daar gelden gezond verstand en vrije ventilatie.

Wees daarnaast voorzichtig met terugverdientijden die te strak klinken. De opbrengst hangt af van stroomprijzen, terugleververgoeding, terugleverkosten, salderen (zolang het nog duurt), batterijslijtage en hoe slim het systeem laadt. Een dynamisch energiecontract kan helpen, maar brengt ook onzekerheid mee. Wie de btw op een thuisbatterij wil terugvragen, krijgt bovendien te maken met voorwaarden en administratie. De uitleg over btw op thuisbatterijen terugvragen laat zien waarom je dat niet als vanzelfsprekend kortingsbedrag moet zien.

Zo maak je de keuze als je een thuisbatterij wilt kopen

Kies een plug-in thuisbatterij als je klein wilt starten, weinig installatiewerk wilt, vooral avondverbruik wilt dekken en accepteert dat zware apparaten nog steeds stroom uit het net halen. Kies een vaste thuisbatterij als je grotere overschotten hebt, meer vermogen nodig hebt, een warmtepomp of laadpaal wilt meenemen en bereid bent om de installatie goed te laten doorrekenen.

Vraag bij een vaste thuisbatterij altijd om een berekening met je echte meetdata, inclusief verwacht eigen verbruik ná 1 januari 2027. Vraag bij een plug-in model naar capaciteit, maximaal laad- en ontlaadvermogen, plaatsing binnen of buiten, geluidsniveau, app-functies en registratie bij de netbeheerder. Vergelijk daarna de prijs per bruikbare kWh, niet alleen de totaalprijs. Wie die volgorde aanhoudt, koopt minder snel te groot en merkt sneller of de accu past bij het ritme van jouw huishouden.

In het kort Een plug-in thuisbatterij past bij huishoudens die zonder installateur klein willen beginnen met het opslaan van zonnestroom. Een vaste thuisbatterij past beter bij grotere zonnepaneleninstallaties, warmtepompen, laadpalen en situaties waarin hoger vermogen nodig is. Bij een thuisbatterij kopen zijn capaciteit in kWh, aansluitvermogen en je echte avondverbruik belangrijker dan het merk. Door het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027 wordt zelf opgewekte stroom direct gebruiken of opslaan financieel belangrijker.