Er is een nieuwe trailer uitgebracht van Heart of the Beast, de aankomende nieuwe film van acteur Brad Pitt.

De survivalthriller draait om James Belmont - gespeeld door Brad Pitt. Deze Special Forces-soldaat stort met zijn vliegtuig neer in de wildernis van Alaska. Wonder boven wonder overleeft hij de crash, maar de echte uitdaging blijkt om te overleven in de ongerepte natuur. Gelukkig staat hij er niet helemaal alleen voor: hij heeft zijn hond Odin bij - een Duitse herder.

De film draait dus vooral om het personage van Pitt en de hond, en natuurlijk hun band, en niet zozeer om andere personages. Toch zijn er wel andere gezichten te zien, onder andere die van J.K. Simmons en Anna Lambe. Suicide Squad- en The Beekeeper-regisseur David Ayer neemt de regie op zich, maar Pitt was ook aangesteld als producent.