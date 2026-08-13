Terwijl het kwik buiten alsmaar stijgt, heeft Nintendo vandaag zoals eerder beloofd een nieuwe GameCube-game aan Nintendo Switch Online toegevoegd. Het gaat om de 3D-platformer Super Mario Sunshine.

Enige tijd geleden gaf Nintendo al aan dat de game zou verschijnen, en vandaag is het dan zover. Nintendo heeft zelf een nieuwe trailer gedeeld die de spelwereld van de game als een tropisch paradijs aanprijst.

Nintendo Switch Online-abonnement en uitbreidingspakket vereist

Om Super Mario Sunshine te kunnen spelen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het GameCube-spel dat oorspronkelijk in 2002 verscheen is alleen speelbaar via de GameCube-app. Die zit inbegrepen bij een Nintendo Switch Online-abonnement, mits mensen ook een apart abonnement op het uitbreidingspakket hebben. Dat kost in totaal 40 euro per jaar. Ook is de GameCube-app alleen bedoeld voor de Nintendo Switch 2, en dus niet de eerste Switch.

Overigens is het niet voor het eerst dat Super Mario Sunshine op Switch-consoles speelbaar is. Een aantal jaar geleden bracht Nintendo om een jubileum van hun mascotte te vieren een collectie uit, waar naast Super Mario Sunshine ook de 3D-platformers Super Mario 64 en Super Mario Galaxy zaten. De collectie was maar voor beperkte tijd verkrijgbaar.

Mensen die naast de boot gevist hebben, kunnen nu dus alsnog met Sunshine aan de slag. Ook de Galaxy-games zijn speelbaar door ze op Switch-consoles te kopen, en Super Mario 64 is via de Nintendo 64-app voor Switch-consoles beschikbaar.

Super Mario Sunshine heeft een tropisch tintje

De release van Super Mario Sunshine kan niet toepasselijker zijn met dit warme weer. De game heeft namelijk een zomers thema. Wanneer Mario en zijn vrienden op vakantie gaan op een tropisch eiland, lopen ze een dubbelganger tegen het lijf die het eiland vervuilt. De lokale bevolking geeft Mario de schuld, maar hij kan zijn straf afkopen door het eiland weer schoon te maken. Dat doet hij met een waterspuit op zijn rug genaamd F.L.U.D.D.