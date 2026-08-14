Oneiric is een complete met AI-gemaakte film die je nu meteen kunt bekijken

Het AI-bedrijf Higgsfield heeft een film die compleet met kunstmatige intelligentie is gemaakt op YouTube gepubliceerd. 'Oneiric' kan nu dan ook meteen worden bekeken.

De film werd deze week op YouTube gepubliceerd en is twintig minuten lang en volledig met AI gegenereerd. Higgsfield bracht eerder al AI-films uit, zoals Cully Hill Boys, en Oneiric is het nieuwste werk van het bedrijf in een poging te bewijzen dat AI-films er toe kunnen doen.

Daarbij is het project volledig open source, wat inhoudt dat het publiek toegang krijgt tot elke prompt en asset die is gebruikt bij het maken van de film. Daarbij hoopt Higgsfield filmmakers te motiveren voor het Global Film Festival, een festival waarbij mensen hun AI-films kunnen inzenden met een prijzenpot van een miljoen dollar. Mensen mogen dan ook alles uit de film zelf gebruiken voor hun eigen werk.