Het wordt mogelijk om bij afbeeldingen en video's die met Google's Gemini AI-modellen zijn gemaakt het zichtbare watermerk weg te laten.

Dat heeft Google aangekondigd. Afbeeldingen en video's die door Gemini zijn gecreëerd, hebben nu nog een watermerk in de hoek zitten in de vorm van het Gemini-logo. Dit kan sinds de komst van Gemini niet officieel uitgeschakeld worden, maar dat gaat dus veranderen.

Dankzij een nieuwe update die sinds gisteren wordt uitgerold, is het een optie om het watermerk weg te laten. Dit kan via een optie in de instellingen. Daardoor is dus niet meer het Gemini-logo in gegenereerde afbeeldingen en video's te zien.

Onzichtbaar watermerk blijft wel intact

Daarmee volgt Google de meeste andere AI-modellen, waarbij ook geen watermerk zichtbaar is. Veel gebruikers vinden dit een fijne mogelijkheid, omdat niet iedereen zit te wachten op een Gemini-logo op hun creatie. Aan de andere kant maakt dit het natuurlijk wel lastiger om te zien wanneer iets met AI gecreëerd is, dus de meningen hierover lopen erg uiteen.