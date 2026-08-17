Epic Games heeft meer details van het aankomende nieuwe seizoen van de populaire battle royale-game Fortnite onthuld, en het blijkt dat het nieuwe seizoen vol zit met bekende gamepersonages.

Het nieuwe seizoen werd met officiële artwork en een trailer aangekondigd. Het gaat om het vierde seizoen van Chapter 7 van Fortnite, dat de naam 'Override' draagt en op 20 augustus van start gaat.

Elk Fortnite-seizoen heeft een eigen thema, en het thema van het aankomende seizoen is duidelijk games. Het seizoen zit dan ook vol met cross-overs uit andere games. Eerder hintte Epic al naar de komst van gamepersonages in Fortnite, maar nu is dus duidelijk geworden wat voor personages we kunnen verwachten.

Veel gamepersonages

Onder de personages die in het aankomende seizoen naar Fortnite komen, vallen bijvoorbeeld diverse personages uit de Sonic the Hedgehog-franchise. Denk aan Sonic zelf, maar ook Tails, Shadow en Dr. Eggman.

Daar blijft het echter niet bij. Ook platformhelden Spyro the Dragon en Crash Bandicoot komen naar Fortnite. Sora uit Kingdom Hearts maakt ook zijn opwachting - toevallig is afgelopen weekend nog onthuld dat Kingdom Hearts 4 ergens eind 2027 verschijnt.

Verder zien we Mega Man en het personage Rush (ook uit Mega Man). Het klassieke personage Pac-Man maakt ook zijn opwachting, alsmede Joker uit de Persona-reeks. Zelfs de iconische Tetris-blokken vinden hun weg naar Fortnite.

Ook diverse gamepersonages die eerder al in Fortnite voorkwamen keren terug, waaronder Ryu en Blanka uit Street Fighter, Geralt uit The Witcher, Lara Croft uit Tomb Raider, Master Chief uit Halo en Blade en Kafka uit Honkai: Star Rail.

Meer details volgen

Het is verder nog niet bekend hoe het nieuwe seizoen er uit gaat zien en wat voor andere nieuwe elementen we kunnen verwachten. Ook is niet bekend welke personages als speelbaar ontgrendeld kunnen worden of welke personages alleen door de computer worden bestuurd. Dat zal de komende dagen duidelijker worden.

Over Fortnite

Fortnite is al jarenlang een van de populairste games. Het spel kan gratis gedownload worden op alle moderne systemen. Het belangrijkste onderdeel van het spel is de battle royale-modus, waarin spelers op een eiland worden gedropt en elkaar moeten proberen neer te schieten tot één persoon (of één team) heeft overleefd.