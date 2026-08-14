Meta heeft vanwege het socialmediaverbod voor jongeren in Australië in totaal 756.000 accounts op Facebook en Instagram offline gehaald.

Dat heeft het bedrijf in een blogpost laten weten. Het socialmediaverbod voor iedereen onder de 16 jaar in Australië geldt sinds 10 december vorig jaar. Meta laat in de blogpost blijken dat het ook meehelpt met het tegengaan van kinderen en jongeren op hun socialmediakanalen in Australië.

De verdeling is als volgt: Meta heeft 462.000 Instagram-accounts geblokkeerd, en 294.000 Facebook-accounts. Het gaat hierbij om accounts van mensen onder de 16 jaar, die daarmee dus de wet overtreden. In de aanloop van de nieuwe wet heeft Meta al een aanzienlijk deel van deze bans doorgevoerd. Daarbij laat Meta weten dat dit aantal nog gaat groeien, omdat het blijft controleren.

Socialmediabedrijven houden zich niet voor niets aan de Australische wet: de boetes voor techbedrijven die jongeren toch toegang tot social media geven kunnen in de miljoenen lopen. Afgelopen juni verdubbelde Australië de hoogtes van deze boetes al. Die ligt maximaal op 99 miljoen Australische dollar (meer dan 60 miljoen euro).

Zo gaat Meta jongeren op social media in Australië tegen

Meta laat weten dat het niet zo simpel is om te controleren of een Facebook- of Instagram-account van een minderjarige is: een eenmalige controle volstaat niet. Het bedrijf spreekt van een doorlopend proces. Daarvoor heeft het dit jaar diverse verbeteringen doorgevoerd. In de woorden van Meta zelf:

Proactieve detectie met behulp van AI. We gebruiken AI om profielen te analyseren — waaronder berichten, reacties, biografieën en bijschriften — op aanwijzingen uit de context dat een account mogelijk toebehoort aan iemand jonger dan 16 jaar, zoals verjaardagsvieringen of vermeldingen van schoolklassen.

We gebruiken AI om profielen te analyseren — waaronder berichten, reacties, biografieën en bijschriften — op aanwijzingen uit de context dat een account mogelijk toebehoort aan iemand jonger dan 16 jaar, zoals verjaardagsvieringen of vermeldingen van schoolklassen. Vereenvoudigd melden. We hebben het voor ouders en de community gemakkelijker gemaakt om een account waarvan wordt vermoed dat het van een minderjarige is, te melden. Dit kan zowel in onze apps als via het Helpcentrum voor Facebook en Instagram.

We hebben het voor ouders en de community gemakkelijker gemaakt om een account waarvan wordt vermoed dat het van een minderjarige is, te melden. Dit kan zowel in onze apps als via het Helpcentrum voor Facebook en Instagram. AI-gestuurde beoordeling van meldingen. Meldingen over accounts van minderjarigen worden nu aangevuld met een door AI uitgevoerde beoordeling. Dit zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en snellere afhandeling dan wanneer uitsluitend menselijke beoordeling wordt gebruikt.

Meldingen over accounts van minderjarigen worden nu aangevuld met een door AI uitgevoerde beoordeling. Dit zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en snellere afhandeling dan wanneer uitsluitend menselijke beoordeling wordt gebruikt. Voorkomen van opnieuw registreren. We hebben onze systemen verbeterd om te herkennen wanneer iemand een nieuw account probeert aan te maken nadat het vorige account is verwijderd, en om dit te voorkomen.

We hebben onze systemen verbeterd om te herkennen wanneer iemand een nieuw account probeert aan te maken nadat het vorige account is verwijderd, en om dit te voorkomen. Leeftijdsclassificatie in de App Store. We hebben de leeftijdsclassificatie van onze app in de Apple App Store in Australië aangepast naar 16+.

Discussies en rechtszaken

De combinatie social media en jongeren levert sowieso veel discussie op. Naast Australië zijn er meer landen die een dergelijk verbod voor jongeren willen doorvoeren. Ook in Europa wordt er gesproken over scherpere regelgeving. Een wetsvoorstel voor een socialmediaverbod voor kinderen in Europa komt na de zomer.