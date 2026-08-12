Naast Adam Driver (Star Wars, House of Gucci) en Scarlett Johansson (Her, Avangers) heeft ook Miles Teller (Top Gun: Maverick) een hoofdrol te pakken. De regie is in handen van James Gray, onder andere bekend van Ad Astra en The Lost City of Z.

Paper Tiger keert terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, waarin we zien hoe twee broers - Gary (Driver) en Irwin (Teller) verstrikt raken in de wereld van de Russische maffia. Dat levert niet alleen een hoop zakelijke problemen op, maar ook de familie lijdt er onder, waaronder de vrouw van Irwin, gespeeld door Johansson. Driver en Johansson hebben overigens al eerder samen geacteerd. Dat was in de in 2019 verschenen dramafilm Marriage Story.