Zoek je een plug-in-thuisbatterij die veel zonnestroom kan opslaan en serieus kan terugleveren? De Anker Solix Solarbank Max AC heeft een opvallend goede nul-op-de-meter-modus, merkten we in juni. In deze review lees je onze ervaringen na vier weken testen in onze woning.

Anker Solix Solarbank Max AC 8,8 / 10 Score De Pluspunten Premium bouwkwaliteit

Erg goede nul-op-de-metermodus

Krachtig noodstopcontact

Uit te breiden met maximaal 5 accu's

Vraagt geen aandacht na installatie De Minpunten Prijzig

Zonnepanelen niet rechtstreeks aan te sluiten

App kan nog iets beter De Anker Solix Solarbank Max AC is een veelzijdige thuisbatterij met 7 kWh capaciteit waarmee je in elk geval in de zomermaanden (grotendeels) nul op de meter kunt behalen. Althans, het is ons gelukt. Deze thuisbatterij vraagt om een eigen groep om goed tot zijn recht te komen, heeft veel functies en een prima smartphone-app. De adviesprijs van de Solarbank Max AC is stevig, maar de straatprijs ligt gelukkig honderden euro’s lager.

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Verkrijgbaarheid

De Anker Solix Solarbank Max AC is een 7kWh-batterij en sinds juni te koop in Nederland voor een adviesprijs van 2499 euro. Nadrukkelijk een adviesprijs, want we zien hem bij Anker Solix én bekende webwinkels vaak voor 2099 euro.

Garantie

Anker Solix is een Chinees bedrijf en verbonden aan Anker, een bekend bedrijf op het gebied van powerbanks en smartphone-opladers. Met Anker Solix richt het bedrijf zich specifiek op thuisbatterijen. Daar heeft het merk inmiddels veel ervaring mee, maar ook veel vertrouwen in. Dat vertrouwen zie je terug in de tien jaar garantie op zowel de thuisbatterij als product als de batterijcellen. Erg lang, net als de beloofde levensduur van 10.000 laadcycli tot de batterij nog 80 procent capaciteit over heeft.

Installatie

De Solarbank Max AC wordt in een stevige doos bezorgd en is dankzij een slimme inpakmethode eenvoudig uit de doos te halen. Doe dat wel met zijn tweeën, want deze thuisbatterij weegt 73 kilo. Dankzij de handvatten aan de zijkant kun je de thuisbatterij redelijk eenvoudig op de gewenste plek neerzetten, maar door het gewicht ben je toch blij als hij eenmaal staat.

Je kunt de Solarbank Max AC binnen of buiten neerzetten, want hij is weerbestendig. Als je hem buiten plaatst, kun je dat beter niet in de volle zon doen en voor een droge, iets hogere ondergrond kiezen. Zet een thuisbatterij binnen of buiten bovendien nooit in een vluchtweg. Omdat je je zonnepanelen niet rechtstreeks op deze thuisbatterij kunt aansluiten, ben je flexibel in de plaatsing.

Wij hebben alleen de standaardbatterij (7 kWh) getest. Als je wilt, kun je direct of later uitbreidingsbatterijen van 7 kWh erbij kopen en onder de standaardbatterij monteren. Op een evenement van Anker zagen we hoe dat eruit ziet.

Foto: Rens Blom Medewerkers van Anker laten op een evenement zien hoe je de batterij op een uitbreidingsbatterij plaatst.

Je kunt de Solarbank Max AC in principe op elk fatsoenlijk stopcontact aansluiten, maar deze thuisbatterij komt pas echt tot zijn recht op een eigen groep. Op een gedeelde groep mag hij namelijk slechts 800 watt terugleveren, en dat is niet genoeg om je hele huishouden van stroom uit de batterij te voorzien.

Op een eigen groep kan de thuisbatterij tot 3500 watt terugleveren: waarschijnlijk wél genoeg om je stroomverbruik te dekken zonder terug te vallen op het net. Als je niet zeker weet of je een aparte groep hebt voor de thuisbatterij of juist zeker weet dat je die nog níet hebt, is het raadzaam om een elektricien in te schakelen voor de aanleg van zo’n groep. Dat kost je eenmalig een paar honderd euro. Ga nadrukkelijk niet zelf aan de slag, benadrukken Anker én onafhankelijke experts.

Foto: Rens Blom Schakel een elektricien in als je een aparte groep wil voor de batterij, zegt ook Anker Solix.

Na de fysieke installatie van de Anker Solix Solarbank Max AC steek je de P1-meter in je slimme meter. Anker Solix verkoopt een eigen P1-meter, die we getest hebben via een splitter van onze Homey P1-meter. Je kunt ook een andere Anker-meter (de Smart Meter Gen 2) of Shelly 3EM Pro gebruiken. De populaire HomeWizard P1-meter wordt nog niet ondersteund. Software-ondersteuning is er wel voor het Home Assistent-platform, al hebben wij dat niet getest.

Foto: Rens Blom De P1-meter van Anker Solix.

Het instellen van de thuisbatterij verloopt via de Anker Solix-smartphone-app. Het koppelen van de P1-meter en vervolgens de thuisbatterij is eenvoudig en duurde bij ons nog geen kwartier. Je hebt keuze uit verschillende modi voor de thuisbatterij, waaronder aansturen op 'nul op de meter' en een modus voor wanneer je een dynamisch stroomcontract hebt.

Foto: Rens Blom De installatie van de Solarbank Max AC via de app is eenvoudig.

In gebruik

Na vier weken met de Anker Solix Solarbank Max AC zijn we erg enthousiast over deze thuisbatterij. Ja, hij is met 2499 euro prijzig en dus mag je een premium product verwachten. Die belofte maakt de Solarbank Max AC waar. Hij is luxueus en stevig gebouwd, heeft een duidelijk kleurenscherm dat nuttige informatie toont en is bijna altijd stil in gebruik. Eén keer, op een zonnige middag, hoorden we de thuisbatterij toevallig duidelijk zoemen. Hij laadde toen op met ruim 3 kWh en was dus erg hard aan het werk.

Wij hebben de Solarbank Max AC op een eigen groep gezet, waardoor hij op volle kracht kan opladen én ontladen. In de smartphone-app van Anker Solix hebben we gekozen voor de zelfverbruikmodus, om te kijken of we nul op de meter kunnen behalen. Het valt ons op dat de thuisbatterij erg snel reageert op veranderingen in ons stroomverbruik, echt secondewerk. Dat is knap werk van Anker Solix en we zien het ook terug in de app van Homey.

Foto: Rens Blom De Homey-app (rechts) laat duidelijk zien hoe de batterij op een eigen groep voldoende stroom kan terugleveren om in ons huishouden nul op de meter te houden.

De financiële besparing

In onze testopstelling hebben wij tien moderne zonnepanelen, koken wij op inductie, werken we twee à drie dagen per week vanuit huis en doen we verder geen gekke dingen. We baseren onze ervaringen met deze thuisbatterij op de zonnige maand juni, waarin we ondanks de thuisbatterij nog steeds 570 kWh stroom terugleverden aan het net. De Solarbank Max AC laadde zich elke ochtend op met zonnestroom, om die einde middag, ’s avonds en ’s nachts terug te leveren aan ons huishouden. We kwamen zo uit op een maandstroomverbruik van -13 kWh, goed voor -3,02 euro. In juni 2025 betaalden we 19,06 euro voor stroom; een verschil van ruim 20 euro dus.

Is die 20 euro zomaar te vermenigvuldigen met 12 maanden om de besparing per jaar uit te rekenen? Nee, want we hebben niet kunnen testen of de Solarbank Max AC in de winter voldoende stroom van de zonnepanelen krijgt om zich dusdanig op te laden dat hij ons hele stroomverbruik kan dekken. We zijn daarom voorzichtig met het inschatten van de terugverdientijd. Wel durven we te zeggen dat heel veel huishoudens voldoende hebben aan de 7kWh-standaardbatterij en er vermoedelijk geen 7kWh-uitbreidingsbatterij bij hoeven te halen.

Wat de Anker Solix Solarbank Max AC jou kan besparen? Dat is een lastige vraag, want voor het antwoord moet je kijken naar je stroomverbruik, eventuele opwek van zonne-energie van zonnepanelen, terugleverkosten van zonne-energie en (niet geheel onbelangrijk) je stroomtarieven. We kunnen je in elk geval vertellen dat het rendement van de Anker Solix Solarbank Max AC met 85 procent erg goed is. Het betekent dat van elke kWh zonnestroom die de batterij ingaat er 0,88 kWh weer bruikbaar uitkomt.

Zoals je van een premium thuisbatterij mag verwachten, heeft de Anker Solix Solarbank Max AC een noodstopcontact. Is thuis de stroom uitgevallen, dan kun je een apparaat of stekkerdoos op dit noodstopcontact aansluiten. Het noodstopcontact levert tot 3680 watt en dat is meer dan genoeg om je koelvries-combinatie en router aan de praat te houden. Omdat de thuisbatterij meer dan 70 kilo weegt, til je hem echter niet zomaar door je woning of tuin om je stekker in te pluggen. Een haspel gebruiken klinkt logischer.

Foto: Rens Blom Met zijn 73 kilo verplaats je de batterij niet zomaar. Een 'hondje' kan uitkomst bieden.

De smartphone-app

De smartphone-app van Anker Solix is overwegend goed, maar kan nog wat beter. Zo maakt de 3D-weergave van je huis de app vrij langzaam in gebruik, zelfs op een premium Android-smartphone. Overschakelen naar de (prima) 2D-weergave verhelpt dit euvel. Het is ons ook opgevallen dat de app af en toe een paar seconden nodig heeft om verbinding met de P1-meter en thuisbatterij te maken, waardoor je de eerste seconden niet ziet of je batterij aan het werk is.

Blij zijn we met de vele functies in de app, de prima vertalingen en accurate modi waar de Solarbank Max AC mee overweg kan.

Conclusie: Anker Solix Solarbank Max AC kopen?

De Anker Solix Solarbank Max AC is een veelzijdige thuisbatterij met 7kWh capaciteit waar je in elk geval in de zomermaanden (grotendeels) nul op de meter mee kunt behalen. Althans, het is ons gelukt. Deze thuisbatterij vraagt om een eigen groep om goed tot zijn recht te komen, heeft veel functies en een prima smartphone-app. De adviesprijs van de Solarbank Max AC is stevig, maar de straatprijs ligt gelukkig honderden euro’s lager.