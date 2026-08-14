Het onlangs aangekondigde Grand Theft Auto 6: An Extended Look - dat eerst op Netflix verschijnt en daarna op YouTube - bestaat misschien uit drie verschillende 'afleveringen'.

Take-Two en Rockstar kondigden onlangs aan dat we op 27 augustus meer gaan zien van Grand Theft Auto 6, via een 'Extended Look'. Deze verschijnt om 21:00 uur Nederlandse tijd op Netflix, en zes uur later ook op YouTube.

Nu blijkt dat deze Extended Look wel eens als drie verschillende afleveringen op Netflix geplaatst zou kunnen worden. In een inmiddels verwijderde post op Reddit laat iemand weten wat men op de Portugese Netflix-website heeft gevonden. Daar werden schijnbaar drie verschillende afleveringen vermeld op de pagina van de Extended Look. Inmiddels zou dit overigens weer aangepast zijn en zijn de drie afleveringen niet te zien.

Er werden schijnbaar zelfs speelduren voor de afleveringen weergegeven. De eerste aflevering was 23 minuten en 37 seconden lang, de tweede aflevering 24 minuten en 41 seconden en de derde aflevering 18 minuten en 29 seconden.

Op moment van schrijven is niet duidelijk of het om een bug op Netflix ging, of dat we echt drie verschillende afleveringen kunnen verwachten - en of die tegelijk uitkomen of verspreid over een langere periode. Het is niet onmogelijk dat Rockstar de onthulling op Netflix groots aanpakt met meerdere afleveringen die een betere blik op de game en de ontwikkeling ervan weergeven, maar tot het officieel bevestigd is blijft het gissen.

Wil je de Extended Look van Grand Theft Auto 6 zo snel mogelijk kunnen bekijken? In dit overzicht helpen we je op weg.

Wachten op Grand Theft Auto 6

Sinds de release van Grand Theft Auto 5 in 2013 wachten fans al met smart op een vervolg, en die verschijnt op 19 november eindelijk op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles in de vorm van Grand Theft Auto 6.

Hierin bezoek je net als in Grand Theft Auto: Vice City het op Miami gebaseerde Vice City, al zal GTA 6 je waarschijnlijk ook ver buiten die stad laten verkennen. Twee hoofdpersonage spelen de hoofdrol, die je waarschijnlijk beiden kunt besturen: Lucia Caminos en Jason Duval. Dit zijn geliefden, en als we de eerdere trailers mogen geloven kiezen ze uiteindelijk voor een leven vol misdaad en passie.

Grand Theft Auto 6 heeft alles in zich om een gigantische game te worden, en dan bedoelen we niet alleen de hoeveelheid content in het spel. GTA 5 is een van de bestverkochte games ooit en de verwachtingen voor het vervolg liggen torenhoog. De game valt al te reserveren en dat is voor zover bekend al door miljoenen mensen gedaan.

Hieronder staan nog een aantal overzichten en artikelen met informatie rondom GTA 6 waarmee jij binnen de kortste keren op de hoogte bent van alles rondom Rockstars aankomende titel.

De Ultimate Edition van GTA 6 is populairder

Onlangs gaf Take-Two Interactive aan dat de Ultimate Edition van de game - die met 100 euro 20 euro duurder is dan de reguliere editie - de populairste editie is. Wel gaat de uitgever er van uit dat dit rond release anders zal zijn - de game is nu al te reserveren, maar dit wordt vooral door fanatieke spelers gedaan.

Onderzoeksbureau Sensor Tower gaf deze week een schatting van de mogelijke verdeling (via Insider Gaming): volgens die organisatie is 89 procent van de pre-orders voor de Ultimate Edition. Dit is echter niet officieel bevestigd door Take-Two.

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