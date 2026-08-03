De MOVA S70 Roller robotstofzuiger belooft veel: 28.000 Pa zuigkracht, een zelfreinigende roldweil en een basisstation dat veel werk overneemt. Maar hoe pakt dat uit in gewone huizen met kinderen, huisdieren, deurmatten en lastige hoeken?

Op papier is de MOVA S70 Roller een robotstofzuiger voor mensen die zo min mogelijk zelf willen schoonmaken. Hij stofzuigt en dweilt tijdens dezelfde ronde, leegt zijn stofreservoir in het basisstation en voert vuil dweilwater af naar een aparte tank. Uit de ervaringen met de MOVA S70 Roller blijkt vooral dat hij dagelijks vuil goed bijhoudt, al blijven hardnekkige vlekken en sommige lastige plekken mensenwerk.

In het kort

De testers vinden dat de MOVA S70 Roller grondig stofzuigt en dweilt. Dierenharen, kattengrit en ander los vuil worden goed verwijderd, terwijl het basisstation een groot deel van het onderhoud overneemt. Daar staan een app die enige gewenning vraagt, soms onlogische routes en problemen met kleine obstakels of lage meubels tegenover. Het gemiddelde cijfer van de deelnemers aan het testpanel komt uit op een 9,2.

Getest door het testpanel van Review.nl Voor deze praktijktest gingen deelnemers aan het testpanel van Review.nl enkele weken met de MOVA S70 Roller aan de slag. Zij gebruikten de robotstofzuiger in hun eigen huis en deelden daarna hun ervaringen. Hun eerlijke ervaringen - bij Review.nl maakt het niet uit of je oordeel positief of negatief is, zolang de review maar eerlijk en goed onderbouwd is. Review.nl is sinds 2021 het testplatform van Kieskeurig.nl. Enthousiaste consumenten kunnen zich er aanmelden om nieuwe producten thuis uit te proberen. Lijkt het je leuk om zelf als tester aan de slag te gaan? Bekijk dan bij de actieve testpanels van Review.nl voor welke producten momenteel deelnemers worden gezocht.

MOVA S70 Roller installeren en instellen

De installatie van de MOVA S70 Roller komt in de gebruikersreviews als laagdrempelig naar voren. Tester H. Griemink vat het proces kort samen: "Het installeren wijst zich vanzelf. Basisstation neerzetten, oprijplank vastzetten, wat beveiligingstape van de robotstofzuiger verwijderen en de wifi instellen." Via wifi maakt de S70 Roller verbinding met de MOVAhome-app. Vervolgens verkent hij de woning en maakt hij een plattegrond.



Na de eerste verkenningsronde kun je de woning in kamers verdelen en per ruimte instellen wat de robot moet doen. Je kiest bijvoorbeeld alleen voor stofzuigen, alleen voor dweilen of voor beide taken tijdens dezelfde schoonmaakronde. Ook kun je schema's, verboden zones en de gewenste zuigstand instellen.

Foto: Mova

Hoe goed stofzuigt de MOVA S70 Roller?

De fabrikant geeft voor de MOVA S70 Roller een zuigkracht van 28.000 Pa op. Zo'n getal zegt op zichzelf niet precies hoe schoon een vloer wordt, omdat ook de borstel, luchtstroom, navigatie en gekozen zuigstand meetellen. De testervaringen laten wel zien dat de robot los vuil grondig verwijdert.

"Zowel het stofzuigen als dweilen doet hij grondig, waardoor de vloer er na elke schoonmaakbeurt netjes uitziet." Tester E.

De rubberen hoofdborstel moet vuil en haren van de vloer losmaken. Volgens de testers werkt dat goed op harde vloeren en deurmatten. Ook vloeren met naden of structuur vormen in de praktijk niet direct een probleem, al is niet ieder type vloer onder gecontroleerde omstandigheden getest.



Bij huishoudens met dieren vallen de schoonmaakresultaten extra op. "In ons huishouden met acht opvangkittens, vier katten, een grote hond en meerdere gezinsleden krijgt hij dagelijks flink wat te verwerken, maar hij levert steeds weer een uitstekend schoonmaakresultaat", meldt tester V.

"Het grootste verschil met onze vorige robot is dat hij zonder moeite klein kattengrit uit de deurmat verwijdert." Tester V. (huishouden met dieren)

Rooieduvel schrijft daarnaast dat de robot de vloer goed schoonmaakt, ook met de haren van de dieren in huis. Dat maakt de MOVA S70 Roller volgens de gebruikerservaringen interessant voor mensen die een robotstofzuiger voor huisdieren zoeken. Kattenharen, hondenharen en kattengrit vragen dan minder vaak om een losse stofzuigbeurt.

Hoe goed dweilt de roldweil?

De MOVA S70 Roller gebruikt geen platte dweildoek die achter de robot over de vloer wordt getrokken. In plaats daarvan heeft hij een ronddraaiende roldweil van 27 centimeter breed. Tijdens het dweilen wordt de roller met schoon water bevochtigd, terwijl vuil water wordt afgevoerd. Daardoor blijft de dweil tijdens de schoonmaakronde schoner dan bij een systeem waarbij dezelfde doek steeds over de vloer blijft gaan. Volgens MOVA drukt de roller met 4.700 Pa op de vloer. In de praktijk herkennen testers vooral dat de vloer er na een ronde zichtbaar schoon uitziet. Cindysnowy noemt het een verademing om de robot op afstand te starten en later thuis te komen in een gestofzuigd en gedweild huis.

"Het is echt een verademing om de robotstofzuiger op afstand aan te zetten en thuis te komen in een huis dat is gestofzuigd en gedweild." Tester Cindysnowy

Als robotstofzuiger met roldweil is de S70 Roller vooral geschikt voor het dagelijks bijhouden van vloeren. Stof, lichte vlekken, pootafdrukken en ander oppervlakkig vuil worden volgens de testers goed aangepakt. Opgedroogde of aangekoekte vlekken verdwijnen niet altijd in één ronde. Rooieduvel is daar duidelijk over: "Het dweilen doet hij ook vrij netjes maar de echt hardnekkige plekken zul je toch zelf een beetje met de hand moeten schoonmaken."



De robot vervangt daarmee niet iedere grondige dweilbeurt. Zie hem eerder als een apparaat dat voorkomt dat vuil zich dagenlang ophoopt. Zoals een vaatwasser het aanrecht niet schoonmaakt, neemt ook deze robot alleen de taken over waarvoor hij is gebouwd.



Een praktisch nadeel is dat je volgens de testers geen gewoon schoonmaakmiddel aan het dweilwater mag toevoegen. Wie graag een eigen vloerreiniger gebruikt of een geurend middel aan het water toevoegt, mist die mogelijkheid. Gebruik alleen een reinigingsmiddel wanneer MOVA dat uitdrukkelijk geschikt verklaart voor dit model.

Foto: Mova

Tapijtdetectie en obstakels ontwijken

De MOVA S70 Roller herkent deurmatten en tapijt. Zodra hij daarop rijdt, kan hij de zuigkracht verhogen en de roldweil optillen. Zo voorkomt hij dat de natte roller over het tapijt gaat. Een van de testers noemt die herkenning een functie die positief verraste, omdat de robot op een deurmat zelfstandig harder ging zuigen.



De ervaringen zeggen minder over hoogpolige vloerkleden. Dikke kleden, losse franjes en hoge drempels kunnen voor robotstofzuigers lastiger zijn. Het is daarom verstandig om bij de eerste schoonmaakrondes te kijken hoe de S70 Roller met zulke plekken omgaat.



Voor grotere obstakels werkt de detectie doorgaans goed. Maar kabels, klein speelgoed en andere losse spullen kun je beter weghalen voordat de robot begint.

"Een klein poppetje wil nog wel eens een probleem zijn." Tester Rooieduvel

Navigatie: niet altijd de kortste route

De MOVA S70 Roller is 90 millimeter hoog. Omdat er geen hoge lasertoren boven op de behuizing staat, past hij onder relatief lage banken, bedden en kasten. Een ingebouwde afstandssensor helpt hem daarbij zijn positie te bepalen.



Die lage bouw heeft een duidelijk voordeel: de robot bereikt plekken waar een hoger model mogelijk niet onder past. Tegelijkertijd meldde een tester dat de S70 Roller onder een kast vast kwam te zitten en bleef proberen verder te rijden. Meet bij erg lage meubels daarom vooraf hoeveel ruimte er beschikbaar is. Een paar millimeter verschil kan bepalen of de robot soepel onder een kast doorgaat of klem komt te zitten. Net zoals ene vrachtwagen weleens onder een brug vast wil komen te zitten, zeg maar.



De route door een kamer is meestal systematisch, maar niet altijd even logisch. Een gebruiker zag dat de robot soms een onnodig lange route aflegde. Dat verslechtert het uiteindelijke schoonmaakresultaat niet direct, maar de ronde kan daardoor langer duren dan nodig.



De uitschuifbare zijborstel en roldweil moeten vuil langs plinten, muren en hoeken beter bereiken. Volledig tot in iedere scherpe hoek schoonmaken blijft lastig, omdat de behuizing rond is. Los vuil langs rechte randen wordt wel beter bereikbaar doordat de borstel en roller tijdelijk naar buiten kunnen schuiven.

Foto: Mova

Wat doet het basisstation automatisch?

Het basisstation is een belangrijke reden om de MOVA S70 Roller te verkiezen boven een eenvoudiger model. Na een schoonmaakronde rijdt de robot terug naar het station. Daar wordt het stofreservoir automatisch geleegd in een stofzak van 3,2 liter.



Het station bevat daarnaast een schoonwatertank van 5 liter en een vuilwatertank van 4,5 liter. Schoon water wordt gebruikt voor de roldweil, terwijl het opgenomen vuile water apart wordt bewaard. Je hoeft daardoor niet na iedere schoonmaakronde een kleine watertank in de robot te legen of opnieuw te vullen.



Ook de roldweil wordt automatisch gereinigd. Volgens MOVA gebruikt het station daarvoor water met een temperatuur tot 80 graden Celsius. Dat helpt om vuil en geurtjes uit de roller te verwijderen, maar betekent niet dat het hele apparaat onderhoudsvrij is.

"Vooral het automatisch reinigen van de dweilen en het afvoeren van vuil water vinden we een groot pluspunt." Tester V.

Hoeveel onderhoud vraagt de MOVA S70 Roller?

Het zelfreinigende basisstation neemt veel werk over, maar af en toe moet je zelf ook actie ondernemen. Hoe vaak je dat moet doen, hangt af van het vloeroppervlak, de ingestelde schoonmaakfrequentie en de hoeveelheid haren en vuil in huis.



De schoonwatertank van 5 liter moet worden bijgevuld zodra deze leeg raakt. De vuilwatertank van 4,5 liter moet je op tijd legen en omspoelen. Laat vuil dweilwater niet onnodig lang in de tank staan, omdat stilstaand water na verloop van tijd kan gaan ruiken.



Het basisstation leegt het stofreservoir van de robot automatisch in een stofzak van 3,2 liter. Hoe vaak je die moet legen, hangt af van de hoeveelheid vuil en haren die de robot opzuigt. De app of het station kan aangeven wanneer het daarvoor tijd is, maar het blijft verstandig om de zak af en toe zelf te controleren.



Controleer daarnaast regelmatig de hoofdborstel en zijborstel. Lange haren, draden en pluis kunnen zich om draaiende onderdelen wikkelen. Ook sensoren en wielen werken beter wanneer je opgehoopt stof af en toe verwijdert.



De roldweil wordt automatisch gewassen, maar de opvangbak en het gedeelte van het station waarin de roller wordt gereinigd kunnen na verloop van tijd vuil worden. Neem die onderdelen daarom periodiek af volgens de aanwijzingen in de handleiding. Kijk daarbij ook of er aanslag, haren of kleine stukjes vuil zijn achtergebleven.



Het onderhoud bestaat daarmee vooral uit water bijvullen, vuil water weggooien, de stofzak vervangen en draaiende onderdelen nalopen. Dat is minder werk dan bij een robot zonder uitgebreid station, maar niet hetzelfde als helemaal geen onderhoud.

Foto: Mova

De MOVAhome-app vraagt enige gewenning

De MOVAhome-app begeleidt je tijdens de installatie en biedt veel instellingen. Je kunt kamers indelen, reinigingszones kiezen, schema's maken en per ruimte bepalen hoe intensief de robot moet schoonmaken.



Cindysnowy noemt de installatie eenvoudig en vindt het prettig dat de app stap voor stap door het proces leidt. Daarna vraagt de bediening volgens sommige testers wel enige gewenning. De interface is niet altijd direct logisch en Nederlandse vertalingen kunnen stroef overkomen.



Wie alleen een dagelijkse schoonmaakronde wil instellen, hoeft niet steeds in de app te kijken. Voor het aanpassen van zones, schoonmaakstanden en uitgebreide schema’s moet je wel even zoeken waar alle instellingen staan.

Hoeveel geluid maakt de MOVA S70 Roller?

Tijdens het schoonmaken is de robot duidelijk hoorbaar, maar de testers ervaren het geluid niet als storend. Wanneer het basisstation het stofreservoir leegt, maakt dat meer geluid dan de robot tijdens zijn ronde. Gelukkig duurt dat legen doorgaans kort. Maar wie de robot 's nachts wil laten werken, kan het automatische legen beter op een ander moment plannen wanneer de app die mogelijkheid biedt.

"Je hoort wel dat hij bezig is maar het stoort niet." Tester Rooieduvel

Voor wie is de MOVA S70 Roller geschikt?

De MOVA S70 Roller past vooral bij drukke huishoudens die hun vloeren dagelijks willen laten bijhouden. Gezinnen met kinderen, mensen met huisdieren en woningen met meerdere soorten harde vloertypen (bijvoorbeeld tegels, parket, laminaat en vinyl) hebben het meeste aan de combinatie van stofzuigen, dweilen en automatisch legen.



Ook voor een huis met laagpolig tapijt en deurmatten kan de automatische tapijtherkenning handig zijn. De robot verhoogt daar de zuigkracht en tilt de dweil op. Wie veel hoge drempels, dikke vloerkleden, losliggende kabels of zeer lage meubels heeft, moet tijdens de eerste rondes wel controleren of de robot overal probleemloos langs komt.



Het model is minder geschikt voor wie iedere hardnekkige vlek volledig automatisch wil laten verwijderen. Ook mensen die per se hun eigen schoonmaakmiddel willen gebruiken, lopen tegen een beperking aan.

Het basisstation neemt veel handelingen over, maar neemt ook ruimte in. Controleer daarom vooraf of er een geschikte plek is met voldoende vrije ruimte voor het station en de oprijplaat.

Conclusie: de plus- en minpunten volgens testers

De MOVA S70 Roller-ervaringen van het Review.nl-testpanel schetsen een overwegend positief beeld. De robot verwijdert zichtbaar vuil, dierenharen en kattengrit goed en dweilt grondiger dan modellen die alleen een vochtige doek over de vloer slepen. Het uitgebreide basisstation zorgt ervoor dat je minder vaak zelf een stofbak, dweil of kleine watertank hoeft schoon te maken.



De belangrijkste voordelen van de MOVA S70 Roller zijn het grondige schoonmaakresultaat, de roldweil met schoon- en vuilwaterafvoer, de tapijtherkenning en het uitgebreide basisstation. De lage behuizing helpt hem bovendien onder meubels te komen.



Daar staan enkele nadelen tegenover. De navigatie kiest soms een onnodig lange route, kleine voorwerpen worden niet altijd herkend en onder zeer lage meubels kan de robot vastlopen. De app vraagt enige gewenning en gewoon schoonmaakmiddel toevoegen is volgens de testers niet toegestaan.

De MOVA S70 Roller vervangt daarmee niet iedere handmatige schoonmaakbeurt. Hardnekkige vlekken, scherpe hoeken en incidenteel onderhoud blijven voor jezelf. Als dagelijkse vloerhulp neemt hij volgens de testers wel veel werk uit handen. Hun gemiddelde cijfer komt uit op een 9,2.

"Kortom: deze stofzuiger heeft mij erg verrast." Tester Rooieduvel

Plus- en minpunten

➕ Pluspunten Grondig stofzuigen en dweilen

Goede resultaten bij dierenharen en kattengrit

Automatische tapijtherkenning

Lage behuizing

Basisstation dat stof, schoon water en vuil water beheert ➖ Minpunten De app is niet altijd logisch

De navigatie rijdt soms om

Kleine obstakels kunnen problemen geven

Gewoon schoonmaakmiddel toevoegen is niet mogelijk.

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In het kort De MOVA S70 Roller robotstofzuiger is het sterkst in dagelijks stofzuigen en dweilen van harde vloeren, matten en laagpolig tapijt. Gebruikers prijzen vooral de 28.000 Pa zuigkracht, de roldweil en het basisstation met automatische vuilafvoer. De belangrijkste minpunten zijn het ontbreken van schoonmaakmiddel in het dweilwater en soms onlogische navigatie. Voor gezinnen en huishoudens met huisdieren is de S70 Roller vooral interessant als onderhoudsarme schoonmaakhulp, niet als volledige vervanger van handmatig schoonmaken.