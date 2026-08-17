Lanterns (seizoen 1) | HBO Max | 17 augustus

De superheldenserie Lanterns is de derde serie binnen de DCU en volgt Green Lantern-personages Hal Jordan (Kyle Chandler) en John Stewart (Aaron Pierre). De serie speelt zich af in het kleine Amerikaanse stadje Rushville, waar de ervaren Lantern Hal en nieuwe rekruut John samen een mysterieuze moord moeten onderzoeken. Wat begint als een normale moordzaak blijkt al snel verbonden te zijn met een groter buitenaards mysterie. De eerste aflevering van Lanterns is nu te bekijken op HBO Max, de overige afleveringen worden vanaf volgende week wekelijks toegevoegd. Lees hier onze review van de serie.

Outer Banks (seizoen 5) | Netflix | 20 augustus

Het vijfde en tegelijkertijd laatste seizoen van Outer Banks is vanaf aanstaande donderdag te zien op Netflix. Outer Banks volgt een hechte groep tieners in North Carolina. Het nieuwe seizoen trapt af vlak na het einde van seizoen 4. Na de gebeurtenissen van het vorige seizoen zijn de Pogues vastbesloten wraak te nemen. John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) en Cleo (Carlacia Grant) moeten ondertussen ook afrekenen met nieuwe vijanden en zien te voorkomen dat hun groep definitief uit elkaar valt.

Lion (seizoen 1) | Disney+ | 20 augustus

National Geographic en The Lion King-regisseur Jon Favreau hebben de handen ineen geslagen voor de gloednieuwe documentaireserie Lion. Vier jaar lang volgden ze een enkele leeuwenkudde, om de technieken van film en natuurhistorie met elkaar te kunnen combineren. De serie volgt de leeuwenwelp Kio terwijl hij opgroeit van een kwetsbare welp tot een machtige leider. Onderweg wordt hij geconfronteerd met verlies, verbanning en felle rivalen.

Avatar Aang: The Last Airbender | SkyShowtime | 22 augustus

Het langverwachte vervolg op de Nickelodeon-serie Avatar: The Last Airbender is vanaf deze zaterdag eindelijk in Nederland te zien op SkyShowtime - meer over waarom dat zo lang heeft geduurd lees je hier. De nieuwe film speelt zich dertien jaar na de serie af. Aang (Eric Nam) en zijn vrienden hebben een nieuw tijdperk van vrede ingeluid en zijn nog altijd bezig de wereld te herbouwen na het einde van de Honderdjarige Oorlog. Op zoek naar een reliek van de mysterieuze Avatar Sonam, ontdekt de groep het bevroren lichaam van een de luchtstuurder Tagah (Dave Bautista), die zich bij hun zoektocht aansluit.

How to Make a Killing | Amazon Prime Video | 23 augustus

De duistere komedie How to Make a Killing draait om Becket Redfellow (Glen Powell), die na de dood van zijn moeder ontdekt dat zij ooit erfgename was van een gigantisch fortuin, maar door haar familie werd verstoten. Becket besluit het onrecht recht te zetten en gaat achter de zeven familieleden aan die tussen hem en de erfenis van 28 miljard dollar staan. Eén voor één komen de erfgenamen op wel heel verdachte wijze aan hun einde.

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Veelgestelde vragen

Welke streamingdienst is het goedkoopst in Nederland?

Van de grote diensten uit deze streamtips is Amazon Prime met € 4,99 per maand meestal de goedkoopste optie, omdat Prime Video bij het Prime-lidmaatschap zit. HBO Max begint via Nederlandse providers bij € 5,99 per maand, Disney+ bij € 6,99 per maand en SkyShowtime bij € 9,99 per maand. Netflix zit hoger, met abonnementen die oplopen naarmate je meer beeldkwaliteit en schermen tegelijk wilt.

Hoe kies je de beste streamingdienst voor films en series?

Kies eerst op basis van aanbod, niet op prijs alleen. Netflix is sterk in brede series en originals, Disney+ in Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic, HBO Max in HBO, Warner Bros. en DC, SkyShowtime in Paramount, Universal en Nickelodeon, en Prime Video in Amazon Originals plus huurfilms. Kijk daarna pas naar kosten, reclame, downloads, beeldkwaliteit en het aantal schermen tegelijk.

Wat is het verschil tussen wekelijks streamen en bingewatchen?

Bij wekelijks streamen verschijnt meestal 1 nieuwe aflevering per week, waardoor je langer met een serie bezig bent en spoilers makkelijker te vermijden zijn als je bijblijft. Bij bingewatchen staat een heel seizoen direct online en bepaal je zelf het tempo. Veel streamingdiensten combineren beide vormen: grote dramaseries verschijnen vaak wekelijks, terwijl komedies, reality en oudere seizoenen vaker compleet beschikbaar zijn.

Welke streamingdienst past het best bij kinderen en gezinnen?

Voor gezinnen zijn Disney+ en SkyShowtime vaak logische eerste keuzes. Disney+ bundelt veel animatie, familiefilms, Pixar, Disney-klassiekers en National Geographic. SkyShowtime heeft onder meer Nickelodeon, DreamWorks Animation en familiefilms van grote studio's. Netflix en Prime Video hebben ook kinderprofielen en familietitels, maar het aanbod wisselt sterker. Controleer altijd leeftijdsclassificaties en zet kinderprofielen of ouderlijk toezicht aan.