De streamingdiensten staan deze week weer vol met nieuwe films en series. Van natuurdocumentaires en animatie tot komedie: er is weer genoeg om uit te kiezen. Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je niet mag missen.

Lanterns (seizoen 1) | HBO Max | 17 augustus

De superheldenserie Lanterns is de derde serie binnen de DCU en volgt Green Lantern-personages Hal Jordan (Kyle Chandler) en John Stewart (Aaron Pierre). De serie speelt zich af in het kleine Amerikaanse stadje Rushville, waar de ervaren Lantern Hal en nieuwe rekruut John samen een mysterieuze moord moeten onderzoeken. Wat begint als een normale moordzaak blijkt al snel verbonden te zijn met een groter buitenaards mysterie. De eerste aflevering van Lanterns is nu te bekijken op HBO Max, de overige afleveringen worden vanaf volgende week wekelijks toegevoegd. Lees hier onze review van de serie.

Outer Banks (seizoen 5) | Netflix | 20 augustus

Het vijfde en tegelijkertijd laatste seizoen van Outer Banks is vanaf aanstaande donderdag te zien op Netflix. Outer Banks volgt een hechte groep tieners in North Carolina. Het nieuwe seizoen trapt af vlak na het einde van seizoen 4. Na de gebeurtenissen van het vorige seizoen zijn de Pogues vastbesloten wraak te nemen. John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) en Cleo (Carlacia Grant) moeten ondertussen ook afrekenen met nieuwe vijanden en zien te voorkomen dat hun groep definitief uit elkaar valt.

Lion (seizoen 1) | Disney+ | 20 augustus

National Geographic en The Lion King-regisseur Jon Favreau hebben de handen ineen geslagen voor de gloednieuwe documentaireserie Lion. Vier jaar lang volgden ze een enkele leeuwenkudde, om de technieken van film en natuurhistorie met elkaar te kunnen combineren. De serie volgt de leeuwenwelp Kio terwijl hij opgroeit van een kwetsbare welp tot een machtige leider. Onderweg wordt hij geconfronteerd met verlies, verbanning en felle rivalen.

Avatar Aang: The Last Airbender | SkyShowtime | 22 augustus

Het langverwachte vervolg op de Nickelodeon-serie Avatar: The Last Airbender is vanaf deze zaterdag eindelijk in Nederland te zien op SkyShowtime - meer over waarom dat zo lang heeft geduurd lees je hier. De nieuwe film speelt zich dertien jaar na de serie af. Aang (Eric Nam) en zijn vrienden hebben een nieuw tijdperk van vrede ingeluid en zijn nog altijd bezig de wereld te herbouwen na het einde van de Honderdjarige Oorlog. Op zoek naar een reliek van de mysterieuze Avatar Sonam, ontdekt de groep het bevroren lichaam van een de luchtstuurder Tagah (Dave Bautista), die zich bij hun zoektocht aansluit.

How to Make a Killing | Amazon Prime Video | 23 augustus

De duistere komedie How to Make a Killing draait om Becket Redfellow (Glen Powell), die na de dood van zijn moeder ontdekt dat zij ooit erfgename was van een gigantisch fortuin, maar door haar familie werd verstoten. Becket besluit het onrecht recht te zetten en gaat achter de zeven familieleden aan die tussen hem en de erfenis van 28 miljard dollar staan. Eén voor één komen de erfgenamen op wel heel verdachte wijze aan hun einde.