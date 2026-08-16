Meta heeft de handen ineengesloten met Vision Ireland, een Ierse organisatie die mensen met een visuele beperking bij staat. Het bedrijf doneert 15.000 slimme Ray-Ban Meta-brillen.

De samenwerking ontstond al vorig jaar, toen Meta en Vision Ireland promotie maakten voor de voordelen van het gebruik van een slimme bril bij mensen met een visuele beperking. Die samenwerking is nu voortgezet.

15.000 brillen en trainingen

In totaal doneert Meta 15.000 Ray-Ban Meta-brillen aan Vision Ireland. Zij zullen deze brillen aan mensen woonachtig in Ierland die zich aanmelden geven. Volgens Meta moet de hoeveelheid brillen genoeg zijn om alle mensen in het land met een visuele beperking er van te voorzien.

Slimme brillen kunnen mensen met een visuele beperking inderdaad helpen. Zo kunnen de brillen vertellen wat er in de omgeving te zien is. Ook kunnen de brillen teksten oplezen. Op deze manier krijgen mensen met een visuele beperking een helpende hand zonder dat ze daarvoor hulp moeten krijgen van iemand anders.

De samenwerking gaat nog verder: Vision Ireland gaat op kosten van Meta ook trainingen geven aan mensen die daar behoefte aan hebben om zo de basis van slimme brillen onder de knie te krijgen. Ook gaat Meta samenwerken met Be My Eyes. Via deze organisatie kunnen mensen met een visuele beperking vrijwilligers bellen die hen helpen wanneer nodig. Door de samenwerking kan men ook Be My Eyes bellen via de Ray-Ban Meta brillen.

Positief daglicht voor slimme brillen