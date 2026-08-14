Een vuurkorf is gezellig, totdat de wind draait en je opeens midden in een rookwolk zit. De herQs Smokeless FirePit Cozy probeert dat probleem op te lossen met een dubbelwandige constructie die rookgassen nogmaals verbrandt, waardoor er nauwelijks rook vrijkomt. Hoe werkt deze rookloze vuurkorf in de praktijk?

herQs Smokeless FirePit Cozy 7,5 / 10 Score De Pluspunten Geschikt voor zowel hout als pellets

Geen zichtbare rook tijdens gebruik

Mooi gecentreerd vuur

Goede warmtebron De Minpunten Vuur voortijdig doven lastig

Wankele voet

Niet eenvoudig te legen

Prijzig De herQs Smokeless FirePit Cozy doet wat hij belooft: zodra het vuur goed brandt, ontstaat een levendige, gelijkmatige vlam met nauwelijks zichtbare rook.Dankzij het formaat van 38 centimeter is hij geschikt voor vier tot zes personen en met 5,8 kilo blijft hij makkelijk verplaatsbaar. Hout én pellets kunnen als brandstof dienen. Voor een rookarmer vuurtje in tuin of op terras is de Cozy een overtuigende keuze, maar is minder stabiel en aardig aan de prijs.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

HerQs heeft verschillende rookarme vuurkorven. De door ons geteste Cozy vormt qua formaat het midden tussen de kleine Mighty en de grotere Blaze en Chief. Met een diameter van 38 centimeter, een hoogte van 32 centimeter en een gewicht van 5,8 kilo is dit vooral een model voor een normaal terras of een niet al te grote tuin. HerQs zelf gaat uit van vier tot zes personen en geeft een effectief warmtebereik van ongeveer 60 tot 90 centimeter op.

Foto: Mark Gamble De onderdelen van de Cozy.

De vuurkorf is gemaakt van roestvrij staal, en dat materiaal wordt uiteraard vaker toegepast bij producten die langdurig met warmte en weersinvloeden te maken krijgen. De constructie voelt degelijk en stevig aan, en ook is hij mooi afgewerkt. Met 5,8 kilo is de Cozy bovendien licht genoeg om hem zonder al te veel moeite te verplaatsen. Dat kan overigens alleen als hij niet is aangestoken.

Je krijgt behalve de vuurkorf een ringstandaard en beschermhoes meegeleverd. Het model wordt daarnaast geleverd met een zogeheten Hybrid Grid, waardoor je zowel houtblokken als houtpellets kunt gebruiken. Het verbrandingsmateriaal wordt in de vuurkorf op dit rooster gelegd, het as valt door de kleine gaten naar onderen.

Rookloos is niet hetzelfde als rookvrij

De naam 'Smokeless FirePit' moet je trouwens niet te letterlijk nemen. De Cozy kan de hoeveelheid zichtbare rook flink terugbrengen, maar rook kan natuurlijk blijven ontstaan. Het principe achter de vuurkorf is betrekkelijk eenvoudig. Onderin wordt verse lucht aangezogen. Een deel daarvan voedt rechtstreeks het vuur, terwijl een ander deel tussen de dubbele wanden omhoog stroomt. Die lucht wordt onderweg flink verwarmd en komt via openingen boven in de binnenwand opnieuw bij de hete rookgassen terecht. Onverbrande gassen kunnen daardoor een tweede keer ontbranden. Dat zorgt niet alleen voor (grote) vlammen boven in de korf, maar ook voor een schonere en completere verbranding.

Dat proces komt echter pas goed op gang wanneer de vuurkorf voldoende heet is. Tijdens de eerste minuten na het aansteken kan daarom ook gewoon rook ontstaan. Hetzelfde gebeurt wanneer het vuur bijna uit is, wanneer je te veel hout tegelijk toevoegt of wanneer je vochtig hout gebruikt. HerQs adviseert droog hardhout zoals eiken of beuken met een vochtpercentage onder de 20 procent. Als het vuur eenmaal goed brandt, dan is er inderdaad geen zichtbare rook meer.

Foto: Mark Gamble De Cozy is ook perfect voor het roosteren van marshmallows.

Aansteken vergt weinig moeite

De Cozy kun je met gewoon aanmaakhout en houtblokken gebruiken, maar ook met pellets. Met goed droog hout moet binnen ongeveer tien minuten een stabiele secundaire verbranding ontstaan. Voor de test gebruikten wij pellets. De vuurkorf kan maximaal ongeveer 2 kilo pellets bevatten, wat een brandduur van zo'n anderhalf uur mogelijk maakt. Met hout is de brandtijd langer: tot wel drie uur, volgens de fabrikant. Tijdens onze test viel op dat de pellets een mooi gelijkmatig en intens vuur opleverden.

Foto: Mark Gamble De laag pellets ligt op een rooster. Bij verbranding valt de as door het rooster naar beneden.

De vlammen werden daarbij overigens wel erg hoog. Dat is iets om rekening mee te houden wanneer de korf bijvoorbeeld onder een overkapping of dicht onder begroeiing staat, zoals een boom. Door de grote hoeveelheid aangezogen zuurstof is de verbranding heet. De fabrikant adviseert een afstand van 3 meter vanaf brandbare materialen en vermeldt bewust het vermijden van gebruik in overdekte ruimtes.

De hoge vlammen betekenen tegelijkertijd ook dat je brandstof sneller opgaat dan in een rustig smeulend kampvuur. Je moet een flinke voorraad pellets hebben om een avond lang van het vuurtje te kunnen genieten. Daarnaast is het ook lastig om het vuur tussentijds te doven. Er wordt bijvoorbeeld geen deksel meegeleverd en je kunt nergens de zuurstoftoevoer onderbreken.

Wel kun je een aparte Cozy Closer à 69,99 euro kopen waarmee je de Cozy kunt afdekken, maar hiervoor betaal je dus een flink bedrag extra voor iets dat eigenlijk prima in het pakket had kunnen zitten.

Foto: Mark Gamble Er komen relatief hoge vlammen uit de Cozy

Rookarm betekent niet gezond Hoewel er bij de Cozy vrijwel geen zichtbare rook vrijkomt, betekent het niet dat het verbranden van het hout en de pellets nu schoner of gezonder is. Bji het verbranden van hout komen namelijk nog steeds koolmonoxide, PAK's en andere schadelijke stoffen vrij. Het RIVM en de GGD wijzen erop dat houtstook, ook buitenshuis in een vuurkorf, gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en gezondheid. De Cozy (en alle andere modellen van herQs) vermindert weliswaar vervelende rookwolken, maar je kunt hem niet beschouwen als een emissievrije manier van verwarmen of stoken.

Veel warmte, maar vooral van dichtbij

Van een vuurkorf met een diameter van 38 centimeter moet je geen terrasverwarmer verwachten. HerQs noemt een warmtebereik van 60 tot 90 centimeter en dat komt goed overeen met de ervaringen tijdens onze test: rondom de vuurkorf voelt het aangenaam warm, maar op grotere afstand neemt dat effect snel af. De Cozy is bedoeld voor een gezelschap van 4 tot 6 personen, maar die moeten zich dan wel redelijk dicht bij de vuurkorf bevinden.

Van de vier hoofdmodellen in de Smokeless FirePit-reek is de Cozy het op één na kleinste model. Het allerkleinste model (met de tegenstrijdige naam Mighty) is een tafelmodel dat bijvoorbeeld prima op een balkon of in een kleine tuin kan worden gebruikt. Het allergrootste model is de Chief: een vuurkorf bedoeld voor grote groepen en met een diameter van 68 cm. Die heeft volgens de specificaties een warmtebereik tussen 1,8 en 2,4 meter.

Schoonmaken lastiger

Een positief gevolg van die hoge verbrandingstemperatuur is dat er weinig grove resten achterblijven. Hout en pellets worden grotendeels tot fijne as verbrand. Houd er bij het weggooien van de as wel rekening mee dat je de gehele vuurkorf moet leegkiepen. Er is geen uitneembare asbak.

Het hout ligt op een rooster, en dat rooster moet eerst worden verwijderd voordat je de Cozy kunt leegkiepen. Doordat je die plaat er eerst uit moet halen om de as te kunnen legen, lukt het leegmaken eigenlijk niet zonder je handen vies te maken. Desondanks kun je het rooster aan het hengsel optillen.

Foto: Mark Gamble Het hout of de pellets liggen op deze plaat. Die is nu nog schoon, maar na het verbranden van de pellets niet meer.

Verwacht verder ook niet dat het glimmende uiterlijk uit de doos intact blijft. RVS verkleurt wanneer het langdurig zeer heet wordt. Bij de Cozy kunnen daardoor gele, blauwe en bruine verkleuringen ontstaan. Dat heeft verder geen invloed op de werking, maar koop je de vuurkorf vooral vanwege zijn strakke zilverkleurige uiterlijk, wees je er dan wel van bewust dat die kleur nog kan veranderen. De meegeleverde beschermhoes is bovendien geen overbodige luxe.

Hoewel RVS goed tegen weersinvloeden kan, is het bij een dubbelwandige constructie verstandig langdurige ophoping van regenwater tussen en rond de verschillende delen te voorkomen. Nog beter is het wanneer je de vuurkorf in een droge ruimte opslaat, bijvoorbeeld in je schuur of garage.

Kleine ontwerpmisser bij de standaard

De meegeleverde ringstandaard houdt de hete vuurkorf vrij van de ondergrond. Op die manier wordt namelijk de zuurstof van onderen aangezogen voor de verbranding. De constructie had beter gekund. De Cozy staat namelijk los op die standaard en is daardoor niet zo stevig. Er is geen uitsparing of vergrendeling waarmee de Cozy op zijn plaats wordt gehouden, waardoor het wat wankel en niet als een geheel aanvoelt. Bij normaal gebruik is dat niet direct een probleem, maar als iemand tegen de korf stoot, zou dat gevaarlijk kunnen zijn.

Conclusie

De herQs Smokeless FirePit Cozy doet het belangrijkste waarvoor je hem koopt opvallend goed: zodra het vuur heet genoeg is, heb je een mooie gelijkwaardige vlam zonder zichtbare rookontwikkeling. Het dubbelwandige verbrandingssysteem werkt in de praktijk goed en maakt wel degelijk verschil ten opzichte van een normale vuurkorf zonder speciale functies tegen rookontwikkeling. Met droog hout of pellets krijg je een heet, levendig vuur zonder voortdurend van positie te hoeven veranderen. Het formaat van 38 centimeter is daarbij een goede middenweg. De Cozy is groot genoeg om met vier tot zes personen rond te zitten, maar met 5,8 kilo nog gemakkelijk te verplaatsen. Ook de ondersteuning voor zowel pellets als hout en de meegeleverde standaard en beschermhoes maken hem compleet.