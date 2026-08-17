Hayden Panettiere, een actrice bekend van films als Scream 4, series als Heroes en games als Until Dawn, is op 36-jarige leeftijd overleden.

De familie van Panettiere heeft dat naar buiten gebracht. Er is nog niets bekend over de doodsoorzaak. Wel is bekend dat ze een postnatale depressie heeft gehad en worstelde met verslavingen en haar leven als actrice. Eerder dit jaar bracht ze een openhartig boek uit waarin ze dit beschreef.

Panettiere laat een dochter achter die ze heeft gekregen met haar voormalige verloofde Volodymyr Klitsjko. De politie onderzoekt de dood van de actrice. Haar broer Jansen Panettiere, tevens een acteur, overleed in 2023 op 28-jarige leeftijd door een aandoening aan zijn aortaklep.

Aldus haar vader: "Met veel verdriet delen we het tragische nieuws dat onze geliefde Hayden is overleden. Ze was een enorm lichtpunt en een natuurkracht die onmetelijke liefde en vreugde bracht bij iedereen die haar kende, en de miljoenen kijkers via het scherm."

Rollen in films, series en games

Panettiere werd vooral bekend dankzij de series Heroes, waarin ze de rol van Claire Bennet speelde. Ook speelde ze in de serie Nashville en had ze een rol in Scream 4 en 6.