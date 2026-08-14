2K Games heeft deze week Mafia: The Omertà Collection aangekondigd en uitgebracht, een collectie met vier verschillende Mafia-games.

Het gaat om de volgende spellen:

Mafia: The Old Country Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition

Mafia 2: Definitive Edition

Mafia 3: Definitive Edition

Daarmee bevat de collectie dus alle Mafia-games die tot dusver zijn uitgekomen, inclusief alle verschenen downloadbare content. Eerder lekte er al een leeftijdsclassificatie uit voor Mafia: Definitive Edition voor moderne systemen, dus de aankondiging van de collectie komt niet helemaal onverwachts.

Aldus 2K Games: "Ervaar vier tijdperken aan georganiseerde misdaad in Mafia: The Omertà Collection. Deze bundel bevat alle vier de Mafia-games en current-gen updates voor Mafia: Definitive Edition, waaronder een framerate van 60 fps en technische verbeteringen."

The Old Country

Vooral opvallend is de toevoeging van Mafia: The Old Country. Dit is namelijk het nieuwste deel in de reeks dat vorig jaar verscheen. Dat de game nu al onderdeel uitmaakt van deze goedgevulde collectie, is opmerkelijk.

Mafia: The Omertà Collection is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Steam. Mensen die Mafia: Definitive Edition op PS4 of Xbox One hebben kunnen gratis upgraden naar de current-gen versie.

Mafia