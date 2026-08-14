Het gaat om de volgende spellen:
- Mafia: The Old Country Definitive Edition
- Mafia: Definitive Edition
- Mafia 2: Definitive Edition
- Mafia 3: Definitive Edition
Daarmee bevat de collectie dus alle Mafia-games die tot dusver zijn uitgekomen, inclusief alle verschenen downloadbare content. Eerder lekte er al een leeftijdsclassificatie uit voor Mafia: Definitive Edition voor moderne systemen, dus de aankondiging van de collectie komt niet helemaal onverwachts.
Aldus 2K Games: "Ervaar vier tijdperken aan georganiseerde misdaad in Mafia: The Omertà Collection. Deze bundel bevat alle vier de Mafia-games en current-gen updates voor Mafia: Definitive Edition, waaronder een framerate van 60 fps en technische verbeteringen."
The Old Country
Vooral opvallend is de toevoeging van Mafia: The Old Country. Dit is namelijk het nieuwste deel in de reeks dat vorig jaar verscheen. Dat de game nu al onderdeel uitmaakt van deze goedgevulde collectie, is opmerkelijk.
Mafia: The Omertà Collection is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Steam. Mensen die Mafia: Definitive Edition op PS4 of Xbox One hebben kunnen gratis upgraden naar de current-gen versie.
Mafia
De naam van de reeks verklapt het al: de Mafia-games draaien om de Italiaanse maffia. In de verschillende delen doe je verschillende tijdperken aan en bestuur je diverse personages die allemaal op hun eigen wijze deel uitmaken van de maffia. De games hebben wat weg van openwereldspellen als Grand Theft Auto, maar leggen veel meer de nadruk op het narratief en zijn dan ook niet echt bedoeld om uitgebreid en vrij in rond te rijden.