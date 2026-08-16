Het eerder dit jaar uitgekomen Switch 2-spel Pokémon Pokopia blijkt een regelrechte verkoophit: Nintendo heeft aangekondigd dat er wereldwijd meer dan vijf miljoen exemplaren van de game zijn verkocht. Er is echter ook slecht nieuws voor Pokémon-fans: Pokémon Bank verdwijnt namelijk.

De game kwam op 5 maart uit voor de Switch 2. Het feit dat er nu al vijf miljoen exemplaren zijn verkocht is - zeker in combinatie met de nog relatief beperkte user base van de Switch 2 - dan ook extra indrukwekkend.

In Pokémon Pokopia, dat is ontwikkeld door het team achter de Dragon Quest Builders-games, bezoeken spelers een wereld waarin de mensheid is verdwenen. Door uitgedroogde gebieden water te geven en weer op te bouwen met flora en versiering, komen er steeds meer pokémon wonen. Die geven de speler weer nieuwe opdrachten om hun leefomgeving nog verder op te leuken.

Jacco recenseerde game op ID.nl en deelde een score van 90 uit: "Pokémon Pokopia is een gezellige game die spelers laat bouwen aan een betere wereld. De game is niet letterlijk oneindig, maar zo voelt het soms wel."

Nieuwe content voor Pokémon Pokopia

Overigens kunnen mensen die al sinds release Pokopia spelen, daar rustig mee doorgaan, want er komt om de zoveel tijd nieuwe content voor de game uit. Naast gratis updates is er ook een Expansion Pass te koop, waarbij men driemaal uitgebreide nieuwe dlc voorgeschoteld krijgt in de gamer. De eerste uitbreiding, Bubbly Basin, is eerder deze maand verschenen en geeft onder andere toegang tot een onderwaterstad. Eind dit jaar verschijnt de tweede dlc.

Pokémon Bank stopt ermee

Nintendo kondigde daarnaast aan dat Pokémon Bank op 25 februari 2027 ermee stopt. Dit is een app voor de Nintendo 3DS waarmee spelers hun gevangen pokémon uit games kunnen bewaren en die weer overzetten naar andere games.

Nintendo heeft al geruime tijd een vervanger daarvoor uitgebracht: Pokémon Home. Mensen die hun pokémon nog in Pokémon Bank hebben staan, moeten voor die tijd de digitale zakmonstertjes overzetten naar Pokémon Home.