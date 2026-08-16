Vanaf 2 september kunnen Disney+-abonnees de eerder dit jaar in de bioscoop uitgekomen film Star Wars: The Mandalorian and Grogu bekijken op de streamingdienst.

Dat werd dit weekend aangekondigd tijdens het D23-evenement. De film ging in 20 mei op première en verscheen afgelopen juli ook al op Pathé Thuis. Vanaf 2 september kunnen Disney+-abonnees de film dus bekijken via de streamingdienst.

The Mandalorian en Grogu - ook wel liefkozend Baby Yoda genoemd door fans - worden in de film ingehuurd om Rotta the Hutt - de zoon van Jabba the Hutt - te redden uit de klauwen van voormalige volgers van het Galactic Empire.

De rol van The Mandalorian wordt zoals in de The Mandalorian-serie gespeeld door Pedro Pascal, maar ook acteurs als Jeremy Allen White en Sigourney Weaver zijn van de partij. De film volgt de Disney+-serie The Mandalorian op, maar je hoeft de serie niet per se gezien te hebben om ook van de film te kunnen genieten.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu werd wisselend ontvangen en was geen gigantisch kassucces. Ook Dunke was teleurgesteld en gaf de film een score van 5,5 in zijn ID-review: "The Mandalorian and Grogu is de meest frustrerende Star Wars-film tot dusver, omdat het een prima en simpele verhaalopzet niet op betekenisvolle wijze weet te vullen. De personages voelen vlak voor zowel fans als nieuwkomers. Toch zit er overduidelijke liefde voor het Star Wars-universum en het proces van films maken daarin verwerkt, maar dat maakt het flinterdunne verhaal eigenlijk alleen maar pijnlijker."

D23 zat vol met aankondigingen

Tijdens D23 werden nog veel meer aankondigingen gedaan, zoals je in dit uitgebreide artikel kunt lezen. Ook Star Wars kwam veelvuldig voor. Zo werd aangekondigd dat het tweede seizoen van de serie Star Wars: Ahsoka vanaf 20 januari 2027 begint op Disney+.

Ook werd er een minuutlange clip van de nieuwe film Star Wars Starfighter getoond. De film komt op 28 mei 2027 uit, en volgt Kade Auberon - gespeeld door Ryan Gosling. De beelden tonen onder andere een nieuwe starfighter, die volgens Kade de 'snelste ooit gemaakt' is.