Hoewel Sony achter de schermen al aan de PlayStation 6 werkt, heeft het bedrijf nog altijd geen releasedatum voor de console besloten.

Dat heeft Sony's ceo Hiroki Totoki laten weten in een interview met The Wall Street Journal. Daarbij haalde hij recente uitdagingen aan, zoals de tekorten in geheugen en andere componenten door de populariteit van AI.

"Daarom moeten we actie ondernemen", zo meldde Totoki. "Anders kunnen we niet overleven in dit landschap." In het artikel wordt vervolgens gemeld dat diverse analisten er van uit gingen dat de PlayStation 6 in 2026 uit zou komen, maar dat de tekorten in geheugen en chips er voor zorgt dat veel analisten hun verwachtingen aanpassen. Vervolgens wordt gemeld dat Totoki zegt dat Sony nog altijd geen releasedatum voor PlayStation 6 heeft gepland.

Het is dus niet zeker dat de PlayStation 6 volgend jaar beschikbaar komt. De console zou ook later kunnen komen, bijvoorbeeld in 2028 of 2029. Het is simpelweg nog niet bekend, en Sony lijkt er zelf dus ook nog niet zeker van te zijn. Dat is opvallend, omdat bedrijven meestal ver van te voren plannen wanneer ze een belangrijk niet product uitbrengen.

Schaarste in geheugen

Zoals gezegd zorgt de schaarste in geheugen - dat weer komt door de populariteit van AI - mede voor deze situatie. Daarbij maakt het geheugen ook erg duur, wat er voor zorgt dat bedrijven hun nieuwe hardware weer voor een hogere prijs in de winkels moeten leggen. Dat kan weer een negatieve invloed hebben op de verkoop ervan. Het is echter niet duidelijk wanneer de tekorten worden opgelost, en dus ook niet of wachten met de PS6-release zin heeft. Onlangs schatte een bekende leaker echter in dat de PlayStation 6 wel eens 1000 dollar of meer (en dus ook 1000 euro of meer) kan gaan kosten.

De PlayStation 5 kwam in november 2020 uit. Dat betekent dat de spelcomputer eind dit jaar zes jaar oud is. Een release volgend jaar zou qua timing dus helemaal niet onlogisch zijn, aangezien consoles meestal vijf tot zeven jaar op de markt zijn voordat er een opvolger uitkomt. Dat 2027 m mogelijk toch niet haalbaar wordt, heeft dus deels met de situatie rondom geheugen te maken.

Geruchten over PlayStation 6-handheld

Sony zou naast een nieuwe spelcomputer in de vorm van de PlayStation 6 ook wel eens aan een draagbare spelcomputer. Er gaan al geruime tijd geruchten over een handheld of hybride console die naast de PlayStation 6 uit zou moeten komen. Aangezien dit apparaat minder krachtig zou worden dan de PS6, zou deze goedkoper uit kunnen vallen.

Ondanks de mindere kracht zou het toch mogelijk zijn om de nieuwste games op deze handheld te spelen. Sony biedt al een tijdje een Power Save-modus voor diverse games aan. Officieel is dit om minder stroom te verbruiken en games daarmee met iets minder details af te spelen, maar dit zou indirect ook een test kunnen zijn om deze spellen klaar te stomen voor handheldgebruik.

En wat kan de PlayStation 6 zelf?

Over de mogelijkheden van de PS6 zijn nog weinig details gelekt, al is al wel duidelijk dat er een aparte ray tracing-chip komt die voor betere belichting in games zorgt. Ook de AI-upscaling moet nog beter worden - iets dat al een belangrijk aspect is van de bestaande PlayStation 5 Pro.