Welke technologische vernieuwingen verdienen het om extra in de schijnwerpers te staan? Met die vraag ging de jury van de allereerste ID Innovatie Awards aan de slag. Uit maar liefst 164 inzendingen van 68 verschillende merken werden 60 producten genomineerd. Uiteindelijk bleven er 21 winnaars over. Van slimme oplossingen voor thuis tot vernieuwende computers, gadgets en huishoudelijke apparaten: dit zijn de producten die volgens de jury laten zien hoe verrassend en veelzijdig innovatie kan zijn.

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Onafhankelijk en met een kritische blik

Elk jaar verschijnen er talloze nieuwe technologische producten. Sneller, slimmer, krachtiger, zuiniger of gebruiksvriendelijker dan hun voorgangers. Maar wanneer is een product nu écht innovatief? Is een hogere snelheid voldoende? Een fraaier ontwerp? Of gaat het vooral om een slimme vondst die iets mogelijk maakt wat voorheen niet kon?

Met de ID Innovatie Awards 2027 zetten we producten in het zonnetje die op hun eigen manier een stap vooruit betekenen. Niet gewoon omdat ze nieuw zijn, maar omdat ze iets bijzonders toevoegen. Dat kan een verrassend technisch hoogstandje zijn, een slimme oplossing voor een alledaags probleem of een nieuwe toepassing van bestaande technologie.

Want innovatie hoeft volgens ons niet altijd spectaculair of revolutionair te zijn. Soms zit de grootste vooruitgang juist in een ogenschijnlijk eenvoudige vondst waarvan je je achteraf afvraagt waarom niemand er eerder op is gekomen.

Een hele hoop producten

Dat technologische vernieuwing volop leeft, bleek wel uit het grote aantal inzendingen voor deze eerste editie. Maar liefst 68 merken stuurden gezamenlijk 164 producten en innovaties in om kans te maken op een ID Innovatie Award.

De diversiteit was daarbij groot. Van slimme huishoudelijke oplossingen en innovatieve energievoorzieningen tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computers, beeldschermen, mobiele technologie en persoonlijke elektronica.

En juist die breedte maakt de ID Innovatie Awards interessant. Technologische vooruitgang beperkt zich allang niet meer tot traditionele gadgets. Ook in de keuken, in het huishouden, onderweg en bij het verduurzamen van onze woningen valt kennelijk nog volop te vernieuwen.

Na beoordeling van alle inzendingen selecteerde de jury 60 genomineerden, afkomstig van 41 verschillende merken. Stuk voor stuk producten en toepassingen die zich wisten te onderscheiden binnen een bijzonder veelzijdig deelnemersveld. Uit deze selectie werden uiteindelijk 21 winnaars gekozen.

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Onafhankelijk en met een kritische blik

De ID Innovatie Awards worden toegekend door een onafhankelijke jury van vijf (hoofd)redacteuren van ID, Computer!Totaal en Computer Idee. Mensen die dagelijks met nieuwe technologie bezig zijn, producten beoordelen en ontwikkelingen in de markt op de voet volgen.

Bij de beoordeling draait het om de vraag wat een product daadwerkelijk toevoegt. Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er? Hoe slim is de gekozen oplossing? En in hoeverre betekent de vernieuwing een stap vooruit ten opzichte van bestaande producten?

Daarbij zijn het niet noodzakelijk de duurste, krachtigste of meest opvallende producten die met een award naar huis gaan. Een doordachte verbetering kan minstens zo waardevol zijn als een compleet nieuw technisch concept.

De beoordeling is volledig redactioneel. Merken kunnen geen award kopen en commerciële belangen spelen geen rol bij de keuze van de winnaars. Iedere winnaar ontvangt de onderscheiding op basis van het oordeel van de jury.

Dit zijn de 21 winnaars van de ID Innovatie Awards 2027

Na het beoordelen en vergelijken van de genomineerde producten heeft de jury haar definitieve selectie gemaakt. De volgende 21 producten en innovaties mogen zich winnaar noemen van een ID Innovatie Award 2027.

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Foto: Philips Ook de Philips Skylight kon op waardering van de jury rekenen.

De toekomst laat zich niet in één categorie vangen

Wat deze 21 winnaars vooral duidelijk maken, is dat innovatie vele gezichten heeft. Soms draait het om een ambitieuze technische doorbraak, soms om gebruiksgemak, efficiëntie of een slimme combinatie van bestaande technieken.

Ook laat de selectie zien hoe sterk technologie inmiddels verweven is met ons dagelijks leven. We verwachten niet alleen meer van onze smartphones en computers, maar ook van de apparaten waarmee we koken, schoonmaken, werken, ontspannen en ons verplaatsen.

De ID Innovatie Awards zijn dan ook nadrukkelijk geen wedstrijd om het hoogste aantal specificaties of de indrukwekkendste marketingbeloften. Het gaat om de ideeën achter de producten en de manier waarop die in de praktijk een verschil kunnen maken.

Met deze eerste editie willen we fabrikanten en ontwikkelaars die verder durven denken de erkenning geven die ze verdienen. Want juist de combinatie van technisch vernuft, creativiteit en oog voor de gebruiker maakt nieuwe technologie interessant.

We feliciteren alle 21 winnaars met hun ID Innovatie Award 2027. En natuurlijk ook alle genomineerden, die met hun inzendingen hebben laten zien hoeveel inventiviteit er in de technologiesector te vinden is.