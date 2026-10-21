Geruchten maken de ronde dat Samsung momenteel werkt aan zes nieuwe foldable telefoons die in 2027 moeten verschijnen.

De langverwachte, opvouwbare iPhone Duo komt nog maar net langzaamaan in de handen van gebruikers terecht, en een mogelijke leak lijkt al te stellen dat Samsung met maar liefst zes alternatieven komt. Het gerucht is afkomstig van X, via het profiel van de gebruiker TheGalox, die wel vaker tech-gerelateerde details vroegtijdig de wereld in helpt.

Er worden dus zes nieuwe foldable telefoons van Samsung genoemd, namelijk:

Galaxy Z Slide

Galaxy Z TriFold2

Galaxy Z Fold9 Ultra

Galaxy Z Fold9 Pro

Galaxy Z Fold9

Galaxy Z Flip9

Al deze apparaten moeten volgens TheGalox in 2027 op de markt verschijnen, wat schijnbaar dus ook betekent dat Samsung volgend jaar met een gloednieuw model komt. Mits dit gerucht klopt, uiteraard.

Wat is een ‘Slide’-telefoon?

Bovenaan de lijst staat immers de Galaxy Z Slide, een telefoontype waar ik mij momenteel nog weinig bij voor kan stellen. Mijn verbeelding gaat uiteraard direct naar de mobieltjes van weleer, waarvan je het schermpje omhoog kan schuiven om een toetsenbord te onthullen. Waarschijnlijk is de Slide-telefoon echter een heel ander beestje.

Op CES in 2025 en eerder dit jaar tijdens MWS, heeft Samsung een conceptmodel van een telefoon met ‘slidemechanisme’ getoond. De verticale schermgrootte van dit apparaat kon hiermee handmatig vergroot worden, bijna alsof de telefoon werd uitgerekt. Foto’s van hoe dit er uit ziet vind je in deze rapportage van 9to5Google.

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Een verticaal groter wordende telefoon is in principe een leuk concept, al hebben we mijns inziens de verticale dimensie voldoende benut in huidige telefoonmodellen - mijn duimen groeien immers niet mee met de schermen. Als je de Slide horizontaal kunt vergroten is dat prettiger voor multitasken, en bijvoorbeeld het lezen van boeken en comics in de trein.

Dan loop je alsnog aan tegen het feit dat Samsung vier andere modellen uitbrengt in 2027, die ook meer bieden in de horizontale dimensie. Maar goed, toen ik voor het eerst hoorde over een foldable smartphone had ik ook mijn twijfels. In het kader van innovatie pakt het concept van de Slide direct mijn aandacht.

Foto: ID | MV

Waarom zoveel foldables?

Het eerste dat opvalt aan dit nieuws is daarentegen het volume: zes nieuwe modellen is best wat. Natuurlijk was te verwachten dat de Flip8- en Fold8 van opvolgers zouden worden voorzien, en Samsung lijkt ondanks lage verkoopcijfers van de TriFold een herkansing niet uit de weg te gaan.

Vooral opmerkelijk is het Pro-model van de Fold9 dat mogelijk toetreedt tot de line-up. Een ‘tussenmodel’ van de reguliere Fold en het Ultra-model is niet per se raar, maar is ook een eerste keer voor Samsung. Het is mogelijk dat het bedrijf meer opties wil bieden aan gebruikers om te concurreren met de iPhone Duo, door iets betere hardware tegenover een iets lager prijskaartje te bieden. De Fold8 verhoudt zich in principe al redelijk ten opzichte van Apple’s apparaat.