De langverwachte, opvouwbare iPhone Duo komt nog maar net langzaamaan in de handen van gebruikers terecht, en een mogelijke leak lijkt al te stellen dat Samsung met maar liefst zes alternatieven komt. Het gerucht is afkomstig van X, via het profiel van de gebruiker TheGalox, die wel vaker tech-gerelateerde details vroegtijdig de wereld in helpt.

Er worden dus zes nieuwe foldable telefoons van Samsung genoemd, namelijk:

  • Galaxy Z Slide
  • Galaxy Z TriFold2
  • Galaxy Z Fold9 Ultra
  • Galaxy Z Fold9 Pro
  • Galaxy Z Fold9
  • Galaxy Z Flip9

Al deze apparaten moeten volgens TheGalox in 2027 op de markt verschijnen, wat schijnbaar dus ook betekent dat Samsung volgend jaar met een gloednieuw model komt. Mits dit gerucht klopt, uiteraard.

Wat is een ‘Slide’-telefoon?

Bovenaan de lijst staat immers de Galaxy Z Slide, een telefoontype waar ik mij momenteel nog weinig bij voor kan stellen. Mijn verbeelding gaat uiteraard direct naar de mobieltjes van weleer, waarvan je het schermpje omhoog kan schuiven om een toetsenbord te onthullen. Waarschijnlijk is de Slide-telefoon echter een heel ander beestje.

Op CES in 2025 en eerder dit jaar tijdens MWS, heeft Samsung een conceptmodel van een telefoon met ‘slidemechanisme’ getoond. De verticale schermgrootte van dit apparaat kon hiermee handmatig vergroot worden, bijna alsof de telefoon werd uitgerekt. Foto’s van hoe dit er uit ziet vind je in deze rapportage van 9to5Google.

Een verticaal groter wordende telefoon is in principe een leuk concept, al hebben we mijns inziens de verticale dimensie voldoende benut in huidige telefoonmodellen - mijn duimen groeien immers niet mee met de schermen. Als je de Slide horizontaal kunt vergroten is dat prettiger voor multitasken, en bijvoorbeeld het lezen van boeken en comics in de trein.

Dan loop je alsnog aan tegen het feit dat Samsung vier andere modellen uitbrengt in 2027, die ook meer bieden in de horizontale dimensie. Maar goed, toen ik voor het eerst hoorde over een foldable smartphone had ik ook mijn twijfels. In het kader van innovatie pakt het concept van de Slide direct mijn aandacht.

Waarom zoveel foldables?

Het eerste dat opvalt aan dit nieuws is daarentegen het volume: zes nieuwe modellen is best wat. Natuurlijk was te verwachten dat de Flip8- en Fold8 van opvolgers zouden worden voorzien, en Samsung lijkt ondanks lage verkoopcijfers van de TriFold een herkansing niet uit de weg te gaan.

Vooral opmerkelijk is het Pro-model van de Fold9 dat mogelijk toetreedt tot de line-up. Een ‘tussenmodel’ van de reguliere Fold en het Ultra-model is niet per se raar, maar is ook een eerste keer voor Samsung. Het is mogelijk dat het bedrijf meer opties wil bieden aan gebruikers om te concurreren met de iPhone Duo, door iets betere hardware tegenover een iets lager prijskaartje te bieden. De Fold8 verhoudt zich in principe al redelijk ten opzichte van Apple’s apparaat.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een foldable en een fliptelefoon?

Een foldable is een brede verzamelnaam voor telefoons met een vouwbaar scherm. Een fliptelefoon vouwt verticaal dicht en wordt vooral compacter in je broekzak. Een book-style foldable vouwt horizontaal open en geeft je juist een groter scherm voor multitasken, lezen of video. De iPhone Duo en Samsung Galaxy Z Fold-lijn vallen in die tweede categorie, terwijl de Galaxy Z Flip-lijn op compactheid mikt.

Hoe duur is een foldable telefoon vergeleken met een normale smartphone?

In 2026 zijn foldables meestal duurder dan gewone middenklassers en vaak vergelijkbaar met premium topmodellen. Dat komt door het vouwbare oled-scherm, het scharnier en de complexere behuizing. Compacte flipmodellen zijn doorgaans goedkoper dan grote book-style foldables. Reken bij aankoop niet alleen op de toestelprijs, maar ook op een stevige hoes en eventueel een verzekerings- of reparatieplan.

Welke foldable past het best bij dagelijks gebruik?

Voor dagelijks gebruik past een flipmodel het best als je vooral een compacte telefoon wilt voor berichten, foto's en social media. Een book-style foldable is logischer als je vaak twee apps naast elkaar gebruikt, veel leest of onderweg werkt. Kijk vooral naar gewicht, buitenscherm, accuduur en app-ondersteuning. Het grootste scherm is niet automatisch de handigste keuze als je vooral met één hand typt.

Waarom zijn foldable telefoons gevoeliger dan gewone smartphones?

Foldables hebben minimaal 1 extra kwetsbaar punt: het scharnier. Daarnaast is het binnenste scherm vaak flexibeler en minder hard dan de glasplaat van een normale smartphone. Daardoor kunnen zand, drukpunten en verkeerde hoesjes sneller schade veroorzaken. Moderne foldables zijn duidelijk steviger dan de eerste generaties, maar voorzichtig gebruik blijft belangrijk, vooral bij strand, bouwstof en losse sleutels in dezelfde tas.

Is de iPhone Duo in Nederland verkrijgbaar?

Ja, Apple Nederland vermeldt dat de iPhone Duo vanaf 23 oktober 2026 verkrijgbaar is via apple.com/nl en bij bepaalde providers en resellers. De beschikbaarheid kan per winkel, kleur en opslagvariant verschillen. Wie direct bij release wil kopen, moet rekening houden met beperkte voorraad en langere levertijden. Controleer daarom altijd de actuele leverdatum voordat je een abonnement of toestelbestelling afrondt.