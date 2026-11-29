Google heeft onlangs de back-upmogelijkheden vanaf een computer aangepast. Automatisch back-uppen van foto's via Google Drive voor desktop naar Google Foto's is gestopt. De mobiele back-up van Google Foto's blijft gewoon beschikbaar. Daarbij kun je kiezen tussen twee instellingen die bepalen hoeveel opslagruimte de back-up inneemt. Bij honderden of duizenden foto's en video's kan het verschil tussen deze instellingen flink oplopen.
Open Google Foto's op je smartphone en tik rechtsboven op je profielfoto. Kies vervolgens Instellingen voor Google Foto's / Back-up. Ga in het volgende venster naar Kwaliteit van foto's en video's. Hier vind je de twee mogelijkheden: Oorspronkelijke kwaliteit en Opslagbesparing. De eerste is de beste keuze als je de foto's ook als digitaal origineel wilt bewaren. Je foto's en video's worden in hun volledige oorspronkelijke resolutie en kwaliteit online opgeslagen. Een standaardfoto (24 MP) op een iPhone 16 of 17 heeft bijvoorbeeld een resolutie van 5712 × 4284 pixels. Houd er wel rekening mee dat de opslagruimte van Google gedeeld wordt met onder meer Gmail en Google Drive.
Kies Opslagbesparing
Tik op Opslagbesparing als je minder opslagruimte wilt gebruiken. Foto's met een resolutie hoger dan 16 megapixel worden daarbij verkleind naar maximaal 16 megapixel. Video's met een resolutie hoger dan 1080p worden teruggebracht naar 1080p. Google Foto's comprimeert de foto's en video's voordat ze in je account worden opgeslagen. Het kwaliteitsverschil zal nauwelijks opvallen wanneer je de foto's op een scherm bekijkt. Toch kan het verschil wel belangrijk worden als je een foto later heel groot wilt afdrukken of uitgebreid wilt bewerken. Ga je voor Opslagbesparing, dan kun je toch nog een afdruk van goede kwaliteit maken tot 60 × 40 cm.
Geen weg terug
Foto's die al met Opslagbesparing zijn opgeslagen, kun je achteraf niet weer naar Oorspronkelijke kwaliteit terugbrengen. De oorspronkelijke bestanden zijn immers al gecomprimeerd. Heb je die foto's toch in hun oorspronkelijke kwaliteit nodig, dan moet je beschikken over de originele bestanden en die in Oorspronkelijke kwaliteit uploaden. Andersom kan dat wel. Foto's die al in Oorspronkelijke kwaliteit zijn opgeslagen, kun je via de opslagbeheerfunctie laten omzetten naar Opslagbesparing.
Je kunt de back-upkwaliteit ook in de browserversie instellen. Open https://photos.google.com/settings en selecteer de gewenste back-upkwaliteit. Door een foto te openen en op de informatieknop (i) te klikken, zie je bij Details onder meer welke back-upkwaliteit is ingesteld.
In het kort
Google Foto's laat je kiezen tussen Oorspronkelijke kwaliteit en Opslagbesparing voor mobiele back-ups. Opslagbesparing verkleint foto's boven 16 megapixel en video's boven 1080p, waardoor je minder Google-opslag gebruikt. Oorspronkelijke kwaliteit bewaart bestanden in volledige resolutie en kwaliteit, maar telt zwaarder mee voor de opslag die je deelt met Gmail en Google Drive. Foto's die al met Opslagbesparing zijn opgeslagen, kun je niet achteraf herstellen naar Oorspronkelijke kwaliteit zonder de originele bestanden opnieuw te uploaden.
Veelgestelde vragen
Hoeveel gratis opslagruimte krijg je bij Google Foto's?
Een Google-account krijgt standaard 15 GB cloudopslag. Die ruimte geldt niet alleen voor Google Foto's, maar wordt gedeeld met Gmail en Google Drive. Grote videobestanden, volle mailboxen en Drive-documenten tellen dus mee binnen dezelfde limiet. Heb je meer nodig, dan kun je via Google One uitbreiden met betaalde abonnementen vanaf 100 GB opslag.
Wat is het verschil tussen Google Foto's en Google Drive?
Google Foto's is bedoeld voor het bekijken, zoeken, delen en automatisch back-uppen van foto's en video's. Google Drive is algemener en bewaart allerlei bestanden, zoals documenten, pdf's, mappen en archieven. De opslagruimte komt uit dezelfde Google-opslag, maar de functies verschillen. Voor fotobeheer is Google Foto's meestal handiger, voor mappenstructuren en losse bestanden juist Google Drive.
Welke back-upkwaliteit is geschikt voor grote afdrukken?
Voor gewone schermweergave en veel afdrukken is Opslagbesparing vaak voldoende, omdat foto's tot maximaal 16 megapixel worden opgeslagen. Voor zeer grote prints, zwaar bijsnijden of uitgebreide nabewerking is Oorspronkelijke kwaliteit veiliger. Dan blijven resolutie, detail en videokwaliteit zo dicht mogelijk bij het bestand dat je smartphone of camera heeft gemaakt.
Hoe voorkom je dat Google Foto's je mobiele databundel gebruikt?
Google Foto's kan back-ups maken via wifi of mobiele data. Wil je je databundel sparen, controleer dan in de back-upinstellingen het onderdeel voor mobiel datagebruik. Zet uploaden via mobiele data uit of beperk het tot situaties waarin je dat bewust wilt. Vooral 4K-video's en lange vakantieseries kunnen ongemerkt veel data verbruiken.
Wat kun je doen als je Google-opslag bijna vol is?
Begin met het controleren van je opslaggebruik voor Gmail, Google Drive en Google Foto's, omdat alle drie dezelfde 15 GB basisruimte delen. Verwijder grote video's, lege de prullenbakken en zoek in Gmail naar mails met zware bijlagen. Daarna kun je originele foto’s eventueel omzetten naar Opslagbesparing, maar doe dat alleen als je de kwaliteitsvermindering accepteert.