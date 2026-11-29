Google heeft onlangs de back-upmogelijkheden vanaf een computer aangepast. Automatisch back-uppen van foto's via Google Drive voor desktop naar Google Foto's is gestopt. De mobiele back-up van Google Foto's blijft gewoon beschikbaar. Daarbij kun je kiezen tussen twee instellingen die bepalen hoeveel opslagruimte de back-up inneemt. Bij honderden of duizenden foto's en video's kan het verschil tussen deze instellingen flink oplopen.

Oorspronkelijke kwaliteit

Open Google Foto's op je smartphone en tik rechtsboven op je profielfoto. Kies vervolgens Instellingen voor Google Foto's / Back-up. Ga in het volgende venster naar Kwaliteit van foto's en video's. Hier vind je de twee mogelijkheden: Oorspronkelijke kwaliteit en Opslagbesparing. De eerste is de beste keuze als je de foto's ook als digitaal origineel wilt bewaren. Je foto's en video's worden in hun volledige oorspronkelijke resolutie en kwaliteit online opgeslagen. Een standaardfoto (24 MP) op een iPhone 16 of 17 heeft bijvoorbeeld een resolutie van 5712 × 4284 pixels. Houd er wel rekening mee dat de opslagruimte van Google gedeeld wordt met onder meer Gmail en Google Drive.

Ga naar de Back-upinstellingen en vandaar naar Kwaliteit van foto's en video's.

Kies Opslagbesparing

Tik op Opslagbesparing als je minder opslagruimte wilt gebruiken. Foto's met een resolutie hoger dan 16 megapixel worden daarbij verkleind naar maximaal 16 megapixel. Video's met een resolutie hoger dan 1080p worden teruggebracht naar 1080p. Google Foto's comprimeert de foto's en video's voordat ze in je account worden opgeslagen. Het kwaliteitsverschil zal nauwelijks opvallen wanneer je de foto's op een scherm bekijkt. Toch kan het verschil wel belangrijk worden als je een foto later heel groot wilt afdrukken of uitgebreid wilt bewerken. Ga je voor Opslagbesparing, dan kun je toch nog een afdruk van goede kwaliteit maken tot 60 × 40 cm.

Met Opslagbesparing kun je de beschikbare opslagruimte van je Google-account langer benutten.

Geen weg terug

Foto's die al met Opslagbesparing zijn opgeslagen, kun je achteraf niet weer naar Oorspronkelijke kwaliteit terugbrengen. De oorspronkelijke bestanden zijn immers al gecomprimeerd. Heb je die foto's toch in hun oorspronkelijke kwaliteit nodig, dan moet je beschikken over de originele bestanden en die in Oorspronkelijke kwaliteit uploaden. Andersom kan dat wel. Foto's die al in Oorspronkelijke kwaliteit zijn opgeslagen, kun je via de opslagbeheerfunctie laten omzetten naar Opslagbesparing.

Je kunt de back-upkwaliteit ook in de browserversie instellen. Open https://photos.google.com/settings en selecteer de gewenste back-upkwaliteit. Door een foto te openen en op de informatieknop (i) te klikken, zie je bij Details onder meer welke back-upkwaliteit is ingesteld.

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Deze foto is opgeslagen in de oorspronkelijke kwaliteit.

In het kort Google Foto's laat je kiezen tussen Oorspronkelijke kwaliteit en Opslagbesparing voor mobiele back-ups. Opslagbesparing verkleint foto's boven 16 megapixel en video's boven 1080p, waardoor je minder Google-opslag gebruikt. Oorspronkelijke kwaliteit bewaart bestanden in volledige resolutie en kwaliteit, maar telt zwaarder mee voor de opslag die je deelt met Gmail en Google Drive. Foto's die al met Opslagbesparing zijn opgeslagen, kun je niet achteraf herstellen naar Oorspronkelijke kwaliteit zonder de originele bestanden opnieuw te uploaden.