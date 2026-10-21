Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar verschil kunnen maken. Voor de editie 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie nomineerde daaruit 60 producten, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom HomeWizard slim laden wint

De jury kiest voor HomeWizard omdat slim laden van een stekkerbatterij meer maakt dan een apparaat dat alleen zonnestroom opslaat. De functie voorspelt per woning wanneer stroom nodig is, wanneer zonnepanelen waarschijnlijk leveren en wanneer laden of ontladen zin heeft. Dat maakt de HomeWizard Plug-In Battery interessanter voor huishoudens die meer eigen zonnestroom willen gebruiken, maar ook voor wie het lokale stroomnet minder wil belasten.

Vooral de wijkvriendelijke laadstand valt op. Veel thuisbatterijen sturen vooral op zelfverbruik of op goedkope stroomuren bij een dynamisch energiecontract. HomeWizard voegt daar een stand aan toe die ook met een vast contract nut heeft: laden wanneer er veel zonnestroom in de wijk beschikbaar is en ontladen tijdens drukke momenten in de ochtend en avond.

Wat HomeWizard slim laden doet

Slim laden maakt voor de Plug-In Battery een persoonlijk laadplan. De software gebruikt gegevens uit je slimme meter en houdt rekening met je verbruik, zonne-opbrengst, lokale weersverwachting en actuele stroomprijs. Ook leert het systeem hoe de ligging, hellingshoek en terugkerende schaduw invloed hebben op je panelen.

Elke 15 minuten vergelijkt de software het plan met de werkelijkheid. Gaat de wasdroger onverwacht aan of valt de zonopbrengst tegen, dan past de batterij zijn gedrag aan. In de app kies je de strategie die bij je huishouden past: zo veel mogelijk eigen zonnestroom gebruiken, wijkvriendelijk laden of sturen op dynamische prijzen.

Prijs en beschikbaarheid van HomeWizard slim laden

Slim laden is gratis beschikbaar voor bezitters van de HomeWizard Plug-In Battery en vereist geen betaald Energy+-abonnement. De batterij zelf heeft een capaciteit van 2,688 kWh, laadt en ontlaadt met maximaal 800 watt per module en kost 1195 euro. Je steekt hem in het stopcontact en koppelt hem via de HomeWizard-app, zonder installateur.

HomeWizard werkt met netbeheerder Enexis aan een pilot in Limburg, gericht op huishoudens met zonnepanelen. Die proef moet laten zien of plug-in-thuisbatterijen met slimme sturing pieken op het laagspanningsnet kunnen verlagen. Alle winnaars van de award staan op de winnaarspagina van de ID Innovatie Awards 2027.

Wat dit betekent

De timing is logisch: vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling en wordt zelf opgewekte stroom direct gebruiken belangrijker. HomeWizard laat zien dat een thuisbatterij niet alleen om capaciteit draait, maar vooral om de software die bepaalt wanneer laden zinvol is.

In het kort

Slim laden van HomeWizard wint de ID Innovatie Award 2027. De functie stuurt de HomeWizard Plug-In Battery op basis van verbruik, zonne-opbrengst, weer en stroomprijs. De batterij heeft 2,688 kWh opslagcapaciteit per module en slim laden is gratis beschikbaar zonder Energy+-abonnement.

Veelgestelde vragen

Wat is slim laden bij een thuisbatterij?

Slim laden betekent dat een thuisbatterij niet alleen reageert op het stroomverbruik van dat moment, maar vooruit plant. Het systeem kijkt bijvoorbeeld naar verwachte zonne-opbrengst, huishoudelijk verbruik, weersverwachting en stroomprijzen. Daardoor kan een batterij stroom bewaren voor een later moment, laden bij veel zon of goedkope stroom, en ontladen wanneer de vraag in huis hoger is.

Hoe werkt een thuisbatterij met stekker?

Een thuisbatterij met stekker sluit je aan op een gewoon stopcontact en koppelt meestal met een slimme meter of energiemeter. De batterij meet of je stroom over hebt of tekortkomt en laadt of ontlaadt daarop. Veel modellen hebben een opslagcapaciteit van enkele kilowatturen en zijn vooral bedoeld om zonnestroom van overdag later op dezelfde dag te gebruiken.

Waarom wordt zonnestroom opslaan belangrijker vanaf 2027?

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling in Nederland. Daardoor kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer volledig wegstrepen tegen stroom die je later afneemt. Direct zelf gebruiken blijft financieel aantrekkelijker dan terugleveren tegen een lagere vergoeding. Een thuisbatterij kan helpen om een deel van het middagoverschot naar de avond te verschuiven.

Welke rol speelt een dynamisch energiecontract bij een thuisbatterij?

Bij een dynamisch energiecontract wisselt de stroomprijs per uur of per kwartier. Een slim aangestuurde thuisbatterij kan daarop inspelen door te laden bij lage prijzen en te ontladen wanneer stroom duurder is. Dat werkt alleen goed als het prijsverschil groot genoeg is om laadverliezen, belastingen, opslagkosten en slijtage van de batterij te compenseren.

Hoeveel capaciteit heeft de HomeWizard Plug-In Battery?

De HomeWizard Plug-In Battery heeft per module 2,688 kWh opslagcapaciteit, afgerond 2,7 kWh, en een laad- en ontlaadvermogen van 800 watt. Je kunt meerdere modules combineren tot maximaal 10,8 kWh. Bij hogere vermogens gelden extra installatievoorwaarden, bijvoorbeeld een eigen groep wanneer je meerdere batterijen stapelt.