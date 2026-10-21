Slim laden van HomeWizard heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl kiest het product vanwege de slimme laadstrategie voor de Plug-In Battery, die ook buiten dynamische energiecontracten nuttig is.

Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar verschil kunnen maken. Voor de editie 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie nomineerde daaruit 60 producten, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom HomeWizard slim laden wint

De jury kiest voor HomeWizard omdat slim laden van een stekkerbatterij meer maakt dan een apparaat dat alleen zonnestroom opslaat. De functie voorspelt per woning wanneer stroom nodig is, wanneer zonnepanelen waarschijnlijk leveren en wanneer laden of ontladen zin heeft. Dat maakt de HomeWizard Plug-In Battery interessanter voor huishoudens die meer eigen zonnestroom willen gebruiken, maar ook voor wie het lokale stroomnet minder wil belasten.

Vooral de wijkvriendelijke laadstand valt op. Veel thuisbatterijen sturen vooral op zelfverbruik of op goedkope stroomuren bij een dynamisch energiecontract. HomeWizard voegt daar een stand aan toe die ook met een vast contract nut heeft: laden wanneer er veel zonnestroom in de wijk beschikbaar is en ontladen tijdens drukke momenten in de ochtend en avond.

Foto: Homewizard

Wat HomeWizard slim laden doet

Slim laden maakt voor de Plug-In Battery een persoonlijk laadplan. De software gebruikt gegevens uit je slimme meter en houdt rekening met je verbruik, zonne-opbrengst, lokale weersverwachting en actuele stroomprijs. Ook leert het systeem hoe de ligging, hellingshoek en terugkerende schaduw invloed hebben op je panelen.

Elke 15 minuten vergelijkt de software het plan met de werkelijkheid. Gaat de wasdroger onverwacht aan of valt de zonopbrengst tegen, dan past de batterij zijn gedrag aan. In de app kies je de strategie die bij je huishouden past: zo veel mogelijk eigen zonnestroom gebruiken, wijkvriendelijk laden of sturen op dynamische prijzen.

Prijs en beschikbaarheid van HomeWizard slim laden

Slim laden is gratis beschikbaar voor bezitters van de HomeWizard Plug-In Battery en vereist geen betaald Energy+-abonnement. De batterij zelf heeft een capaciteit van 2,688 kWh, laadt en ontlaadt met maximaal 800 watt per module en kost 1195 euro. Je steekt hem in het stopcontact en koppelt hem via de HomeWizard-app, zonder installateur.

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HomeWizard werkt met netbeheerder Enexis aan een pilot in Limburg, gericht op huishoudens met zonnepanelen. Die proef moet laten zien of plug-in-thuisbatterijen met slimme sturing pieken op het laagspanningsnet kunnen verlagen. Alle winnaars van de award staan op de winnaarspagina van de ID Innovatie Awards 2027.

Wat dit betekent

De timing is logisch: vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling en wordt zelf opgewekte stroom direct gebruiken belangrijker. HomeWizard laat zien dat een thuisbatterij niet alleen om capaciteit draait, maar vooral om de software die bepaalt wanneer laden zinvol is.

In het kort Slim laden van HomeWizard wint de ID Innovatie Award 2027. De functie stuurt de HomeWizard Plug-In Battery op basis van verbruik, zonne-opbrengst, weer en stroomprijs. De batterij heeft 2,688 kWh opslagcapaciteit per module en slim laden is gratis beschikbaar zonder Energy+-abonnement.