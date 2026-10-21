De Midea PortaSplit heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl koos de mobiele split-airco uit 60 genomineerde producten.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar merkbaar verschil kunnen maken. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie selecteerde daaruit 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars aanwees.

Waarom de jury voor Midea PortaSplit koos

De PortaSplit pakt een herkenbaar probleem aan: veel woningen worden in de zomer warm, maar een vaste airco is niet altijd mogelijk. Denk aan huurwoningen, appartementen, werkkamers onder een plat dak of huizen waar je niet in de gevel wilt boren. De jury waardeert vooral dat Midea het principe van een split-airco vertaalt naar een systeem dat je zelf kunt plaatsen.

Bij een gewone mobiele airco moet de warme lucht via een dikke slang naar buiten. Daardoor staat vaak een raam op een kier en komt er weer warme lucht terug de kamer in. De PortaSplit werkt anders: de buitenunit hangt buiten het raam of staat op het balkon, terwijl de binnenunit in de kamer blijft. Dat maakt het product interessanter voor wie twijfelt tussen een mobiele airco en een vaste airco.

Wat de Midea PortaSplit anders doet

De Midea PortaSplit bestaat uit een binnenunit en een losse buitenunit, verbonden met een platte leiding. De buitenunit bevestig je met montagebeugels buiten het raam of plaats je op een geschikte plek op het balkon. Breekwerk is niet nodig en Midea richt zich nadrukkelijk op gebruik zonder professionele installatie.

Foto: Midea

De airco koelt en verwarmt met een warmtepomp van 3,5 kW, gelijk aan 12.000 BTU. Midea noemt energielabel A++ voor koelen, met een SEER van 6,1, en A+ voor verwarmen, met een SCOP van 4,0. De binnenunit haalt in de stille stand volgens de fabrikant 39 dB(A). Bediening kan via het display, de afstandsbediening en de Midea SmartHome-app.

Ten opzichte van een standaard mobiele airco claimt Midea een vier keer hoger koelvermogen en een drie keer hogere efficiëntie. Zulke cijfers hangen in de praktijk af van de ruimte, isolatie en plaatsing, maar de keuze voor een aparte buitenunit heeft een duidelijk voordeel: de warmte wordt buiten afgevoerd zonder grote slang door een open raam.

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Prijs en beschikbaarheid van de Midea PortaSplit

De PortaSplit heeft in Nederland een prijs van 1199 euro en is sinds juni 2026 via Midea verkrijgbaar. Eerder was het product al via distributeurs en in andere Europese landen te vinden. Door de vraag naar mobiele split-airco’s kan de voorraad per periode verschillen, zeker rond warme weken.

Voor wie breder wil vergelijken, blijft het zinvol om ook naar vermogen, geluidsniveau en stroomverbruik te kijken. Een kamer van 20 vierkante meter vraagt iets anders dan een zolderkamer met veel zon op het dak. Een hogere SEER- of SCOP-waarde zegt veel, maar de plaatsing van de buitenunit en het dichten van kieren bepalen in huis minstens zo veel.

Wat dit betekent

De PortaSplit laat zien dat er tussen de klassieke mobiele airco en een vaste split-airco ruimte zit voor een nieuwe categorie. Dat maakt hem vooral relevant voor mensen die wel serieuze koeling willen, maar geen installateur, gevelboring of permanente buitenunit. Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op id.nl/awards/2027/winnaars.

In het kort Midea PortaSplit heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De mobiele split-airco werd gekozen uit 60 genomineerden en combineert een binnenunit met een losse buitenunit zonder vaste installatie. Het apparaat koelt en verwarmt met 3,5 kW vermogen en heeft in Nederland een prijs van € 1.199.