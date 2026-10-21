De Krups Coffee Crush heeft een ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De compacte volautomaat brengt verse bonenkoffie naar keukens waar een gewone bonenmachine vaak te breed is.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar kunnen opvallen door een nieuw idee, een slimme toepassing of een duidelijke stap vooruit. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie koos daaruit 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars bepaalde.



Bij deze koffiemachine zit die vernieuwing niet in allerlei nieuwe koffiezetmogelijkheden, maar vooral in het formaat: Krups bouwt een volautomatische bonenmachine in een behuizing van 15 cm breed.

Daarmee speelt de Coffee Crush in op een herkenbaar probleem. Wie koffie van verse bonen wil, komt vaak uit bij een apparaat dat een flinke plek op het aanrecht opeist. Wie weinig ruimte heeft, kiest daardoor eerder voor cups of pads. De Coffee Crush probeert juist die groep over de streep te trekken. Meer achtergrond over het apparaat staat in ons eerdere nieuwsbericht over de compacte espressomachine van Krups.

Waarom de Krups Coffee Crush wint

De jury beloont vooral de combinatie van formaat en gemak. De Coffee Crush maalt koffiebonen, stampt de gemalen koffie automatisch aan en zet daarna koffie zonder losse filterdrager of capsule. Dat past bij een volautomaat, maar dan in een behuizing die ongeveer half zo breed is als een klassieke volautomatische bonenmachine.

In de basis zet de machine espresso en lungo. Afhankelijk van de uitvoering komen daar functies bij, zoals filterkoffie, cold brew, heet water of een stoompijpje voor cappuccino. Ook de instelopties verschillen per model. Bij sommige uitvoeringen pas je de intensiteit, hoeveelheid en temperatuur aan; bij eenvoudiger varianten blijft de bediening beperkter.

Wat er in de Krups Coffee Crush zit

Binnenin gebruikt Krups een metalen conische molen, automatische tamping en een pompdruk van 15 bar. De machine kan ook met voorgemalen koffie werken, handig als je af en toe decafé wilt zetten zonder eerst de bonen uit het reservoir te moeten halen. Na het zetten belandt de koffieprut in een uitneembaar bakje.

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Het smalle ontwerp heeft wel een keerzijde. Een compacte volautomaat heeft minder ruimte voor reservoirs en opvangbakken dan een groot keukenmodel. Dat betekent in de praktijk vaker water bijvullen, bonen aanvullen of koffiedik legen. Woon je alleen, heb je een kleine keuken of gebruik je het apparaat naast een andere koffiemachine, dan is dat niet zo bezwaarlijk.

Prijs en beschikbaarheid van de Krups Coffee Crush

De Krups Coffee Crush is in Nederland verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen. De adviesprijzen lopen van € 299,99 tot € 349,99, afhankelijk van uitvoering en functies. Niet elk model heeft dus dezelfde recepten of dezelfde bediening. Wie vooral zwarte koffie drinkt, kan met de basisversie uit de voeten; wie cold brew of melkopschuimen wil, moet naar de uitgebreidere uitvoering kijken.

De Coffee Crush valt binnen de bredere categorie koffieapparaten waarbij ruimte, onderhoud en gebruiksgemak steeds belangrijker worden. Krups schuift met dit model duidelijk richting de gebruiker die wel verse bonen wil, maar geen breed apparaat naast de waterkoker kwijt kan.

Wat dit betekent

De winst onderstreept dat innovatie bij huishoudelijke apparaten soms in een paar centimeter zit. Een ingebouwde molen is al jaren normaal bij volautomaten, maar Krups maakt die techniek toegankelijker voor kleine keukens. En dat is reden voor een ID Innovatie Award 2027.



De overige winnaars staan op de overzichtspagina met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort De Krups Coffee Crush heeft een ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De volautomatische bonenmachine is 15 cm breed en gebruikt een metalen molen met automatische tamping. De adviesprijs loopt in Nederland van € 299,99 tot € 349,99, afhankelijk van de uitvoering.