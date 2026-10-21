Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan het dagelijks gebruik van technologie. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie nomineerde 60 producten, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom de Acer ePaper-monitor wint

De Acer EP130K valt op omdat hij het idee van een draagbare monitor anders benadert. Waar de meeste compacte schermen lcd of oled gebruiken, kiest Acer voor een ePaper-paneel. Dat maakt de monitor minder geschikt voor snelle beelden, maar juist interessant voor mensen die lange dagen met documenten, code, mails of onderzoeksrapporten werken.

Het 13,3inch-scherm toont volgens Acer 3200 bij 2400 pixels in zwart-wit en 1600 bij 1200 pixels in kleur. De opgegeven verversingssnelheid is maximaal 60 Hz, een opvallend getal voor ePaper. In de praktijk blijft de techniek anders aanvoelen dan een gewone monitor: tekst en stilstaand beeld zijn de basis, snelle animaties en video niet.

Wat de ePaper-monitor anders maakt

Een ePaper-scherm werkt zonder achtergrondverlichting en spiegelt minder dan veel gewone schermen. Daardoor ligt de leeservaring dichter bij papier dan bij een laptopscherm. Wie vooral tekst verwerkt, merkt dat vooral op lange werkdagen: witvlakken lichten niet fel op en het beeld blijft rustig staan.

De EP130K ondersteunt touch en stylusbediening, zodat je documenten kunt markeren of aantekeningen kunt maken. De monitor krijgt stroom via usb-c en kan via één kabel met een laptop worden gebruikt. Daarnaast heeft het scherm het bekende ePaper-voordeel dat het laatste beeld zichtbaar blijft als de stroom wegvalt. Meer achtergrond over de techniek vind je in ons dossier over e-readers, waar e-ink en elektronisch lezen uitgebreid terugkomen.

Prijs en beschikbaarheid van de Acer EP130K

Acer verwacht de EP130K in het eerste kwartaal van 2027 in Europa op de markt te brengen, met een adviesprijs vanaf 749 euro. De Nederlandse productpagina is al beschikbaar, maar exacte winkeldatums en configuraties kunnen per land verschillen. Het scherm valt daarmee in een duurdere niche dan de meeste draagbare lcd-monitoren.

Een volledig nieuwe categorie is dit niet. Merken als Dasung, Onyx en Bigme verkopen al langer e-inkmonitoren of grote e-inkapparaten. Het nieuws zit vooral in de stap van Acer: een grote pc-fabrikant brengt de techniek naar een breder monitorassortiment, met kleurmodus, stylus en usb-c-gebruik in één draagbaar scherm. Wie vooral zoekt naar lezen in kleur, kan ook onze selectie van e-readers met kleurenscherm erbij pakken.

Waarom de jury voor deze Acer koos

De jury waardeert vooral dat Acer niet meedoet aan de race om steeds fellere, snellere en grotere schermen. De EP130K draait om leesrust en geconcentreerd werken. Dat is een duidelijke keuze, met een duidelijke doelgroep: mensen die niet de hele dag bewegend beeld nodig hebben, maar wel veel tekst willen zien zonder de felheid van een standaardmonitor.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op id.nl/awards/2027/winnaars.

In het kort

De Acer EP130K ePaper-monitor wint de ID Innovatie Award 2027. Het draagbare scherm heeft een 13,3inch-ePaper-paneel met zwart-wit- en kleurmodus, touch, stylusbediening en usb-c. Acer verwacht de EP130K in het eerste kwartaal van 2027 in Europa, met een adviesprijs vanaf 749 euro.

Veelgestelde vragen

Wat is een ePaper-monitor?

Een ePaper-monitor is een beeldscherm met elektronische inkt, vergelijkbaar met de techniek in e-readers. Het scherm gebruikt omgevingslicht in plaats van een felle achtergrondverlichting. Daardoor leest tekst rustiger, vooral bij lange documenten. De techniek ververst trager dan lcd of oled, waardoor een ePaper-monitor minder geschikt is voor video, gaming of snel scrollend beeld.

Hoe verschilt ePaper van een lcd- of oledscherm?

ePaper weerkaatst licht, terwijl lcd en oled zelf licht uitstralen of met achtergrondverlichting werken. Daardoor voelt ePaper meer als papier en blijft een stilstaand beeld zichtbaar zonder voortdurend stroom te gebruiken. Lcd en oled reageren veel sneller en tonen kleur, animatie en video beter. Voor tekst, notities en lezen heeft ePaper voordelen, voor algemeen computergebruik blijft lcd of oled veelzijdiger.

Welke voordelen heeft een draagbare monitor voor je laptop?

Een draagbare monitor geeft je onderweg of aan een kleine werkplek een tweede scherm. Je kunt bijvoorbeeld een document links zetten en je mail, browser of videobelvenster rechts houden. Veel modellen werken via usb-c, zodat beeld en stroom over één kabel kunnen lopen. Het extra schermoppervlak is vooral nuttig bij schrijven, programmeren, spreadsheets en onderzoek.

Waarom zijn e-inkschermen vaak duurder dan gewone schermen?

E-inkschermen worden in kleinere aantallen gemaakt dan lcd-panelen en gebruiken een specialistische techniek. Vooral grotere formaten, kleurweergave en penbediening maken de productie duurder. Een 13,3inch-e-inkscherm kost daarom vaak meer dan een draagbare lcd-monitor van hetzelfde formaat. Je betaalt vooral voor leescomfort en laag energieverbruik, niet voor de snelste beeldweergave.

Kun je een ePaper-monitor gebruiken als hoofdscherm?

Dat kan technisch, maar voor de meeste mensen is een ePaper-monitor beter als tweede scherm. Tekstverwerking, pdf's, notities en statische webpagina's passen goed bij de techniek. Videovergaderingen, grafisch werk, snelle websites en multitasking met veel beweging voelen minder prettig. Wie de hele dag leest of schrijft, haalt er meer uit dan iemand die één scherm voor alles zoekt.