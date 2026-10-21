De Acer ePaper-monitor heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl koos het draagbare scherm uit 60 genomineerde producten.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan het dagelijks gebruik van technologie. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie nomineerde 60 producten, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom de Acer ePaper-monitor wint

De Acer EP130K valt op omdat hij het idee van een draagbare monitor anders benadert. Waar de meeste compacte schermen lcd of oled gebruiken, kiest Acer voor een ePaper-paneel. Dat maakt de monitor minder geschikt voor snelle beelden, maar juist interessant voor mensen die lange dagen met documenten, code, mails of onderzoeksrapporten werken.

Het 13,3inch-scherm toont volgens Acer 3200 bij 2400 pixels in zwart-wit en 1600 bij 1200 pixels in kleur. De opgegeven verversingssnelheid is maximaal 60 Hz, een opvallend getal voor ePaper. In de praktijk blijft de techniek anders aanvoelen dan een gewone monitor: tekst en stilstaand beeld zijn de basis, snelle animaties en video niet.

Wat de ePaper-monitor anders maakt

Een ePaper-scherm werkt zonder achtergrondverlichting en spiegelt minder dan veel gewone schermen. Daardoor ligt de leeservaring dichter bij papier dan bij een laptopscherm. Wie vooral tekst verwerkt, merkt dat vooral op lange werkdagen: witvlakken lichten niet fel op en het beeld blijft rustig staan.

De EP130K ondersteunt touch en stylusbediening, zodat je documenten kunt markeren of aantekeningen kunt maken. De monitor krijgt stroom via usb-c en kan via één kabel met een laptop worden gebruikt. Daarnaast heeft het scherm het bekende ePaper-voordeel dat het laatste beeld zichtbaar blijft als de stroom wegvalt. Meer achtergrond over de techniek vind je in ons dossier over e-readers, waar e-ink en elektronisch lezen uitgebreid terugkomen.

Prijs en beschikbaarheid van de Acer EP130K

Acer verwacht de EP130K in het eerste kwartaal van 2027 in Europa op de markt te brengen, met een adviesprijs vanaf 749 euro. De Nederlandse productpagina is al beschikbaar, maar exacte winkeldatums en configuraties kunnen per land verschillen. Het scherm valt daarmee in een duurdere niche dan de meeste draagbare lcd-monitoren.

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Een volledig nieuwe categorie is dit niet. Merken als Dasung, Onyx en Bigme verkopen al langer e-inkmonitoren of grote e-inkapparaten. Het nieuws zit vooral in de stap van Acer: een grote pc-fabrikant brengt de techniek naar een breder monitorassortiment, met kleurmodus, stylus en usb-c-gebruik in één draagbaar scherm. Wie vooral zoekt naar lezen in kleur, kan ook onze selectie van e-readers met kleurenscherm erbij pakken.

Waarom de jury voor deze Acer koos

De jury waardeert vooral dat Acer niet meedoet aan de race om steeds fellere, snellere en grotere schermen. De EP130K draait om leesrust en geconcentreerd werken. Dat is een duidelijke keuze, met een duidelijke doelgroep: mensen die niet de hele dag bewegend beeld nodig hebben, maar wel veel tekst willen zien zonder de felheid van een standaardmonitor.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op id.nl/awards/2027/winnaars.

In het kort De Acer EP130K ePaper-monitor wint de ID Innovatie Award 2027. Het draagbare scherm heeft een 13,3inch-ePaper-paneel met zwart-wit- en kleurmodus, touch, stylusbediening en usb-c. Acer verwacht de EP130K in het eerste kwartaal van 2027 in Europa, met een adviesprijs vanaf 749 euro.