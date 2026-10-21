De Apple iPhone Duo heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury koos Apples eerste vouwbare iPhone uit 60 genomineerden, vooral door de gelijke schermverhouding, het matte binnenscherm en de software die het vouwbare ontwerp benut.

Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets veranderen aan de manier waarop je techniek gebruikt. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie selecteerde daaruit 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom de iPhone Duo de ID Innovatie Award 2027 krijgt

De jury beloont de Apple iPhone Duo omdat Apple het vouwbare ontwerp niet behandelt als een groter scherm met een scharnier ertussen. Het toestel heeft dichtgevouwen een 5,4-inch buitenscherm en opengevouwen een 7,6-inch binnenscherm. Beide schermen gebruiken dezelfde beeldverhouding, waardoor apps en content proportioneel meegaan als je de telefoon opent of sluit.

Dat klinkt technisch, maar in de praktijk gaat het om rust. Een app hoeft niet zichtbaar te verspringen wanneer je van het kleine naar het grote scherm gaat. Juist dat soort details bepaalt of een vouwtelefoon dagelijks prettig voelt of vooral als demonstratie van hardware.

Wat de vouwbare iPhone anders doet

Het binnenscherm heeft een nanotextuurlaag die schittering beperkt en het beeld een mattere, papierachtige uitstraling geeft. Dat is vooral interessant bij lezen, documenten bekijken en werken in twee apps naast elkaar. Met Split View draaien voor het eerst twee apps naast elkaar op een iPhone, iets wat bij een klassiek iPhone-scherm veel minder logisch zou zijn.

Foto: Apple

De behuizing en het scharnier laten zien waar Apple de nadruk legt. Het scharnier bestaat uit ruim honderd onderdelen in een 3D-geprinte behuizing van grade 5-titanium. Verder heeft de iPhone Duo Ceramic Shield 2, een IP68-classificatie, Touch ID in de zijknop en een FaceTime-camera onder het binnenscherm. De A20 Pro-chip wordt gecombineerd met dampkamerkoeling en een dubbele batterij voor maximaal 31 uur video afspelen.

Wie meer achtergrond wil bij Apples eerste foldable, kan onze eerdere uitleg over de aankondiging van de iPhone Duo lezen. We hebben ook apart gekeken naar de verschillen tussen de iPhone Duo en Galaxy Z Fold8, want Apple stapt in een markt die Samsung en Google al jaren kennen.

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Prijs, opslag en verkrijgbaarheid

De iPhone Duo is verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag en kost in Nederland vanaf 2339 euro. Voorbestellen kan sinds 16 oktober 2026, de verkoop start op 23 oktober 2026. Het toestel werkt alleen met eSIM, dus er past geen fysieke simkaart in. Twijfel je of je abonnement daarvoor geschikt is, lees dan eerst onze uitleg over eSIM in 2026.

Apple is met de iPhone Duo geen pionier in vouwtelefoons. De winst zit in de manier waarop hardware en software op elkaar zijn afgestemd: dezelfde schermverhouding binnen en buiten, een minder spiegelend binnenscherm en iOS-functies die het grotere scherm een duidelijk doel geven. Precies daarom ziet de jury dit toestel als een van de producten die 2027 kunnen tekenen.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op id.nl/awards/2027/winnaars.

In het kort De Apple iPhone Duo wint de ID Innovatie Award 2027. De vouwbare iPhone heeft een 5,4-inch buitenscherm en een 7,6-inch binnenscherm met dezelfde beeldverhouding. Het toestel kost in Nederland vanaf 2339 euro en is vanaf 23 oktober 2026 verkrijgbaar.