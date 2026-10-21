De Gazelle Curb heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De stads-e-bike valt op doordat Gazelle de accu, kabels, verlichting en het slot grotendeels wegwerkt, waardoor hij nauwelijks als e-bike te herkennen is.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets nieuws toevoegen voor consumenten. Voor de editie van 2027 beoordeelde de redactie 164 inzendingen. Daaruit kwamen 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom de Gazelle Curb de ID Innovatie Award wint

Voor de jury zit de kracht van de Gazelle Curb vooral in de manier waarop de techniek in het ontwerp is verwerkt. Accu, kabels, verlichting en slot zijn zo veel mogelijk weggewerkt, waardoor de fiets nauwelijks als e-bike te herkennen is. Tegelijk is dit volgens Gazelle de eerste fiets met de nieuwe Bosch Hub Line-achterwielmotor.

De uitneembare accu van 360 Wh zit in het frame. Ook de kabels en het ringslot zijn grotendeels uit het zicht verdwenen. De Supernova-verlichting is verwerkt in het stuur en spatbord. De Bosch Hub Line-achterwielmotor levert 45 Nm koppel.

Juist die combinatie gaf voor de jury de doorslag. De elektrische techniek is nadrukkelijk aanwezig in wat de fiets kan, maar nauwelijks in wat je ziet. Vooral de Curb C1 met single-speedaandrijving en Gates-riem viel daarbij op door zijn strakke, sobere uitvoering. Het ontwerp kreeg eerder al een Red Dot: Best of the Best 2026.

Gazelle Curb C1 en Curb T9: twee uitvoeringen

Gazelle brengt de Curb in twee varianten uit. De Curb C1 heeft één versnelling en een Gates-riemaandrijving. Dat betekent minder bewegende onderdelen en weinig onderhoud. De Curb T9 heeft negen versnellingen met een ketting en derailleur, waardoor je wat meer keuze hebt als je langere afstanden rijdt, tegenwind hebt of regelmatig bruggen en hellingen tegenkomt.

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Beide uitvoeringen gebruiken dezelfde Bosch-achterwielmotor en dezelfde 360Wh-accu. Gazelle noemt een actieradius tot 90 kilometer, afhankelijk van onder meer de ondersteuningsstand, rijstijl, temperatuur en belading.

Prijs en beschikbaarheid van de Gazelle Curb

Beide uitvoeringen hebben een adviesprijs vanaf 2399 euro. De Curb komt binnenkort beschikbaar; je kunt hem dan ook eerst testen in de Gazelle E-bike Testcenters.

Alle overige winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op de winnaars­pagina van de ID Innovatie Awards 2027.

In het kort De Gazelle Curb wint de ID Innovatie Award 2027 doordat hij e-bike-techniek ver verstopt in een stadsfietsontwerp. De fiets heeft een Bosch Hub Line-achterwielmotor met 45 Nm koppel en een uitneembare 360Wh-accu. De Curb C1 en Curb T9 kosten allebei vanaf € 2.399.