Philips Skylight heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl koos de daglichtlamp uit 60 genomineerde producten, vooral omdat hij kunstmatig daglicht naar kamers zonder goed daglicht brengt.

Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan hoe we wonen, werken of ontspannen. Voor de 2027-editie kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie stelde daaruit 60 genomineerden samen, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom Philips Skylight de ID Innovatie Award 2027 wint

Philips Skylight is plafondverlichting die eruitziet als een dakraam. Het armatuur bootst daglicht na met helderheid, lichtschakeringen en schaduwen, waardoor het lijkt alsof er boven je een opening naar buiten zit. Dat maakt het product anders dan veel daglichtlampen, die wel fel licht geven maar zichtbaar een lamp blijven.

De jury waardeert vooral dat Philips Skylight een professioneel lichtidee naar de gewone woning brengt. Kunstmatige dakramen bestaan al langer voor kantoren, winkels en zorgomgevingen, maar vragen vaak om dure installatie of maatwerk. Skylight brengt dat concept terug tot een plafondarmatuur dat in een werkkamer, badkamer of donkere hal past.

Philips Skylight als daglichtlamp in het plafond

De techniek achter Philips Skylight heet NatureConnect en komt van Signify, het bedrijf achter Philips-verlichting. BioUp-leds geven overdag helder, blauw verrijkt licht en worden richting de avond warmer van kleur. Het dagritme loopt automatisch, zodat de lamp niet de hele dag hetzelfde witte licht uitstraalt.

Foto: Philips

Daarnaast zijn er vijf vaste lichtscènes, bijvoorbeeld voor geconcentreerd werken of een rustigere avond. Dat maakt Skylight geen directe variant op gewone slimme lampen, al sluit het wel aan bij de bredere ontwikkeling waarin licht steeds meer rekening houdt met ruimte en moment. Wie daarmee experimenteert, herkent iets van het idee achter Philips Hue-lichtscènes, maar Skylight pakt het visueler aan: het plafond zelf moet aanvoelen als lichtbron van buiten.

Prijs en beschikbaarheid van Philips Skylight

Philips Skylight is er in meerdere uitvoeringen. De Medium-versie meet 653 bij 453 bij 88 millimeter en heeft een adviesprijs van 499,99 euro. De Large-versie kost 599,99 euro. Daarnaast is er Philips Skylight VitaUp, met een geïntegreerde UV-B-module. Die uitvoering kost 599,99 euro in Medium-formaat en 699,99 euro als Large-versie.

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Die VitaUp-module is bedoeld om de natuurlijke aanmaak van vitamine D binnenshuis te ondersteunen, maar Philips positioneert de functie niet als medisch hulpmiddel. De module werkt met veiligheidssturing en schakelt na acht uur automatisch uit. Voor dagelijks gebruik blijft het dus vooral een lichtproduct, geen vervanger voor buitenlicht of medisch advies.

Wat de winst zegt over verlichting in huis

De winst van Philips Skylight laat zien dat verlichting opschuift van functioneel licht naar een woonervaring. Een plafondlamp moet niet alleen de kamer verlichten, maar ook de ruimte minder gesloten laten voelen. Dat is vooral interessant voor huizen waar een echt dakraam technisch of financieel niet haalbaar is.

Tegelijk blijft de prijs stevig voor een plafondlamp. De meerwaarde zit dus niet in extra lumen per euro, maar in de combinatie van vorm, dagritme en de illusie van buitenlicht. Bekijk ook alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort Philips Skylight wint de ID Innovatie Award 2027 omdat de plafondlamp daglicht nabootst als een kunstmatig dakraam. De lamp gebruikt NatureConnect-technologie, een automatisch dagritme en vijf lichtscènes. De prijzen lopen van 499,99 euro voor Skylight Medium tot 699,99 euro voor Skylight VitaUp Large.