De Anker soundcore SleepLab Pro heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. Het nachtkastapparaat meet je slaap zonder wearable en gebruikt die gegevens om licht en geluid in de slaapkamer aan te passen.

Wat er nieuw is aan de Anker SleepLab Pro

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar interessant worden voor consumenten. Uit 164 inzendingen selecteerde de redactie 60 genomineerden. De jury koos daaruit de winnaars.

De Anker soundcore SleepLab Pro valt op omdat hij slaapmeting, een lamp en een speaker samenbrengt in één apparaat voor op het nachtkastje. Anker liet tijdens IFA 2026 al zien dat het merk sterker inzet op gezondheid en slimme apparaten in huis; die bredere Anker-lijn krijgt met dit product een duidelijke slaapfocus.

Wat er nieuw is aan de Anker SleepLab Pro

De SleepLab Pro meet je slaap zonder dat je een smartwatch, slimme ring of oordopjes hoeft te dragen. Boven in het apparaat zit een uitschuifbare 60GHz-radarsensor die onder meer slaapfases, ademhaling, hartslag en lichaamsbewegingen registreert. De resultaten bekijk je in de Anker-app.

Het bijzondere zit niet alleen in het meten, maar vooral in wat het apparaat daarna doet. De SleepLab Pro gebruikt de slaapgegevens om geluid en licht aan te passen aan je avondroutine. Denk aan rustige audio bij het inslapen, warm licht in de avond en een zonsopkomstsimulatie in de ochtend. Muziek of andere audio afspelen via Bluetooth kan ook.

Slaaptracking zelf is geen nieuw terrein. Veel moderne horloges gebruiken al hartslag, beweging en andere sensoren om je nacht in kaart te brengen, zoals je ook terugziet bij de belangrijkste functies van een smartwatch. De SleepLab Pro kiest een andere route: niet aan je pols of vinger, maar op je nachtkastje.

Foto: Anker

Waarom de Anker SleepLab Pro de ID Innovatie Award 2027 wint

De jury beloont vooral de combinatie van meten, analyseren en bijsturen in één systeem. Een losse slaaptracker laat zien hoe je hebt geslapen. Een losse wake-uplight helpt je wakker worden. Een bluetoothspeaker speelt rustgevende audio af. De SleepLab Pro probeert die drie rollen te koppelen, zodat de slaapkamer niet uit losse gadgets hoeft te bestaan.

Daar hoort wel een kanttekening bij. Contactloze slaapmeting bestond al, en ook lichtwekkers en slaapgeluiden zijn bekend terrein. Bovendien is het bewijs voor effecten van specifieke audiotechnieken, zoals binaurale of ritmische beats, niet in alle situaties even sterk. De winst zit daarom vooral in de uitvoering: één apparaat dat data gebruikt om licht en geluid op het juiste moment te laten meebewegen.

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Prijs en beschikbaarheid van de Anker SleepLab Pro

Een Nederlandse prijs en releasedatum zijn nog niet bekend. Anker communiceert internationaal al over de SleepLab Pro en noemt functies als contactloze slaapmeting, een app, ingebouwde geluiden, Bluetooth-audio en gebruik zonder abonnement. Voor Nederlandse kopers blijft het voorlopig wachten op officiële informatie over verkoop, garantie en eventuele Europese beschikbaarheid.

Wie nu al naar slaapgadgets kijkt, moet dus vooral bepalen welk probleem opgelost moet worden. Wil je alleen wakker worden met geleidelijk licht, dan is een losse wake-uplight genoeg. Wil je inzicht in je slaap zonder iets te dragen, dan is de SleepLab Pro interessanter zodra prijs en beschikbaarheid duidelijk zijn.

Wat dit betekent

De Anker soundcore SleepLab Pro laat zien dat slaaptech verschuift van registreren naar reageren. Niet alleen een score in de ochtend, maar een apparaat dat de slaapkamer tijdens de nacht actief aanpast. Alle andere winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op de winnaarspagina van de ID Innovatie Awards 2027.

In het kort De Anker soundcore SleepLab Pro wint de ID Innovatie Award 2027. Het apparaat meet slaap contactloos met een 60GHz-radarsensor en combineert die met licht en geluid. De jury waardeert vooral dat meten, analyseren en bijsturen in één nachtkastapparaat samenkomen. Prijs en Nederlandse beschikbaarheid zijn nog niet bekend.